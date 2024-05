Tate High Class Of 2024 Graduates (With Complete Graduate List, Gallery)

Over 500 members of the Tate High School Class of 2024 graduated Thursday afternoon at the Pensacola Bay Center.

Valedictorian of the Class of 2024 is Hannah Michelle Williams, and salutatorian is Caroline Elizabeth Armstrong.

“Know that the path ahead may not always be smooth and clear. There will be obstacles to overcome, mistakes to learn from, and moments of doubt,” Williams told her classmates. “It is during these times we must employ the resilience, the determination and the courage that has brought us this far…Nothing is impossible. Live with the courage to pursue your dreams and the determination to make a positive impact on the world.

“Congratulations Class of 2024. This is only the beginning. Our future starts now,” The valedictorian added.

According to Principal Laura Touchstone, 4% of the class has a GPA of 5.0 or higher; 24% has a GPA of 4.0 or higher; 43% has a GPA of 3.5 or higher and 62% of the class has a GPA of 3.0 or higher. Collectively, the class earned 714 industry certifications and approximately $5.5 million in scholarships.

The Top 10% graduates, in order of rank, are:

Hannah Michelle Williams Caroline Elizabeth Armstrong Tin Nhut Tran Synoma Grace Perea Alyssa Le Moodie Riley Peyton Robbins Lauren Elizabeth Durham Ashlyn Elizabeth Greeson Chloe Brianne Biggs Eva Elizabeth Grissom Megan Anh-Phuong Truong Allison Kaye Russo Tyler Scott Byrd Lillianne Elise DeLay Aidan Caleb McLellan Alyssa Nicole Nunez Olivia Rose Kontek Seth Thomas Ray Benjamin Francis Cherry Sidney Chase Gray Addison Sarah Mary Miller Damian Kane Cullen Abigail Grace Arnette Lauren Elizabeth Bryan Brayden Jackson Touchstone Addyson Nicole Chinchar Brianna Jade Kaizer Madison Renee Lassitter Payton Layne Garrett Ian Alexander Swanson Anna Grace McKee Andrew James Walker Magdalin Pearl Zipparo Madison Michelle Alcott Benjamin Allen Kendrick Abiola Opeyemil Adigun Emery Jane Hay Makenzie Leighann Cummings Ryan Jacob Grace Cora Gail Helmig Kallan Lydea Powell Anessa Gallegos Carter Wells Killingsworth Hanbing Wu Courtney Ann Ellsworth Alyssa Layne Roye Alex-Marie Novena Tartarilla Shepard Lee Turner Nathan Russell Lyons

All graduates in alphabetical order:

