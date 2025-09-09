Elementary School Open Houses Tonight, Thursday Night
September 9, 2025
Elementary school open house events in Escambia County will take place Tuesday or Thursday night.
See the list below for your school.
TUESDAY
- Bratt, 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Ensley, 5:30 p.m. – 6:30 p.m.
- Holm, 5:30 p.m. – 6:30 p.m.
- Longleaf, 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Oakcrest, 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Pine Meadow, 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Sherwood, 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Warrington, 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
THURSDAY
- Bellview , 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Beulah , Grades K, 2, 4 – 5:00 p.m. – 6:00 p.m. Grades 1, 3 , 5 – 5:30 p.m. – 6:00 p.m.”
- Blue Angels , 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Brentwood , 5:30 p.m. – 6:30 p.m.
- Byrneville , 5:30 p.m. – 6:30 p.m. (Title I meeting 5:00 – 5:30 p.m.)
- Cordova Park , 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Escambia Westgate , 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Ferry Pass , 5:30 p.m. – 6:30 p.m.
- Global , 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Hellen Caro , 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Jim Allen , 5:30 p.m. – 6:30 p.m.
- Kingsfield , 5:00 p.m. – 6:30 p.m.
- Lincoln Park , 5:30 p.m. – 6:30 p.m.
- McArthur , 5:00 p.m. – 6:30 p.m.
- Molino Park , 5:30 p.m. – 6:30 p.m.
- Montclair , 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Myrtle Grove , 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Navy Point , 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
- Pleasant Grove , 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Scenic Heights , 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
- Semmes , 5:30 p.m. – 6:30 p.m.
- Suter , Grades K-2 – 5:00 p.m. – 6:00 p.m. Grades 3-5 – 5:30 p.m. – 6:30 p.m.
- Weis , 5:30 p.m. – 6:30 p.m.
- West Pensacola , 5:00 p.m. – 6:30 p.m.
