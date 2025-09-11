Sunny, Dry And Very Warm On This September 11
September 11, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Thursday: Sunny, with a high near 90. Northeast wind around 5 mph.
Thursday Night: Clear, with a low around 65. Northeast wind around 5 mph becoming calm.
Friday: Sunny, with a high near 91. Northeast wind around 5 mph.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 65. Northeast wind around 5 mph becoming calm.
Saturday: Sunny, with a high near 90. Northeast wind around 5 mph.
Saturday Night: Clear, with a low around 64. East wind around 5 mph becoming calm.
Sunday: Sunny, with a high near 90. Northeast wind around 5 mph.
Sunday Night: Clear, with a low around 64. Southeast wind around 5 mph becoming calm.
Monday: Sunny, with a high near 92.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 67.
Tuesday: Sunny, with a high near 93.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 68.
Wednesday: Sunny, with a high near 92.
