Northview High School Names 2020-2021 Cheerleaders

Friday, Northview High School named their 2020-2021 cheerleaders. They are:

VARSITY

Anna Adams

Naudia Carach

Shelby Cotita

Presley Dortch

Caitlin Gibson

Olivia Gibson

Emma Gilmore

Sarah Hetrick

Hannah Hughes

Paige Lassiter

Ragan Lassiter

Megan Mcghee

Taylor Mcminn

Madison Peterson

Kenna Redmond

Leila Sanders

Anna Spence

Emily Stabler

Jessica Stabler

JUNIOR VARSITY

Raegan Abbott

Rebekah Abbott

Sarah Bailey

Nakya Brown

Chloe Criswell

Carsyn Dortch

Raleigh Gibson

Maggie Godwin

Ava Gurganus

Leah Hetrick

Saniyah Hixon

