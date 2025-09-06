What Channel? Here’s Where To Watch Today’s College Football
September 6, 2025
Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.
All times are Central.
Saturday, September 6
11 a.m. | Kent State at No. 24 Texas Tech | TNT/truTV/HBO Max
11 a.m. | San Jose State at No. 7 Texas | ABC
11 a.m. | Iowa at No. 16 Iowa State | FOX
11 a.m. | No. 11 Illinois at Duke | ESPN
11 a.m. | Liberty at Jacksonville State | CBSSN
11 a.m. | East Texas A&M at No. 14 Florida State | ACC Network
11 a.m. | Baylor at No. 17 SMU | The CW Network
11 a.m. | Virginia at NC State | ESPN2
11 a.m. | FIU at No. 2 Penn State | Big Ten Network
11 a.m. | Kennesaw State at No. 23 Indiana | FS1
11 a.m. | Northwestern State at Minnesota | Big Ten Network
11 a.m. | Central Michigan at Pitt | ESPNU
11 a.m. | UConn at Syracuse | ESPN+/ACC Extra
11 a.m. | Sacred Heart at Lehigh | ESPN+
11 a.m. | Thomas More at Dayton | Dayton YouTube
11 a.m. | Lincoln (PA) at Duquesne | NEC Front Row
11 a.m. | New Haven at Mercyhurst | NEC Front Row
11:45 a.m. | Utah State at No. 19 Texas A&M | SEC Network
12 p.m. | Wagner at Georgetown | ESPN+
12 p.m. | Lafayette at Stonehill | NEC Front Row
12 p.m. | Truman State at Butler | FloFootball
12 p.m. | Eastern Illinois at Indiana State | ESPN+
12 p.m. | Bucknell at Marist | ESPN+
12 p.m. | UAlbany at Delaware State | ESPN+
12:30 p.m. | Ferrum College at VMI | ESPN+
1 p.m. | Western Carolina at Wake Forest | ESPN+/ACC Extra
1 p.m. | Howard at Temple | ESPN+
1 p.m. | Presbyterian at Furman | ESPN+
1 p.m. | Robert Morris at Youngstown State | ESPN+
1:30 p.m. | Chattanooga at Tennessee Tech | ESPN+
1:30 p.m. | North Dakota State at Tennessee State | ESPN+
2 p.m. | Idaho State at New Mexico | Mountain West Network
2:30 p.m. | Troy at No. 8 Clemson | ACC Network
2:30 p.m. | No. 20 Ole Miss at Kentucky | ABC
2:30 p.m. | Saint Francis (PA) at Buffalo | ESPN+
2:30 p.m. | Oklahoma State at No. 6 Oregon | CBS/Paramount+
2:30 p.m. | Kansas at Missouri | ESPN2
2:30 p.m. | Fresno State at Oregon State | The CW Network
2:30 p.m. | Austin Peay at No. 4 Georgia | ESPN+/SEC Network+
2:30 p.m. | UAB at Navy | CBSSN
2:30 p.m. | Bryant at UMass | ESPN+
2:30 p.m. | Lindenwood at Appalachian State | ESPN+
2:30 p.m. | Bowling Green at Cincinnati | ESPN+
2:30 p.m. | Miami (Ohio) at Rutgers | Peacock
2:30 p.m. | Grambling at No. 1 Ohio State | Big Ten Network
2:30 p.m. | Delaware at Colorado | FOX
2:30 p.m. | North Texas at Western Michigan | ESPN+
2:30 p.m. | ETSU at No. 22 Tennessee | ESPN+/SEC Network+
2:30 p.m. | Gardner-Webb at Georgia Tech | ESPN+/ACC Extra
2:30 p.m. | Texas State at UTSA | ESPN+
2:30 p.m. | The Citadel at Samford | ESPN+
3 p.m. | West Virginia at Ohio | ESPNU
3 p.m. | Middle Tennessee State at Wisconsin | FS1
3 p.m. | St. Thomas at Idaho | ESPN+
3 p.m. | UNI at Wyoming | Altitude Sports/Mountain West Network
3:15 p.m. | South Florida at No. 13 Florida | SEC Network
4 p.m. | Sacramento State at Nevada | Mountain West Network
4 p.m. | Jackson State at Southern Miss | ESPN+
4 p.m. | Arkansas State at Arkansas | ESPN+/SEC Network+
4 p.m. | Utah Tech at Northern Arizona | ESPN+
