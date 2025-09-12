Mostly Sunny And Dry Weather Continues Through The Weekend
September 12, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Friday: Sunny, with a high near 90. Calm wind becoming northeast around 5 mph in the morning.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 65. Northeast wind around 5 mph becoming calm.
Saturday: Sunny, with a high near 89. Northeast wind around 5 mph.
Saturday Night: Clear, with a low around 64. Northeast wind around 5 mph.
Sunday: Sunny, with a high near 89. Northeast wind 5 to 10 mph.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 64. Northeast wind around 5 mph.
Monday: Sunny, with a high near 90. Northeast wind 5 to 10 mph.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 66. Northeast wind around 5 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 90.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 66.
Wednesday: Sunny, with a high near 90.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 66.
Thursday: Sunny, with a high near 92.
