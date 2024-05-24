Tate High Class Of 2024 Graduates (With Complete Graduate List, Gallery)
May 24, 2024
Over 500 members of the Tate High School Class of 2024 graduated Thursday afternoon at the Pensacola Bay Center.
Valedictorian of the Class of 2024 is Hannah Michelle Williams, and salutatorian is Caroline Elizabeth Armstrong.
“Know that the path ahead may not always be smooth and clear. There will be obstacles to overcome, mistakes to learn from, and moments of doubt,” Williams told her classmates. “It is during these times we must employ the resilience, the determination and the courage that has brought us this far…Nothing is impossible. Live with the courage to pursue your dreams and the determination to make a positive impact on the world.
“Congratulations Class of 2024. This is only the beginning. Our future starts now,” The valedictorian added.
According to Principal Laura Touchstone, 4% of the class has a GPA of 5.0 or higher; 24% has a GPA of 4.0 or higher; 43% has a GPA of 3.5 or higher and 62% of the class has a GPA of 3.0 or higher. Collectively, the class earned 714 industry certifications and approximately $5.5 million in scholarships.
The Top 10% graduates, in order of rank, are:
- Hannah Michelle Williams
- Caroline Elizabeth Armstrong
- Tin Nhut Tran
- Synoma Grace Perea
- Alyssa Le Moodie
- Riley Peyton Robbins
- Lauren Elizabeth Durham
- Ashlyn Elizabeth Greeson
- Chloe Brianne Biggs
- Eva Elizabeth Grissom
- Megan Anh-Phuong Truong
- Allison Kaye Russo
- Tyler Scott Byrd
- Lillianne Elise DeLay
- Aidan Caleb McLellan
- Alyssa Nicole Nunez
- Olivia Rose Kontek
- Seth Thomas Ray
- Benjamin Francis Cherry
- Sidney Chase Gray
- Addison Sarah Mary Miller
- Damian Kane Cullen
- Abigail Grace Arnette
- Lauren Elizabeth Bryan
- Brayden Jackson Touchstone
- Addyson Nicole Chinchar
- Brianna Jade Kaizer
- Madison Renee Lassitter
- Payton Layne Garrett
- Ian Alexander Swanson
- Anna Grace McKee
- Andrew James Walker
- Magdalin Pearl Zipparo
- Madison Michelle Alcott
- Benjamin Allen Kendrick
- Abiola Opeyemil Adigun
- Emery Jane Hay
- Makenzie Leighann Cummings
- Ryan Jacob Grace
- Cora Gail Helmig
- Kallan Lydea Powell
- Anessa Gallegos
- Carter Wells Killingsworth
- Hanbing Wu
- Courtney Ann Ellsworth
- Alyssa Layne Roye
- Alex-Marie Novena Tartarilla
- Shepard Lee Turner
- Nathan Russell Lyons
All graduates in alphabetical order:
- Jaylen Wade Abner
- Robert Lee Acridge
- Terrence Elijah Adams
- Abiola Opeyemi Adigun
- Colton Robert Adkisson
- Madison Michelle Alcott
- Ashlyn Rylie Alexander
- Sarah Jane Alexander
- Ezekiel Mark Alexander
- Ruben George Algarin
- Corey Rashad Allen
- Timothy Allen
- Noah Bryce Allgood
- Hamza Mohammed Alselwadi
- Jordan Christopher Andrews
- Caroline Elizabeth Armstrong
