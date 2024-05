Northview High School Names 2024 Honors Graduates

Northview High School has named their Class of 2024 honors graduates.

They are:

Summa Cum Laude GPA of 4.0 and above

Sarah Elaine Bailey – Valedictorian

Maggie Rose Godwin – Salutatorian

Daniel Tyler Riggs

Leah Kathryn Hetrick

Ava Kate Gurganus

Kaylie Brooke Glick

Raegan Michelle Abbott

Riley Elizabeth Dawson

Carsyn Laine Dortch

Jaquez Keyshaun Gabriel Moorer

Berklee Savannah Hall

Heath Samuel Parker

Chloe Adele Ragsdale

Emma Lynn Doyle

Brooke Cay Lytton

Doria Renee Beach

Austin Allen Minchew

Raleigh Sienna Gibson

Mayson Claire Edwards

Leila Ann Mason

Kinslee Abigail Coker

Kendall Anne Alvare

Julius Christian St Louis

Makayla Jane Golson

Chloe Faith Criswell

Wyatt Alexander Scruggs

Jacob Andrew Spence

Skyler Marie Williams

Magna Cum Laude GPA of 3.85 and above

Chance Avery McElhannon

Dequan Rashad Shabazz

Allyson Breanna Jones

Rabekah Danielle Abbott

Olivia Peyton Bush

Jackson Johnny Mac Parker

Joshlynn Diane Helton

Cum Laude GPA of 3.5 and above

Kaylee Micheal Hamilton

Caden Thomas Mills

Kallista Grace Kennedy

Brandon Lee Ferguson

KayLeigh Anne Jay

Skielah Marie Gaskey

Ja’Niya I’Yonna Hooks

Gloria Elizabeth Decker

Ava McKenzie Wilson

Darrin Thomas Leatherberry

Mandell Levan Smith

Joe Wright, V

Amber Lorraine Irby

Chloe Layne Morris

Isaiah Jamar Thomas

Caden Luke Peterson

Sarah Kate Long

The Northview High School Class of 2024 will graduate at 2:30 p.m. on Thursday, May 23 at the Pensacola Bay Center.