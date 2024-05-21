Tate High School Names 2024 Valedictorian, Salutatorian And Top 10% Graduates

May 21, 2024

Tate High School has named their Class of 2024 valedictorian, salutatorian and Top 10% graduates.

They are valedictorian Hannah Michelle Williams (pictured left) and Caroline Elizabeth Armstrong salutatorian.

The Top 10% graduates, in order of rank, are:

  1. Hannah Michelle Williams
  2. Caroline Elizabeth Armstrong
  3. Tin Nhut Tran
  4. Synoma Grace Perea
  5. Alyssa Le Moodie
  6. Riley Peyton Robbins
  7. Lauren Elizabeth Durham
  8. Ashlyn Elizabeth Greeson
  9. Chloe Brianne Biggs
  10. Eva Elizabeth Grissom
  11. Megan Anh-Phuong Truong
  12. Allison Kaye Russo
  13. Tyler Scott Byrd
  14. Lillianne Elise DeLay
  15. Aidan Caleb McLellan
  16. Alyssa Nicole Nunez
  17. Olivia Rose Kontek
  18. Seth Thomas Ray
  19. Benjamin Francis Cherry
  20. Sidney Chase Gray
  21. Addison Sarah Mary Miller
  22. Damian Kane Cullen
  23. Abigail Grace Arnette
  24. Lauren Elizabeth Bryan
  25. Brayden Jackson Touchstone
  26. Addyson Nicole Chinchar
  27. Brianna Jade Kaizer
  28. Madison Renee Lassitter
  29. Payton Layne Garrett
  30. Ian Alexander Swanson
  31. Anna Grace McKee
  32. Andrew James Walker
  33. Magdalin Pearl Zipparo
  34. Madison Michelle Alcott
  35. Benjamin Allen Kendrick
  36. Abiola Opeyemil Adigun
  37. Emery Jane Hay
  38. Makenzie Leighann Cummings
  39. Ryan Jacob Grace
  40. Cora Gail Helmig
  41. Kallan Lydea Powell
  42. Anessa Gallegos
  43. Carter Wells Killingsworth
  44. Hanbing Wu
  45. Courtney Ann Ellsworth
  46. Alyssa Layne Roye
  47. Alex-Marie Novena Tartarilla
  48. Shepard Lee Turner
  49. Nathan Russell Lyons

Courtesy photos for NorthEscambia.com, click to enlarge.

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Written by William Reynolds · Filed Under TOP STORIES 

 