- Abigail Grace Arnette
- Gibson Rhett Arnette
- Jackson David Arnette
- Thomas Ethan Arnold
- Kaylee Ann Asaro
- Cordell Deario Autrey
- Samari Vatrese Avant
- Carleigh Annette Bailey
- Kate Teague Balagbagan
- Labron Daniel Baldwin
- Braylon Banawa
- Kylie Leann Banks
- Jamison Chase Bari
- Gabriella Christina Barnes
- Jaquaisha Nicole Bates
- Aiden Battle
- Teegan Wade Bell
- Evan Ray Bello
- Cullen Jude Bergman
- Addison Paige Biggs
- Chloe Brianne Biggs
- Evan Brooks Bignell
- Jazmyn Maechell Bishop
- Olivia Rose Black
- Joseph Avery Bonifay
- Sidney Boothe
- Morgan Elizabeth Boutwell
- Kameryn Faith-Marie Boyd
- John Robert Branchcomb
- Leonard Benjamin Brazwell
- Morgan Kaley Brewton
- Tyler Brayden Bridges-Daniel
- Isabella Maureen Brown
- Jayla Lashawn Brown
- Tyler Mitchel Brown
- Jaxson Parker Brownfield
- Lauren Elizabeth Bryan
- Connor Blake Buchanan
- Isabella Lanay Burroughs
- Hayden Shaneece Burton
- Kadence Grace Busbee
- Johnathan Archer Busby
- Olivia Ashlyn Busch
- Tyler Scott Byrd
- Tarrance Donya Caddell
- Xavier Antwone Campbell
- Cecelia Love Campbell
- Autumn Marie Carruthers
- Avery Alan Carter
- Terranique Adriana Carter
- Keondrick Brian Carthan
- Ladarius Jabron Carthan
- Liam Michiel Chason
- Jacob Gavin Chavers
- Sarah Chen
- Benjamin Francis Cherry V
- Addyson Nicole Chinchar
- Michael Christenson
- Ryan Paul Ciesla
- Jackson Douglas Clarke
- Makhi Fallon Coburger
- Mason Lane Cody
- Kiley Mae Cole
- Maverick Heath Cole
- Andre’ Colston
- Raeghan Elizabeth Colvin
- Lola Ever Ann Cooper
- Brianna Jona Creel
- Neal Andrew Croom
- Hallie Elise Crumpton
- Jordan Hunter Cruz
- Miquel Leon Cruz
- Alison J Cruz-Bergmann
- Damian Kane Cullen
- Tatiana Liane Culleton
- Makenzie Leighann Cummings
- Thawng Tha Cung
- Alexander Michael David
- Benjamin Robert David
- Alysa Davis
- Jonathan Wayne Neil Dean
- Tobey Owen Debord
- Lillianne Elise DeLay
- Sarah Gale Demers
- Natalya Amara Deshommes
- Matthew Adam Riley Dix
- John Bradley Dixon
- Carldarius Rainell Donaldson
- Raegan Kamoraih Donaldson
- Mallory Paige Dorion
- Kendall Nicole Doss
- Kaden Dewitt Dove
- Amelia Kate Druhl
- Latrell Keyshon Dukes
- Brookelynn Jade Dunn
- Jacob Anthony Dunn
- Miranda Lynn Dunn
- Lauren Elizabeth Durham
- Cache’ Jameela Shanae’ Dykes
- Sydney Lee Eaton
- Lydia Michelle Edmondson
- Trevaris Kendrick Edwards
- Courtney Ann Ellsworth
- Jeremiah Latrelle Elrod
- Kaylee Justine Emmons
- Brynna Nicole Erndt
- Aiden Patrick Field
- Nathan Daniel Finley
- Damon Anthony Fish
- Taylor Bree Fitzgerald
- Aiden Luc Fleming
- Talan Cole Flowers
- Ganessa La’fay Floyd
- Jayla John’e Floyd
- Christopher Ray Forbes
- Brayden Caldwell Ford
- Reese Marie Forehand
- Bradin Neil Forrester
- Sidney Marie Forst
- Bailey Ellis Fowler
- Taylor Marie Foxhall
- Kaylee Paige Freeman
- Ryan Matthew Freeman
- Prince Devaka Frierson
