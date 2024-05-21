Tate High School Names 2024 Valedictorian, Salutatorian And Top 10% Graduates
May 21, 2024
Tate High School has named their Class of 2024 valedictorian, salutatorian and Top 10% graduates.
They are valedictorian Hannah Michelle Williams (pictured left) and Caroline Elizabeth Armstrong salutatorian.
The Top 10% graduates, in order of rank, are:
- Hannah Michelle Williams
- Caroline Elizabeth Armstrong
- Tin Nhut Tran
- Synoma Grace Perea
- Alyssa Le Moodie
- Riley Peyton Robbins
- Lauren Elizabeth Durham
- Ashlyn Elizabeth Greeson
- Chloe Brianne Biggs
- Eva Elizabeth Grissom
- Megan Anh-Phuong Truong
- Allison Kaye Russo
- Tyler Scott Byrd
- Lillianne Elise DeLay
- Aidan Caleb McLellan
- Alyssa Nicole Nunez
- Olivia Rose Kontek
- Seth Thomas Ray
- Benjamin Francis Cherry
- Sidney Chase Gray
- Addison Sarah Mary Miller
- Damian Kane Cullen
- Abigail Grace Arnette
- Lauren Elizabeth Bryan
- Brayden Jackson Touchstone
- Addyson Nicole Chinchar
- Brianna Jade Kaizer
- Madison Renee Lassitter
- Payton Layne Garrett
- Ian Alexander Swanson
- Anna Grace McKee
- Andrew James Walker
- Magdalin Pearl Zipparo
- Madison Michelle Alcott
- Benjamin Allen Kendrick
- Abiola Opeyemil Adigun
- Emery Jane Hay
- Makenzie Leighann Cummings
- Ryan Jacob Grace
- Cora Gail Helmig
- Kallan Lydea Powell
- Anessa Gallegos
- Carter Wells Killingsworth
- Hanbing Wu
- Courtney Ann Ellsworth
- Alyssa Layne Roye
- Alex-Marie Novena Tartarilla
- Shepard Lee Turner
- Nathan Russell Lyons
Courtesy photos for NorthEscambia.com, click to enlarge.
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