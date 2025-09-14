Hot, Dry Days Ahead All This Week
September 14, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Sunday: Sunny, with a high near 89. Northeast wind around 5 mph.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 64. Northeast wind around 5 mph becoming calm.
Monday: Sunny, with a high near 90. Calm wind becoming east around 5 mph in the morning.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 63. East wind around 5 mph becoming calm.
Tuesday: Sunny, with a high near 90. Northeast wind around 5 mph.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 64. East wind around 5 mph becoming calm.
Wednesday: Sunny, with a high near 90. Calm wind becoming east around 5 mph in the afternoon.
Wednesday Night: Clear, with a low around 65. South wind around 5 mph becoming calm in the evening.
Thursday: Sunny, with a high near 90.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 65.
Friday: Sunny, with a high near 91.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 66.
Saturday: Sunny, with a high near 92.