5 p.m. | North Carolina Central at Old Dominion | ESPN+
5 p.m. | Campbell at East Carolina | ESPN+
5 p.m. | Cal Poly at No. 25 Utah | ESPN+
5 p.m. | Missouri State at Marshall | ESPN+
5 p.m. | Texas Southern at Cal | ESPN+/ACC Extra
5 p.m. | Florida A&M at FAU | ESPN+
5 p.m. | AIC at Central Connecticut State | NEC Front Row
5 p.m. | Warner at Stetson | ESPN+
5 p.m. | Davidson at Elon | FloFootball
5 p.m. | Rhode Island at Stony Brook | FloFootball
5 p.m. | Elizabeth City State at Hampton | FloFootball
5 p.m. | Holy Cross at New Hampshire | FloFootball
5 p.m. | Monmouth at Fordham | ESPN+
5 p.m. | Richmond at Wofford | ESPN+
5 p.m. | Houston Christian at Eastern Kentucky | ESPN+
5 p.m. | Colgate at Villanova | FloFootball
5 p.m. | Maine at William & Mary | FloFootball
5 p.m. | Saint Anselm at Merrimack | ESPN+
5 p.m. | Virginia State at Norfolk State | ESPN+
6 p.m. | Tulane at South Alabama | ESPN+
6 p.m. | Bethune-Cookman at No. 5 Miami (Fla.) | ESPN+/ACC Extra
6 p.m. | Western Kentucky at Toledo | ESPN+
6 p.m. | North Carolina at Charlotte | ESPN+
6 p.m. | Memphis at Georgia State | ESPN+
6 p.m. | Army at Kansas State | ESPN
6 p.m. | Houston at Rice | ESPN+
6 p.m. | South Carolina State at No. 10 South Carolina | ESPN+/SEC Network+
6 p.m. | North Carolina A&T at UCF | ESPN+
6 p.m. | LIU at Eastern Michigan | ESPN+
6 p.m. | West Georgia at Nicholls | ESPN+
6 p.m. | Adrian College at Valparaiso | ESPN+
6 p.m. | Portland State at North Dakota | ESPN+
6 p.m. | Alcorn State at Alabama A&M | HBCU GO
6 p.m. | Mississippi Valley State at Tarleton State | ESPN+
6 p.m. | Morehead State at Illinois State | ESPN+
6 p.m. | North Alabama at Southeast Missouri State | ESPN+
6 p.m. | Arkansas-Pine Bluff at Central Arkansas | ESPN+
6 p.m. | South Dakota at Lamar | ESPN+
6 p.m. | Alabama State at Southern | ESPN+
6 p.m. | UTRGV at Prairie View A&M | SWAC TV
6 p.m. | Northern Colorado at Colorado State | Altitude Sports/Mountain West Network
6 p.m. | Towson at Morgan State | ESPN+
6 p.m. | Southeastern Louisiana at Murray State | ESPN+
6:30 p.m. | No. 12 Arizona State at Mississippi State | ESPN2
6:30 p.m. | Vanderbilt at Virginia Tech | ACC Network
6:30 p.m. | No. 15 Michigan at No. 18 Oklahoma | ABC
6:30 p.m. | Charleston Southern at Coastal Carolina | ESPN+
6:30 p.m. | Ball State at Auburn | ESPNU
6:30 p.m. | Boston College at Michigan State | NBC/Peacock
6:30 p.m. | Akron at Nebraska | Big Ten Network
6:30 p.m. | Southern Illinois at Purdue | Big Ten Network
6:30 p.m. | Georgia Southern at USC | FS1
6:30 p.m. | Louisiana Tech at No. 3 LSU | ESPN+/SEC Network+
6:45 p.m. | UL Monroe at No. 21 Alabama | SEC Network
7 p.m. | McNeese at Louisiana | ESPN+
7 p.m. | UCLA at UNLV | CBSSN
7 p.m. | South Dakota State at Montana State | ESPN+
7 p.m. | Stephen F. Austin at Abilene Christian | ESPN+
7 p.m. | Central Washington at Montana | ESPN+
8 p.m. | UT Martin at UTEP | ESPN+
8 p.m. | Tulsa at New Mexico State | ESPN+
8 p.m. | Southern Utah at San Diego | ESPN+
9 p.m. | Weber State at Arizona | ESPN+
9:15 p.m. | San Diego State at Washington State | The CW Network
9:15 p.m. | Stanford at BYU | ESPN
10 p.m. | UC Davis at Washington | Big Ten Network
10:59 p.m. | Sam Houston at Hawaii | Spectrum Sports