- Travis Lavant Gadson
- Madison Lee Galle
- Aneesa Gallegos
- Deshawn Elijah Garrett
- Payton Layne Garrett
- Zoe Juliette Garrido Pujols
- Jade Taylor Garrison
- Ariana Maria Garza
- Isaiah Malik Gaston
- Miranda Lorayne Gaut
- Jacob Elijah Winston Gay
- Hannah Elizabeth Gerardi
- Kylea Grace Gibbs
- Maya Mutiara Gibson
- Victoria Star Gilliard
- Peyton Renee Godwin
- Natalia Eliana Gonzales
- Gabriella Martha Nichole Gonzalez
- Jaelyn Gisela Gonzalez
- Arwyn Cade Goodwin
- Trenton James Gordon
- Ryan Jacob Grace
- Caden Talton Graham
- Sidney Chase Gray
- Mackenzie Taylor Green
- Noah Nathaniel Green
- Makenzie Lynn Greene
- Tagan Quincy Greenfield
- Ashlyn Elizabeth Greeson
- Brooklyn Monique Griffin-Heritage
- Rayla Diehl Griffith
- Eva Elizabeth Grissom
- Payton Ellise Guilford
- Alexis Lenn Hadden
- Delaney M Hagan
- Mikaylynn Eleese Hahn
- Grayson Mikel Hamilton
- Anthony Jason Harberson
- Lillie Christian Hardy
- William Hunter Harrell
- Brianna Marie Harris
- Joshua Dillon Harris
- Conner Luke Hassell
- Angel Dawn Havens
- Emery Jane Hay
- Jillian Rhea Heckman
- Cora Gail Helmig
- Al Makraz Ziad Helwih
- Ivee Devine Hendrix
- Isaiah William Herrin
- Sebastian Adam Hester
- Myles O’Neal Hewston
- Michelle Electra Higgins
- Gideon Isaac Hillman
- Stephanie Elizabeth Hinton
- Lauren Elizabeth Holmes
- Makayla Shanice Holmes
- Ken Franklin Holyfield Jr.
- Keagan James Hopkins
- Eliana Rose Howington
- Laynee Sherri Hubbell
- Wyatt Anthony Huber
- Dalton Grant Hudson
- Chad Huiskamp
- Teagan Huiskamp
- Bradley Robert Hurd
- Cameron Carter Hurd
- Landon Thomas Hutto
- Audrey Elizabeth Hyre
- Braedan Murphy Jacobs
- Kelsey Grace James
- Zakkary Hall Jeffries-Burns
- Hailey Nicole Jenkins
- Sabian Jenkins
- David Luis Johnson
- Landon Darnell Johnson
- Makayla Ashlyn Johnson
- Mark Johnson
- Tanashia Leshay Johnson
- Avalon Leanne Johnson
- Jaylin Latrell Johnson-Clay
- Kole Richard Jolly
- Dayton Lee Jones
- Noah Lee Jones
- Samuel Garrette Jones
- Jeremiah Alexander Jorge
- Owen Kent Joyner
- Brianna Jade Kaizer
- Mark Alexander Katsov
- Jewel Marie Kemp
- Cadence Rose Kempf
- Benjamin Allen Kendrick
- Izek Vincent Keodouangdy
- Carter Wells Killingsworth
- Collin Dale Kimes
- Ketch Burcham King
- Ella Grace Kizer
- Albert Dudley Knapp
- William Thomas Knauer
- Nathan Barry Knehr
- Kaleb Orion Knisley
- Anna Elise Kober
- Olivia Rose Kontek
- Landon James Kovach
- Khali Amaya Kyles
- Khalil Josiah Kyles
- Jada Lashaun Landrum
- Chloe Jane Larrington
- Madison Renee Lassitter
- Anthony Cole Latham
- Olivea Breann Latner
- Connor David Laughlin
- Carson Lex Lawson
- Cody Andrew Leach
- Destiny Ja’Naya Lee
- Kinsey Nicole Lee
- Robert Morris Lee
- Maanami Minnette Lee-Huff
- Hannah Elizabeth Leggett
- Jayvon Wayne Lenius
- Gabriel Joseph Leonard
- Jackson Samuel Leonard
- Summer Skye Lewis
- Quentin Earl Lewis-Wright