Jaylen Wade Abner

Robert Lee Acridge

Terrence Elijah Adams

Abiola Opeyemi Adigun

Colton Robert Adkisson

Madison Michelle Alcott

Ashlyn Rylie Alexander

Sarah Jane Alexander

Ezekiel Mark Alexander

Ruben George Algarin

Corey Rashad Allen

Timothy Allen

Noah Bryce Allgood

Hamza Mohammed Alselwadi

Jordan Christopher Andrews

Caroline Elizabeth Armstrong

Abigail Grace Arnette

Gibson Rhett Arnette

Jackson David Arnette

Thomas Ethan Arnold

Kaylee Ann Asaro

Cordell Deario Autrey

Samari Vatrese Avant

Carleigh Annette Bailey

Kate Teague Balagbagan

Labron Daniel Baldwin

Braylon Banawa

Kylie Leann Banks

Jamison Chase Bari

Gabriella Christina Barnes

Jaquaisha Nicole Bates

Aiden Battle

Teegan Wade Bell

Evan Ray Bello

Cullen Jude Bergman

Addison Paige Biggs

Chloe Brianne Biggs

Evan Brooks Bignell

Jazmyn Maechell Bishop

Olivia Rose Black

Joseph Avery Bonifay

Sidney Boothe

Morgan Elizabeth Boutwell

Kameryn Faith-Marie Boyd

John Robert Branchcomb

Leonard Benjamin Brazwell

Morgan Kaley Brewton

Tyler Brayden Bridges-Daniel

Isabella Maureen Brown

Jayla Lashawn Brown

Tyler Mitchel Brown

Jaxson Parker Brownfield

Lauren Elizabeth Bryan

Connor Blake Buchanan

Isabella Lanay Burroughs

Hayden Shaneece Burton

Kadence Grace Busbee

Johnathan Archer Busby

Olivia Ashlyn Busch

Tyler Scott Byrd

Tarrance Donya Caddell

Xavier Antwone Campbell

Cecelia Love Campbell

Autumn Marie Carruthers

Avery Alan Carter

Terranique Adriana Carter

Keondrick Brian Carthan

Ladarius Jabron Carthan

Liam Michiel Chason

Jacob Gavin Chavers

Sarah Chen

Benjamin Francis Cherry V

Addyson Nicole Chinchar

Michael Christenson

Ryan Paul Ciesla

Jackson Douglas Clarke

Makhi Fallon Coburger

Mason Lane Cody

Kiley Mae Cole

Maverick Heath Cole

Andre’ Colston

Raeghan Elizabeth Colvin

Lola Ever Ann Cooper

Brianna Jona Creel

Neal Andrew Croom

Hallie Elise Crumpton

Jordan Hunter Cruz

Miquel Leon Cruz

Alison J Cruz-Bergmann

Damian Kane Cullen

Tatiana Liane Culleton

Makenzie Leighann Cummings

Thawng Tha Cung

Alexander Michael David

Benjamin Robert David

Alysa Davis

Jonathan Wayne Neil Dean

Tobey Owen Debord

Lillianne Elise DeLay

Sarah Gale Demers

Natalya Amara Deshommes

Matthew Adam Riley Dix

John Bradley Dixon

Carldarius Rainell Donaldson

Raegan Kamoraih Donaldson

Mallory Paige Dorion

Kendall Nicole Doss

Kaden Dewitt Dove

Amelia Kate Druhl

Latrell Keyshon Dukes

Brookelynn Jade Dunn

Jacob Anthony Dunn

Miranda Lynn Dunn

Lauren Elizabeth Durham

Cache’ Jameela Shanae’ Dykes

Sydney Lee Eaton

Lydia Michelle Edmondson

Trevaris Kendrick Edwards

Courtney Ann Ellsworth

Jeremiah Latrelle Elrod

Kaylee Justine Emmons

Brynna Nicole Erndt

Aiden Patrick Field

Nathan Daniel Finley

Damon Anthony Fish

Taylor Bree Fitzgerald

Aiden Luc Fleming

Talan Cole Flowers

Ganessa La’fay Floyd

Jayla John’e Floyd

Christopher Ray Forbes

Brayden Caldwell Ford

Reese Marie Forehand

Bradin Neil Forrester

Sidney Marie Forst

Bailey Ellis Fowler

Taylor Marie Foxhall

Kaylee Paige Freeman

Ryan Matthew Freeman

Prince Devaka Frierson

Travis Lavant Gadson

Madison Lee Galle

Aneesa Gallegos

Deshawn Elijah Garrett

Payton Layne Garrett

Zoe Juliette Garrido Pujols

Jade Taylor Garrison

Ariana Maria Garza

Isaiah Malik Gaston

Miranda Lorayne Gaut

Jacob Elijah Winston Gay

Hannah Elizabeth Gerardi

Kylea Grace Gibbs

Maya Mutiara Gibson

Victoria Star Gilliard

Peyton Renee Godwin

Natalia Eliana Gonzales

Gabriella Martha Nichole Gonzalez

Jaelyn Gisela Gonzalez

Arwyn Cade Goodwin

Trenton James Gordon

Ryan Jacob Grace

Caden Talton Graham

Sidney Chase Gray

Mackenzie Taylor Green

Noah Nathaniel Green

Makenzie Lynn Greene

Tagan Quincy Greenfield

Ashlyn Elizabeth Greeson

Brooklyn Monique Griffin-Heritage

Rayla Diehl Griffith

Eva Elizabeth Grissom

Payton Ellise Guilford

Alexis Lenn Hadden

Delaney M Hagan

Mikaylynn Eleese Hahn

Grayson Mikel Hamilton

Anthony Jason Harberson

Lillie Christian Hardy

William Hunter Harrell

Brianna Marie Harris

Joshua Dillon Harris

Conner Luke Hassell

Angel Dawn Havens

Emery Jane Hay

Jillian Rhea Heckman

Cora Gail Helmig

Al Makraz Ziad Helwih

Ivee Devine Hendrix

Isaiah William Herrin

Sebastian Adam Hester

Myles O’Neal Hewston

Michelle Electra Higgins

Gideon Isaac Hillman

Stephanie Elizabeth Hinton

Lauren Elizabeth Holmes

Makayla Shanice Holmes

Ken Franklin Holyfield Jr.

