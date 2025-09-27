Great Weekend: Highs In The 80s, No Rain, And Nights In The 60s
September 27, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Saturday: Sunny, with a high near 86. North wind around 5 mph.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 63. North wind around 5 mph.
Sunday: Sunny, with a high near 88. Northeast wind around 5 mph.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 65. Northeast wind around 5 mph.
Monday: Sunny, with a high near 88. Northeast wind around 5 mph.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 66. North wind around 5 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 88. Northwest wind 5 to 10 mph.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 66. Northwest wind around 5 mph.
Wednesday: Sunny, with a high near 87.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 66.
Thursday: Sunny, with a high near 85.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 62.
Friday: A 20 percent chance of showers and thunderstorms. Sunny, with a high near 81.