- Louis William Lindsay
- Jude Alexander List
- Blake Thomas Lloyd
- Haleigh Alexis London
- Santiago Luis Lopez
- Elijah Jerrell Love
- Bryce Allan Loveless
- Elisabeth Reed Lowe
- Andrew Christopher Ludgate
- Zachary John Ludgate
- Ashlyn Grace Lynch
- Emily Grace Lyons
- Nathan Russell Lyons
- Ryan Eric Lyons
- Taylor Renee Lyons
- Nehemiah Mack
- Kadin Joseph Macks
- Austin Paul Manning
- Violet Victoria Manning
- Scotlyn Ansley Mapoles
- Jaleigha Antoinette Marchman
- Doyle Lee Marlowe
- Francis Jacob Martin
- Miranda Lynn Mascaro
- E’miyah Zy’kia Mason
- Alayna Marie Massey
- Uniti Nie Mathis
- Tylisa Nykasia Mayberry
- India Elise McCall
- Zachary Taylor McCarthy
- Taylor Lee McClelland
- Clayton Michael McGahan
- Reagan Elizabeth McGallagher
- Michael Tyler McGlamery
- Anna Grace McKee
- Aidan Caleb McLellan
- Nathan Lucas McMillian
- Morgan Mari McMullen
- Stephen Cole McNair
- Xavion Deanthony McNeil
- Allyson Rae McNeill
- Emmaley Michelle McNeill
- Treazur Narvea McSwain
- Elizabeth Ann McVay
- Nancy Mendez-Rostro
- Cole Aiden Menkhoff
- Addyson Raigh Meredith
- Evan Nicholas Meyer
- Hunter Danue Miles
- Harmonii Raunice’ Millender-Banks
- Addison Sarah Mary Miller
- Carlie Jade Miller
- William Nathaniel Miller
- Troy Lorenzo Mims
- Richard Raymond Mobley
- De’nayla Leeshay Mobley
- Isabella Rose Mold
- Brianna Elizabeth Montefusco-Dargel
- Noah Gordon Montgomery
- Alyssa Le Moodie
- Dominique Jordan Moore
- Jaxson Cole Moore
- Jeremiah Isaiah Moore
- Jarred Jordan Morris
- Richard Timothy Morris
- Sarah Grace Morris
- Britney Ellena Muelder
- Joshua Grant Murph
- Ja’Michael K Murray
- Morgan Keslie Murray
- Nicholas James Musick
- Alexis Marie Nelson
- Spencer Richmond Nelson
- Ciannah Arlene Nettles
- Alyssa Nicole Nunez
- Edward Myers O’Brien
- Evan Kyree O’Brien
- Jayden Ruth Oblinger
- Colton Michael Odom
- Cianna M Olschewske
- I’cyanna Rashaun Pacheco
- Ignacio IV Pacheco
- Ella Marie Parker
- Chandler Patrick
- Dylan Levi Patterson
- Gabriel Troy Patterson
- Marisa Cayden Paul
- Avery McKenna Payne
- Kaden Alexander Peeples
- Carson Bradley Percell
- Synoma Grace Perea
- Joshua Luke Perry
- Shalini Liani Persad
- Abraia Lauren Peterson
- Clayton Michael Philley
- Tyra Kera Phomsouvanh
- Cash Conrad Picou
- Jordan Dempsey Pitman
- Isabella Grace Poitevin
- Lexy Jean Polk
- James Tyler Ponsford
- Thomas Travis Porter
- Mia Louise Portis
- Kallan Lydea Powell
- Colten Madison Prather
- Aiden Michael Price
- Landon Jay Pritchett
- Jaylen Darnell Proctor
- Chloe Louise Puckelwartz
- Shania My’asia Purifoy
- Clifton Cary Quiggins Jr.
- Angelina Rose Quinones
- Michael Adam Ramsey
- Amaya Yvonne Randolph
- Eric-Henry McKnight Rawlings
- Kyleigh Nichole Rawlins
- Keelan McCoy Rawson
- Alicen Michele Ray
- Seth Thomas Ray
- Donald Frederick Rebber
- David William Daniel Recklaw Jr.