Keagan James Hopkins

Eliana Rose Howington

Laynee Sherri Hubbell

Wyatt Anthony Huber

Dalton Grant Hudson

Chad Huiskamp

Teagan Huiskamp

Bradley Robert Hurd

Cameron Carter Hurd

Landon Thomas Hutto

Audrey Elizabeth Hyre

Braedan Murphy Jacobs

Kelsey Grace James

Zakkary Hall Jeffries-Burns

Hailey Nicole Jenkins

Sabian Jenkins

David Luis Johnson

Landon Darnell Johnson

Makayla Ashlyn Johnson

Mark Johnson

Tanashia Leshay Johnson

Avalon Leanne Johnson

Jaylin Latrell Johnson-Clay

Kole Richard Jolly

Dayton Lee Jones

Noah Lee Jones

Samuel Garrette Jones

Jeremiah Alexander Jorge

Owen Kent Joyner

Brianna Jade Kaizer

Mark Alexander Katsov

Jewel Marie Kemp

Cadence Rose Kempf

Benjamin Allen Kendrick

Izek Vincent Keodouangdy

Carter Wells Killingsworth

Collin Dale Kimes

Ketch Burcham King

Ella Grace Kizer

Albert Dudley Knapp

William Thomas Knauer

Nathan Barry Knehr

Kaleb Orion Knisley

Anna Elise Kober

Olivia Rose Kontek

Landon James Kovach

Khali Amaya Kyles

Khalil Josiah Kyles

Jada Lashaun Landrum

Chloe Jane Larrington

Madison Renee Lassitter

Anthony Cole Latham

Olivea Breann Latner

Connor David Laughlin

Carson Lex Lawson

Cody Andrew Leach

Destiny Ja’Naya Lee

Kinsey Nicole Lee

Robert Morris Lee

Maanami Minnette Lee-Huff

Hannah Elizabeth Leggett

Jayvon Wayne Lenius

Gabriel Joseph Leonard

Jackson Samuel Leonard

Summer Skye Lewis

Quentin Earl Lewis-Wright

Louis William Lindsay

Jude Alexander List

Blake Thomas Lloyd

Haleigh Alexis London

Santiago Luis Lopez

Elijah Jerrell Love

Bryce Allan Loveless

Elisabeth Reed Lowe

Andrew Christopher Ludgate

Zachary John Ludgate

Ashlyn Grace Lynch

Emily Grace Lyons

Nathan Russell Lyons

Ryan Eric Lyons

Taylor Renee Lyons

Nehemiah Mack

Kadin Joseph Macks

Austin Paul Manning

Violet Victoria Manning

Scotlyn Ansley Mapoles

Jaleigha Antoinette Marchman

Doyle Lee Marlowe

Francis Jacob Martin

Miranda Lynn Mascaro

E’miyah Zy’kia Mason

Alayna Marie Massey

Uniti Nie Mathis

Tylisa Nykasia Mayberry

India Elise McCall

Zachary Taylor McCarthy

Taylor Lee McClelland

Clayton Michael McGahan

Reagan Elizabeth McGallagher

Michael Tyler McGlamery

Anna Grace McKee

Aidan Caleb McLellan

Nathan Lucas McMillian

Morgan Mari McMullen

Stephen Cole McNair

Xavion Deanthony McNeil

Allyson Rae McNeill

Emmaley Michelle McNeill

Treazur Narvea McSwain

Elizabeth Ann McVay

Nancy Mendez-Rostro

Cole Aiden Menkhoff

Addyson Raigh Meredith

Evan Nicholas Meyer

Hunter Danue Miles

Harmonii Raunice’ Millender-Banks

Addison Sarah Mary Miller

Carlie Jade Miller

William Nathaniel Miller

Troy Lorenzo Mims

Richard Raymond Mobley

De’nayla Leeshay Mobley

Isabella Rose Mold

Brianna Elizabeth Montefusco-Dargel

Noah Gordon Montgomery

Alyssa Le Moodie

Dominique Jordan Moore

Jaxson Cole Moore

Jeremiah Isaiah Moore

Jarred Jordan Morris

Richard Timothy Morris

Sarah Grace Morris

Britney Ellena Muelder

Joshua Grant Murph

Ja’Michael K Murray

Morgan Keslie Murray

Nicholas James Musick

Alexis Marie Nelson

Spencer Richmond Nelson

Ciannah Arlene Nettles

Alyssa Nicole Nunez

Edward Myers O’Brien

Evan Kyree O’Brien

Jayden Ruth Oblinger

Colton Michael Odom

Cianna M Olschewske

I’cyanna Rashaun Pacheco

Ignacio IV Pacheco

Ella Marie Parker

Chandler Patrick

Dylan Levi Patterson

Gabriel Troy Patterson

Marisa Cayden Paul

Avery McKenna Payne

Kaden Alexander Peeples

Carson Bradley Percell

Synoma Grace Perea

Joshua Luke Perry

Shalini Liani Persad

Abraia Lauren Peterson

Clayton Michael Philley

Tyra Kera Phomsouvanh

Cash Conrad Picou

Jordan Dempsey Pitman

Isabella Grace Poitevin

Lexy Jean Polk

James Tyler Ponsford

Thomas Travis Porter

Mia Louise Portis

Kallan Lydea Powell

Colten Madison Prather

Aiden Michael Price

Landon Jay Pritchett

Jaylen Darnell Proctor

Chloe Louise Puckelwartz

Shania My’asia Purifoy

Clifton Cary Quiggins Jr.

