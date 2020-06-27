Northview High School Names 2020-2021 Cheerleaders
June 27, 2020
Friday, Northview High School named their 2020-2021 cheerleaders. They are:
VARSITY
Anna Adams
Naudia Carach
Shelby Cotita
Presley Dortch
Caitlin Gibson
Olivia Gibson
Emma Gilmore
Sarah Hetrick
Hannah Hughes
Paige Lassiter
Ragan Lassiter
Megan Mcghee
Taylor Mcminn
Madison Peterson
Kenna Redmond
Leila Sanders
Anna Spence
Emily Stabler
Jessica Stabler
JUNIOR VARSITY
Raegan Abbott
Rebekah Abbott
Sarah Bailey
Nakya Brown
Chloe Criswell
Carsyn Dortch
Raleigh Gibson
Maggie Godwin
Ava Gurganus
Leah Hetrick
Saniyah Hixon
NorthEscambia.com file photo.
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