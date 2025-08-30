What Channel? Here’s Where To Watch Today’s College Football

Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.

All times are Central.

Saturday, August 30

11 a.m. | Syracuse vs. No. 24 Tennessee (in Atlanta) | ABC

11 a.m. | Mississippi State at Southern Miss | ESPN

11 a.m. | VMI at Navy | CBSSN

11 a.m. | No. 1 Texas at No. 3 Ohio State | FOX

11 a.m. | Duquesne at Pitt | ACC Network

11 a.m. | Northwestern at Tulane | ESPNU

11 a.m. | Ball State at Purdue | Big Ten Network

11 a.m. | Merrimack at Kent State | ESPN+

11 a.m. | FAU at Maryland | Big Ten Network

11 a.m. | North Dakota State at The Citadel | ESPN+

11 a.m. | Richmond at Lehigh | ESPN+

11:45 a.m. | Toledo at Kentucky | SEC Network

12 p.m. | Georgetown at Davidson | ESPN+

1 p.m. | Fordham at Boston College | ESPN+/ACC Extra

1 p.m. | Robert Morris at West Virginia | ESPN+

1 p.m. | Central Connecticut State at UConn | WWAX/UConn+

1 p.m. | William & Mary at Furman | ESPN+

1 p.m. | Virginia-Lynchburg at Valparaiso | ESPN+

1 p.m. | Stonehill at Sacred Heart | ESPN+

1:30 p.m. | Old Dominion at No. 20 Indiana | FS1

1:30 p.m. | Cumberland at Tennessee Tech | ESPN+

2 p.m. | Eastern Kentucky at Louisville | ACC Network

2 p.m. | Chadron State at Northern Colorado | ESPN+

2 p.m. | Hampton at Jackson State | HBCU GO

2:30 p.m. | Bucknell at Air Force | CBSSN

2:30 p.m. | Marshall at No. 5 Georgia | ESPN

2:30 p.m. | Nevada at No. 2 Penn State | CBS/Paramount+

2:30 p.m. | Holy Cross at Northern Illinois | ESPN+

2:30 p.m. | South Dakota at No. 22 Iowa State | FOX

2:30 p.m. | Temple at UMass | ESPN+

2:30 p.m. | No. 8 Alabama at Florida State | ABC

3 p.m. | Maine at Liberty | ESPN+

3 p.m. | Montana State at No. 7 Oregon | Big Ten Network

3 p.m. | Howard vs. Florida A\&M (at Miami Gardens, Fla.) | ESPNU

3:15 p.m. | Alabama A\&M at Arkansas | SEC Network

3:30 p.m. | Chattanooga at Memphis | ESPN+

3:30 p.m. | North Carolina A\&T at Tennessee State | ESPN+

4 p.m. | Southern at Mississippi Valley State | SWAC TV

4:30 p.m. | Murray State at East Tennessee State | ESPN+

5 p.m. | Illinois State at No. 18 Oklahoma | ESPN+/SECN+

5 p.m. | UAlbany at Iowa | FS1

5 p.m. | Weber State at James Madison | ESPN+

5 p.m. | Coastal Carolina at Virginia | ACC Network

5 p.m. | Gardner-Webb at Western Carolina | ESPN+

5 p.m. | Presbyterian at Mercer | ESPN+

5 p.m. | Allen at Morehead State | ESPN+

5 p.m. | Webber International at Stetson | ESPN+

5 p.m. | New Hampshire at North Carolina Central | ESPN+

6 p.m. | Charleston Southern at Vanderbilt | ESPN+/SECN+

6 p.m. | UTSA at No. 19 Texas A\&M | ESPN

6 p.m. | Southeast Missouri State at Arkansas State | ESPN+

6 p.m. | North Dakota at No. 17 Kansas State | ESPN+

6 p.m. | Nicholls at Troy | ESPN+

6 p.m. | Morgan State at South Alabama | ESPN+

6 p.m. | LIU at No. 15 Florida | ESPN+/SECN+

6 p.m. | Austin Peay at Middle Tennessee | ESPN+

6 p.m. | North Alabama at Western Kentucky | ESPN+

6 p.m. | Sacramento State at South Dakota State | ESPN+

6 p.m. | Louisiana Christian at McNeese | ESPN+

6 p.m. | Eastern Washington at UIW | ESPN+

6:30 p.m. | Missouri State at USC | Big Ten Network

6:30 p.m. | UTEP at Utah State | CBSSN

6:30 p.m. | Arkansas-Pine Bluff at No. 23 Texas Tech | ESPN+

6:30 p.m. | No. 9 LSU at No. 4 Clemson | ABC

6:30 p.m. | New Mexico at No. 14 Michigan | NBC/Peacock

6:30 p.m. | Southeastern Louisiana at Louisiana Tech | ESPN+

6:45 p.m. | Georgia State at No. 21 Ole Miss | SEC Network

7 p.m. | Portland State at BYU | ESPN+

7 p.m. | Lamar at North Texas | ESPN+

7 p.m. | Abilene Christian at Tulsa | ESPN+

7 p.m. | Eastern Michigan at Texas State | ESPN+

7 p.m. | Rice at Louisiana | ESPN+

7 p.m. | Langston at Grambling State (in Shreveport, La.) | SWAC TV

7 p.m. | Prairie View A\&M at Texas Southern | SWAC TV

7 p.m. | Sul Ross State at UTRGV | ESPN+

7:30 p.m. | Idaho State at Southern Utah | ESPN+

8 p.m. | East Texas A\&M at No. 16 SMU | ACC Network

8 p.m. | Bryant at New Mexico State | ESPN+

8:30 p.m. | Georgia Southern at Fresno State | FS1

9 p.m. | Northern Arizona at No. 11 Arizona State | ESPN+

9 p.m. | Idaho at Washington State | The CW Network

9 p.m. | UC Davis at Utah Tech | ESPN+

9:30 p.m. | Hawaii at Arizona | TNT/HBO Max

9:30 p.m. | Cal at Oregon State | ESPN

10 p.m. | Colorado State at Washington | Big Ten Network

10 p.m. | Utah at UCLA | FOX

Sunday, August 31

2 p.m. | Virginia Tech vs. No. 13 South Carolina (in Atlanta) | ESPN

6:30 p.m. | No. 6 Notre Dame at No. 10 Miami (Fla.) | ABC

Monday, September 1

7 p.m. | TCU at North Carolina | ESPN/ESPNU

