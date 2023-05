Rotary Academic All-Stars Named From Northview, ECHS, Escambia Academy, Atmore Christian

The Atmore Rotary Club has named 159 area high school students as Academic All-Stars.

The Academic All-Star program is open to students who attend Northview High School,  Escambia Academy, Atmore Christian School, or Escambia County High School. To be named an Academic All-Star, a student must have maintained at least a B average in every subject for each grading period of the school year.

The Rotary Club presented nearly  $40,000 in scholarships this year to 44 seniors, including 19 four-year Academic All-Stars. The program excludes Northview students that are full-time dual enrolled.

Those honored as Atmore Rotary Club Academic All Stars were:

(Four-Year Academic All-Stars are denoted with asterisks.)

NORTHVIEW HIGH SCHOOL

Freshmen

Ellie Sophia Adkins

Claire Marie Amerson

Desiray Makayla Bagwell

Wade Allen Bailey

Cameron Kristan Bourgeois

Jackson Baker Bridges

Tyler Benjamin Carach

Luke Davison Chavers

Addison Alaina Classen

Stevi Nicole Cofield

Elizabeth Faith Coleman

Talaysha Sherry Curry

Aakira Nichelle Davis

Kylie Ranae Davis

Mary-Clayton Lee Dawson

Allison Danielle Flowers

Brayden Michael Gindl

Savannah Jean Hudson

Keeli Victoria Knighten

Kinley Michelle Knowles

Anna Kunkel

Macy McKayla Miller

Samantha Minchew

Mary Elizabeth Oliver

Braylan Hope Shelly

Jackson Cade Simmons

Liam Patrick Simonson

Maggie Suzanne Stewart

Grecia Viera

Kayleigh Abigail Young

Sophomores

Ashton Connor Covan

Colton Ray Criswell

Payton Kathleen Daw

Maddie Mae Elle Driskell

Jamison Abigail Gilman

Noah Webster Goslee

Matthew Daniel Hunter

Madison Ann Levins

Kaitlin Rena Lloyd

Brooke Cay Lytton

Evin Alexander Matlock

Colby Alexander Pugh

Brianna Grace Reynolds

Ally Bama Richardson

Lacey Marie Sapp

Maggie Elizabeth Scott

Lilly Grace Smallwood

Kate Ashley Stinson

Lauren Ashley Stinson

Jayden Kenneth White

Brian James Yoder

Juniors

Rabekah Danielle Abbott

Raegan Michelle Abbott

Sarah Elaine Bailey

Doria Beach

Chloe Faith Criswell

Riley Elizabeth Dawson

Carsyn Laine Dortch

Emma Lynn Doyle

Mayson Claire Edwards

Raleigh Sienna Gibson

Kaylie Brooke Glick

Maggie Rose Godwin

Makayla Jane Golson

Ava Kate Gurganus

Berklee Savannah Hall

Leah Kathryn Hetrick

Ja’Niya I’Yonna Hooks

Allyson Breanna Jones

Kallista Grace Kennedy

Darrin Thomas Leatherberry

Leila Ann Mason

Caden Thomas Mills

Austin Minchew

Jaquez Keyshaun Moorer

Heath Samuel Parker

Jackson Johnny Mac Parker

Chloe Adele Ragsdale

Daniel Tyler Riggs

Wyatt Alexander Scruggs

Dequan Rashad Shabazz

Skyler Marie Williams

Seniors

Leah Kalyn Anderson *****

Terrell Luke Bridges *****

Cason Terry Burkett

Michael Bo Cody

Ethan Scott Collier *****

Drake Allen Driskell *****

Logan Taylor Faith *****

Emma Sage Gilmore *****

William Cross Goslee *****

Gabriel Kohle Harigel

Cayla Jocelyn Houston *****

Meredith Makenzie Johnston

Shelby Lynn Kent *****

Trent Austin Knighten *****

Sarah Kennedy Long *****

Bayllon David Matson

Megan T McGhee *****

Jaidyn Gaia Nordman

David Kaden Odom *****

Chase Randal Pugh *****

Madison Lee Rowinsky

McKenna Rae Simmons *****

Aubrey Michelle Stuckey *****

Blake Richard Yoder *****

ESCAMBIA ACADEMY

Freshman

Ronta Watson

Sophomores

Cade Leachman

Eli McElhaney

Reiley Morgan

Ana Chesley Robinson

Juniors

Ta’Shanda Baldwin

Luke Bell

Patrick Byrd

Eli Covington

Timmy Doerr

Molly Gandy

Hannah Johnson

Charlie Reid Sasser

Tava Johnson

Seniors

Cameron Ball

Arial Curry

Tiffany Gookin

ATMORE CHRISTIAN SCHOOL

Freshmen

Tyson Kennell

Eli Norton

Isaiah Smoker

Sophomore

Daniel Overton

Junior

Elizabeth Terry

Seniors

Elliott Classen

Claire Girby

Abigail Weber

ESCAMBIA COUNTY HIGH SCHOOL

Freshmen

Tyson Durant

Kindle James

Amarion Lemon

Imari Lemon

Essence Martin

Demyia Munlyn

Robert Smith

Sophomores

Chloe Dawson

Ashley Parra

Juniors

Evereona Jackson

Sasha Kidd

Paul Martin

Shontia Martin

Ava Penner

NaAsia Reynolds

Seniors

Akyrah Bradley

Jayla Bullard

Hasten Dean III

Donnie Fails

Breona Gaines

Mason Huggins

Tykeria Lambert

Danica McCullam

Isabella McGee

Darron Nichols Jr

Lexi Peavy

Shamirica Rankins

Summayah Tolbert

Carmelo Turner

Photo: Atmore Rotary Club Four-Year Academic All-Stars. Photo by Andrew Garner/ Atmore Advance for NorthEscambia.com, click to enlarge.