- Amber Danielle Redfearn
- Jorja Grace Revels
- Johnathan Darnell Rich
- Kimora Estelle Richard
- Eric Rines
- Kyron Zane Rinker
- Adrian Roberto Rivera
- Riley Peyton Robbins
- Cailey Lynn Robertson
- Braden Jacob Robinson
- Armani Shanteria Robinson
- Maria N Rocha
- Lillian Hope Rodriguez
- Kamaya Marie Ross
- Alyssa Layne Roye
- Audrey Jean Rudd
- Allison Kaye Russo
- Madalyn Grace Rutherford
- Charleigh Elise Sanders
- Makaylin Jane Sanders
- Jazlyn Sanjurjo
- Kencaid Wayne Sappington
- Micah Lee Schelling
- Allyson Jenee Schimmel
- Alexander Gabriel Schoppmann
- Miriah Lynette Schultz
- Luke Anthony Sedlak
- Ian Paul Sekula
- Samuel Josef Sellers
- Canaan Matthew Shannon
- Jonathan Randall Shell
- Jackson Andrew Shelnut
- Devon Alexander Sherbrook
- Nathan Shimek
- Kenneth Peyton Short
- Shamiah Lanisha Simmons
- Laykin Aleah Simpson
- Roman Pearce Sison
- Jajuan Laquan Small
- Baylee Elizabeth Smith
- Cassy Renee Smith
- Clara Brooke Smith
- Steven Kyle Anthony Smith
- Sydney Corrinne Smith
- Caitlyn Dawn Smith
- Selena Elizabeth Sorrells
- Gavin Michael Spiekermann
- Hayden Michel St. Amant
- Kamran Tyler Stackpole
- Joshua James Steen
- Brennen Alexander-Abollas Stegall
- Jerimia Austin Stephen
- Devon Alexandra Stephens
- Dylan Elijah Stewart
- Casey Marie Stout
- Natasha Ann Struble
- Ayla Lashea Suggs
- Bryson Taylor Summerlin
- Ian Alexander Swanson
- Joshua Patrick Takae
- Presley Joseph Tangman
- Alex-Marie Novena Tartarilla
- Taryn Roxann Taylor
- Christopher Dale Teague
- Connor Thomas Teefey
- Kaley Marie Thacker
- Rose Michelle Thibodeaux
- Ashleigh Michelle Thompson
- Chloe Ann Throckmorton
- Marzarious Lequontis Toler
- Brayden Jackson Touchstone
- Samantha Noel Tracy
- Tin Nhut Tran
- Brendan Owen Troy
- Hailey Ann Troy
- Megan Anh-Phuong Truong
- Sydney Jo Turman
- Shepard Lee Turner
- Ikia Marie Urap Cook
- Karla Judith Valdez
- Alex Isaac Vallecillo
- Reid Lewis Van Den Berg
- Lola Francesca Grace Vassallo-Rand
- Havana Renee Villaverde
- Thong Chi Vo
- Zoe Addison Wade
- Brady Austin Wadsworth
- Caleb Waggoner
- Luke Waldie
- Andrew James Walker
- Maurice Jamil Walker
- Jack Edward Wallace
- Benjamin Spencer Ward
- Jaeden Jamal Ward
- Lyllian Elyse Warne
- Riley Noelle Watkins
- Aidan Karl Webster
- Kayley Jean Welch
- Isabella Michelle Wells
- William Arthur West
- Lydia Kate Whilden
- Arriyah Nyasia White
- Christina Joan White
- Dylan James White
- Garrett Chace Wiggin
- Layton Erik Wilkes
- Camden Davis Wilkins
- Alexis Nevaeh-Maria Wilkinson
- Deonne Lavell Williams
- Hannah Michelle Williams
- Lucas Lorenzo Williams
- Lynn-Dereka D’Aneeka Williams
- Malachi Jeremiah Williams
- Nathan Tobias Williams
- Gabrielle Lee Wilstrup
- Jaxson Ross Witte
- Skylar J Wood
- Carley Belle Woodfin
- Hanbing Wu
- Avery Elise Wynder
- Joseph Kenneth Yasurek
- Jacob Riley Youngman
- Magdalin Pearl Zipparo
NorthEscambia.com photos, click to enlarge.
Comments