Angelina Rose Quinones

Michael Adam Ramsey

Amaya Yvonne Randolph

Eric-Henry McKnight Rawlings

Kyleigh Nichole Rawlins

Keelan McCoy Rawson

Alicen Michele Ray

Seth Thomas Ray

Donald Frederick Rebber

David William Daniel Recklaw Jr.

Amber Danielle Redfearn

Jorja Grace Revels

Johnathan Darnell Rich

Kimora Estelle Richard

Eric Rines

Kyron Zane Rinker

Adrian Roberto Rivera

Riley Peyton Robbins

Cailey Lynn Robertson

Braden Jacob Robinson

Armani Shanteria Robinson

Maria N Rocha

Lillian Hope Rodriguez

Kamaya Marie Ross

Alyssa Layne Roye

Audrey Jean Rudd

Allison Kaye Russo

Madalyn Grace Rutherford

Charleigh Elise Sanders

Makaylin Jane Sanders

Jazlyn Sanjurjo

Kencaid Wayne Sappington

Micah Lee Schelling

Allyson Jenee Schimmel

Alexander Gabriel Schoppmann

Miriah Lynette Schultz

Luke Anthony Sedlak

Ian Paul Sekula

Samuel Josef Sellers

Canaan Matthew Shannon

Jonathan Randall Shell

Jackson Andrew Shelnut

Devon Alexander Sherbrook

Nathan Shimek

Kenneth Peyton Short

Shamiah Lanisha Simmons

Laykin Aleah Simpson

Roman Pearce Sison

Jajuan Laquan Small

Baylee Elizabeth Smith

Cassy Renee Smith

Clara Brooke Smith

Steven Kyle Anthony Smith

Sydney Corrinne Smith

Caitlyn Dawn Smith

Selena Elizabeth Sorrells

Gavin Michael Spiekermann

Hayden Michel St. Amant

Kamran Tyler Stackpole

Joshua James Steen

Brennen Alexander-Abollas Stegall

Jerimia Austin Stephen

Devon Alexandra Stephens

Dylan Elijah Stewart

Casey Marie Stout

Natasha Ann Struble

Ayla Lashea Suggs

Bryson Taylor Summerlin

Ian Alexander Swanson

Joshua Patrick Takae

Presley Joseph Tangman

Alex-Marie Novena Tartarilla

Taryn Roxann Taylor

Christopher Dale Teague

Connor Thomas Teefey

Kaley Marie Thacker

Rose Michelle Thibodeaux

Ashleigh Michelle Thompson

Chloe Ann Throckmorton

Marzarious Lequontis Toler

Brayden Jackson Touchstone

Samantha Noel Tracy

Tin Nhut Tran

Brendan Owen Troy

Hailey Ann Troy

Megan Anh-Phuong Truong

Sydney Jo Turman

Shepard Lee Turner

Ikia Marie Urap Cook

Karla Judith Valdez

Alex Isaac Vallecillo

Reid Lewis Van Den Berg

Lola Francesca Grace Vassallo-Rand

Havana Renee Villaverde

Thong Chi Vo

Zoe Addison Wade

Brady Austin Wadsworth

Caleb Waggoner

Luke Waldie

Andrew James Walker

Maurice Jamil Walker

Jack Edward Wallace

Benjamin Spencer Ward

Jaeden Jamal Ward

Lyllian Elyse Warne

Riley Noelle Watkins

Aidan Karl Webster

Kayley Jean Welch

Isabella Michelle Wells

William Arthur West

Lydia Kate Whilden

Arriyah Nyasia White

Christina Joan White

Dylan James White

Garrett Chace Wiggin

Layton Erik Wilkes

Camden Davis Wilkins

Alexis Nevaeh-Maria Wilkinson

Deonne Lavell Williams

Hannah Michelle Williams

Lucas Lorenzo Williams

Lynn-Dereka D’Aneeka Williams

Malachi Jeremiah Williams

Nathan Tobias Williams

Gabrielle Lee Wilstrup

Jaxson Ross Witte

Skylar J Wood

Carley Belle Woodfin

Hanbing Wu

Avery Elise Wynder

Joseph Kenneth Yasurek

Jacob Riley Youngman

Magdalin Pearl Zipparo

