Here’s Where To Watch Today’s College Football
September 13, 2025
Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.
All times are Central.
Saturday, September 13
11 a.m. | No. 4 Oregon at Northwestern | FOX
11 a.m. | No. 12 Clemson at Georgia Tech | ESPN
11 a.m. | No. 13 Oklahoma at Temple | ESPN2
11 a.m. | Wisconsin at No. 19 Alabama | ABC
11 a.m. | Central Michigan at No. 23 Michigan | Big Ten Network
11 a.m. | Lehigh at Duquesne | NEC Front Row
11 a.m. | Houston Christian at Nebraska | FS1
11 a.m. | Towson at Maryland | Peacock
11 a.m. | William & Mary at Virginia | ACC Network
11 a.m. | Samford at Baylor | ESPN+
11 a.m. | Memphis at Troy | ESPNU
11 a.m. | Buffalo at Kent State | CBSSN
11 a.m. | Lycoming at Montclair State | YouTube
11:45 a.m. | South Alabama at No. 24 Auburn | SEC Network
12 p.m. | Davidson at Tennessee Tech | ESPN+
12 p.m. | Lafayette at Georgetown | ESPN+
12 p.m. | North Carolina Wesleyan at Apprentice School | YouTube
12 p.m. | Aurora at Mount St. Joseph | YouTube
12 p.m. | Thiel at Adrian | YouTube
12 p.m. | Concordia-Wisconsin at Calvin | YouTube
12 p.m. | Bethany (WV) at Kalamazoo | YouTube
12 p.m. | Moravian at Rowan | YouTube
1 p.m. | New Hampshire at Ball State | ESPN+
1 p.m. | Northern Colorado at South Dakota | ESPN+
1 p.m. | Rhode Island at Holy Cross | ESPN+
1 p.m. | Wisconsin-Oshkosh at North Central | YouTube
1 p.m. | Rockford at Elmhurst | YouTube
1 p.m. | Wisconsin-Whitewater at Saint Xavier | YouTube
1:30 p.m. | Elon at Western Carolina | ESPN+
2 p.m. | UConn at Delaware | ESPN+
2 p.m. | North Dakota at Montana | ESPN+
2 p.m. | San Diego at Montana State | ESPN+
2 p.m. | Illinois State at Eastern Illinois | ESPN+
2 p.m. | Bowie State at Delaware State | ESPN+
2:30 p.m. | Villanova at No. 2 Penn State | FS1
2:30 p.m. | No. 6 Georgia at No. 15 Tennessee | ABC
2:30 p.m. | Oregon State at No. 21 Texas Tech | FOX
2:30 p.m. | SMU at Missouri State | CBSSN
2:30 p.m. | USC at Purdue | CBS/Paramount+
2:30 p.m. | Norfolk State at Rutgers | Big Ten Network
2:30 p.m. | Youngstown State at Michigan State | Big Ten Network
2:30 p.m. | Washington State at North Texas | ESPNU
2:30 p.m. | Pitt at West Virginia | ESPN
2:30 p.m. | Richmond at North Carolina | ACC Network
2:30 p.m. | Northwestern State at Cincinnati | ESPN+
2:30 p.m. | UIW at UTSA | ESPN+
2:30 p.m. | Morgan State at Toledo | ESPN+
2:30 p.m. | Southeast Missouri State at North Dakota State | ESPN+
2:30 p.m. | VMI at Bucknell | ESPN+
3 p.m. | No. 14 Iowa State at Arkansas State | ESPN2
3 p.m. | Louisiana at No. 25 Missouri | ESPN+/SECN+
3 p.m. | Utah Tech at Idaho | ESPN+
3 p.m. | Lindenwood at Charleston Southern | ESPN+
3 p.m. | Virginia Union at Edward Waters | ESPN+
3:15 p.m. | UTEP at No. 7 Texas | SEC Network
3:30 p.m. | No. 18 South Florida at No. 5 Miami (Fla.) | The CW Network
3:30 p.m. | Alabama A&M at Tennessee State | ESPN+
4 p.m. | Liberty at Bowling Green | ESPN+
