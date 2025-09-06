What Channel? Here’s Where To Watch Today’s College Football

Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.

All times are Central.

Saturday, September 6

11 a.m. | Kent State at No. 24 Texas Tech | TNT/truTV/HBO Max

11 a.m. | San Jose State at No. 7 Texas | ABC

11 a.m. | Iowa at No. 16 Iowa State | FOX

11 a.m. | No. 11 Illinois at Duke | ESPN

11 a.m. | Liberty at Jacksonville State | CBSSN

11 a.m. | East Texas A&M at No. 14 Florida State | ACC Network

11 a.m. | Baylor at No. 17 SMU | The CW Network

11 a.m. | Virginia at NC State | ESPN2

11 a.m. | FIU at No. 2 Penn State | Big Ten Network

11 a.m. | Kennesaw State at No. 23 Indiana | FS1

11 a.m. | Northwestern State at Minnesota | Big Ten Network

11 a.m. | Central Michigan at Pitt | ESPNU

11 a.m. | UConn at Syracuse | ESPN+/ACC Extra

11 a.m. | Sacred Heart at Lehigh | ESPN+

11 a.m. | Thomas More at Dayton | Dayton YouTube

11 a.m. | Lincoln (PA) at Duquesne | NEC Front Row

11 a.m. | New Haven at Mercyhurst | NEC Front Row

11:45 a.m. | Utah State at No. 19 Texas A&M | SEC Network

12 p.m. | Wagner at Georgetown | ESPN+

12 p.m. | Lafayette at Stonehill | NEC Front Row

12 p.m. | Truman State at Butler | FloFootball

12 p.m. | Eastern Illinois at Indiana State | ESPN+

12 p.m. | Bucknell at Marist | ESPN+

12 p.m. | UAlbany at Delaware State | ESPN+

12:30 p.m. | Ferrum College at VMI | ESPN+

1 p.m. | Western Carolina at Wake Forest | ESPN+/ACC Extra

1 p.m. | Howard at Temple | ESPN+

1 p.m. | Presbyterian at Furman | ESPN+

1 p.m. | Robert Morris at Youngstown State | ESPN+

1:30 p.m. | Chattanooga at Tennessee Tech | ESPN+

1:30 p.m. | North Dakota State at Tennessee State | ESPN+

2 p.m. | Idaho State at New Mexico | Mountain West Network

2:30 p.m. | Troy at No. 8 Clemson | ACC Network

2:30 p.m. | No. 20 Ole Miss at Kentucky | ABC

2:30 p.m. | Saint Francis (PA) at Buffalo | ESPN+

2:30 p.m. | Oklahoma State at No. 6 Oregon | CBS/Paramount+

2:30 p.m. | Kansas at Missouri | ESPN2

2:30 p.m. | Fresno State at Oregon State | The CW Network

2:30 p.m. | Austin Peay at No. 4 Georgia | ESPN+/SEC Network+

2:30 p.m. | UAB at Navy | CBSSN

2:30 p.m. | Bryant at UMass | ESPN+

2:30 p.m. | Lindenwood at Appalachian State | ESPN+

2:30 p.m. | Bowling Green at Cincinnati | ESPN+

2:30 p.m. | Miami (Ohio) at Rutgers | Peacock

2:30 p.m. | Grambling at No. 1 Ohio State | Big Ten Network

2:30 p.m. | Delaware at Colorado | FOX

2:30 p.m. | North Texas at Western Michigan | ESPN+

2:30 p.m. | ETSU at No. 22 Tennessee | ESPN+/SEC Network+

2:30 p.m. | Gardner-Webb at Georgia Tech | ESPN+/ACC Extra

2:30 p.m. | Texas State at UTSA | ESPN+

2:30 p.m. | The Citadel at Samford | ESPN+

3 p.m. | West Virginia at Ohio | ESPNU

3 p.m. | Middle Tennessee State at Wisconsin | FS1

3 p.m. | St. Thomas at Idaho | ESPN+

3 p.m. | UNI at Wyoming | Altitude Sports/Mountain West Network

3:15 p.m. | South Florida at No. 13 Florida | SEC Network

4 p.m. | Sacramento State at Nevada | Mountain West Network

4 p.m. | Jackson State at Southern Miss | ESPN+

4 p.m. | Arkansas State at Arkansas | ESPN+/SEC Network+

4 p.m. | Utah Tech at Northern Arizona | ESPN+

