Tate High School Names 2024 Valedictorian, Salutatorian And Top 10% Graduates

Tate High School has named their Class of 2024 valedictorian, salutatorian and Top 10% graduates.

They are valedictorian Hannah Michelle Williams (pictured left) and Caroline Elizabeth ArmstrongĀ salutatorian.

The Top 10% graduates, in order of rank, are:

Hannah Michelle Williams Caroline Elizabeth Armstrong Tin Nhut Tran Synoma Grace Perea Alyssa Le Moodie Riley Peyton Robbins Lauren Elizabeth Durham Ashlyn Elizabeth Greeson Chloe Brianne Biggs Eva Elizabeth Grissom Megan Anh-Phuong Truong Allison Kaye Russo Tyler Scott Byrd Lillianne Elise DeLay Aidan Caleb McLellan Alyssa Nicole Nunez Olivia Rose Kontek Seth Thomas Ray Benjamin Francis Cherry Sidney Chase Gray Addison Sarah Mary Miller Damian Kane Cullen Abigail Grace Arnette Lauren Elizabeth Bryan Brayden Jackson Touchstone Addyson Nicole Chinchar Brianna Jade Kaizer Madison Renee Lassitter Payton Layne Garrett Ian Alexander Swanson Anna Grace McKee Andrew James Walker Magdalin Pearl Zipparo Madison Michelle Alcott Benjamin Allen Kendrick Abiola Opeyemil Adigun Emery Jane Hay Makenzie Leighann Cummings Ryan Jacob Grace Cora Gail Helmig Kallan Lydea Powell Anessa Gallegos Carter Wells Killingsworth Hanbing Wu Courtney Ann Ellsworth Alyssa Layne Roye Alex-Marie Novena Tartarilla Shepard Lee Turner Nathan Russell Lyons

Courtesy photos for NorthEscambia.com, click to enlarge.