4 p.m. | Middle Tennessee at Nevada | Mountain West Network
4 p.m. | Eastern Washington at UNI | ESPN+
5 p.m. | Alcorn State at Mississippi State | ESPN+/SECN+
5 p.m. | FAU at FIU | ESPN+
5 p.m. | Merrimack at Kennesaw State | ESPN+
5 p.m. | Eastern Kentucky at Marshall | ESPN+
5 p.m. | Monmouth at Charlotte | ESPN+
5 p.m. | East Tennessee State at West Georgia | ESPN+
5 p.m. | Bethune-Cookman at South Carolina State | ESPN+
5 p.m. | Fayetteville State at North Carolina Central | ESPN+
5 p.m. | Stetson at Chattanooga | ESPN+
5 p.m. | Wofford at Mercer | ESPN+
5 p.m. | West Liberty at Robert Morris | ESPN+
5 p.m. | Lane at Allen | YouTube
6 p.m. | Ohio at No. 1 Ohio State | Peacock
6 p.m. | Western Michigan at No. 9 Illinois | FS1
6 p.m. | Arkansas at No. 17 Ole Miss | ESPN
6 p.m. | Old Dominion at Virginia Tech | ACC Network
6 p.m. | Jacksonville State at Georgia Southern | ESPN+
6 p.m. | Murray State at Georgia State | ESPN+
6 p.m. | Appalachian State at Southern Miss | ESPN+
6 p.m. | Prairie View A&M at Rice | ESPN+
6 p.m. | Weber State at McNeese | ESPN+
6 p.m. | The Citadel at Gardner-Webb | ESPN+
6 p.m. | Southern Illinois at UT Martin | ESPN+
6 p.m. | Valparaiso at Western Illinois | ESPN+
6 p.m. | Morehead State at Austin Peay | ESPN+
6 p.m. | Northeastern State at North Alabama | ESPN+
6 p.m. | Mississippi Valley State at SE Louisiana | ESPN+
6 p.m. | Drake at South Dakota State | ESPN+
6 p.m. | Erskine at Presbyterian | ESPN+
6 p.m. | Tarleton State at Central Arkansas | ESPN+
6 p.m. | Southern at Fresno State | Mountain West Network
6 p.m. | East Central (OK) at Arkansas-Monticello | YouTube
6 p.m. | Belhaven at Trinity (TX) | YouTube
6:30 p.m. | Florida at No. 3 LSU | ABC
6:30 p.m. | No. 16 Texas A&M at No. 8 Notre Dame | NBC/Peacock
6:30 p.m. | Eastern Michigan at Kentucky | ESPNU
6:30 p.m. | UMass at Iowa | Big Ten Network
6:30 p.m. | New Mexico State at Louisiana Tech | ESPN+
6:30 p.m. | East Carolina at Coastal Carolina | ESPN+
6:45 p.m. | Vanderbilt at No. 11 South Carolina | SEC Network
7 p.m. | No. 20 Utah at Wyoming | CBSSN
7 p.m. | Duke at Tulane | ESPN2
7 p.m. | Abilene Christian at TCU | ESPN+
7 p.m. | Navy at Tulsa | ESPN+
7 p.m. | Western Oregon at Cal Poly | ESPN+
7 p.m. | Sul Ross State at Stephen F. Austin | ESPN+
7 p.m. | Langston at UT Rio Grande Valley | ESPN+
7 p.m. | Southeastern Oklahoma State at Ouachita Baptist | YouTube
7 p.m. | Puget Sound at Southwestern University | YouTube
7:30 p.m. | Akron at UAB | ESPN+
7:30 p.m. | Northern Arizona at Southern Utah | ESPN+
8 p.m. | Mercyhurst at Sacramento State | ESPN+
8:45 p.m. | Air Force at Utah State | FS1
9 p.m. | Southern at Fresno State | Mountain West Network
9:30 p.m. | Texas State at Arizona State | TNT/truTV/HBO Max
9:30 p.m. | Minnesota at Cal | ESPN
9:30 p.m. | Boston College at Stanford | ACC Network
10:59 p.m. | Portland State at Hawai’i | Spectrum Sports