5 p.m. | North Carolina Central at Old Dominion | ESPN+

5 p.m. | Campbell at East Carolina | ESPN+

5 p.m. | Cal Poly at No. 25 Utah | ESPN+

5 p.m. | Missouri State at Marshall | ESPN+

5 p.m. | Texas Southern at Cal | ESPN+/ACC Extra

5 p.m. | Florida A&M at FAU | ESPN+

5 p.m. | AIC at Central Connecticut State | NEC Front Row

5 p.m. | Warner at Stetson | ESPN+

5 p.m. | Davidson at Elon | FloFootball

5 p.m. | Rhode Island at Stony Brook | FloFootball

5 p.m. | Elizabeth City State at Hampton | FloFootball

5 p.m. | Holy Cross at New Hampshire | FloFootball

5 p.m. | Monmouth at Fordham | ESPN+

5 p.m. | Richmond at Wofford | ESPN+

5 p.m. | Houston Christian at Eastern Kentucky | ESPN+

5 p.m. | Colgate at Villanova | FloFootball

5 p.m. | Maine at William & Mary | FloFootball

5 p.m. | Saint Anselm at Merrimack | ESPN+

5 p.m. | Virginia State at Norfolk State | ESPN+

6 p.m. | Tulane at South Alabama | ESPN+

6 p.m. | Bethune-Cookman at No. 5 Miami (Fla.) | ESPN+/ACC Extra

6 p.m. | Western Kentucky at Toledo | ESPN+

6 p.m. | North Carolina at Charlotte | ESPN+

6 p.m. | Memphis at Georgia State | ESPN+

6 p.m. | Army at Kansas State | ESPN

6 p.m. | Houston at Rice | ESPN+

6 p.m. | South Carolina State at No. 10 South Carolina | ESPN+/SEC Network+

6 p.m. | North Carolina A&T at UCF | ESPN+

6 p.m. | LIU at Eastern Michigan | ESPN+

6 p.m. | West Georgia at Nicholls | ESPN+

6 p.m. | Adrian College at Valparaiso | ESPN+

6 p.m. | Portland State at North Dakota | ESPN+

6 p.m. | Alcorn State at Alabama A&M | HBCU GO

6 p.m. | Mississippi Valley State at Tarleton State | ESPN+

6 p.m. | Morehead State at Illinois State | ESPN+

6 p.m. | North Alabama at Southeast Missouri State | ESPN+

6 p.m. | Arkansas-Pine Bluff at Central Arkansas | ESPN+

6 p.m. | South Dakota at Lamar | ESPN+

6 p.m. | Alabama State at Southern | ESPN+

6 p.m. | UTRGV at Prairie View A&M | SWAC TV

6 p.m. | Northern Colorado at Colorado State | Altitude Sports/Mountain West Network

6 p.m. | Towson at Morgan State | ESPN+

6 p.m. | Southeastern Louisiana at Murray State | ESPN+

6:30 p.m. | No. 12 Arizona State at Mississippi State | ESPN2

6:30 p.m. | Vanderbilt at Virginia Tech | ACC Network

6:30 p.m. | No. 15 Michigan at No. 18 Oklahoma | ABC

6:30 p.m. | Charleston Southern at Coastal Carolina | ESPN+

6:30 p.m. | Ball State at Auburn | ESPNU

6:30 p.m. | Boston College at Michigan State | NBC/Peacock

6:30 p.m. | Akron at Nebraska | Big Ten Network

6:30 p.m. | Southern Illinois at Purdue | Big Ten Network

6:30 p.m. | Georgia Southern at USC | FS1

6:30 p.m. | Louisiana Tech at No. 3 LSU | ESPN+/SEC Network+

6:45 p.m. | UL Monroe at No. 21 Alabama | SEC Network

7 p.m. | McNeese at Louisiana | ESPN+

7 p.m. | UCLA at UNLV | CBSSN

7 p.m. | South Dakota State at Montana State | ESPN+

7 p.m. | Stephen F. Austin at Abilene Christian | ESPN+

7 p.m. | Central Washington at Montana | ESPN+

8 p.m. | UT Martin at UTEP | ESPN+

8 p.m. | Tulsa at New Mexico State | ESPN+

8 p.m. | Southern Utah at San Diego | ESPN+

9 p.m. | Weber State at Arizona | ESPN+

9:15 p.m. | San Diego State at Washington State | The CW Network

9:15 p.m. | Stanford at BYU | ESPN

10 p.m. | UC Davis at Washington | Big Ten Network

10:59 p.m. | Sam Houston at Hawaii | Spectrum Sports