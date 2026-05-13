Rotary Academic All-Stars Named From Northview, ECHS, Escambia Academy, Atmore Christian

May 13, 2026

The Atmore Rotary Club has named 175 area high school students as Academic All-Stars during their 41st annual program on Tuesday night.

Over $30,000 in scholarships was awarded to high school seniors based on the number of years they have been an Academic All-Star.

The program recognized outstanding students from Northview High School, Escambia Academy, Escambia County High School, and Atmore Christian School.

In addition, the Rotary Club presented Merit Scholarships to two seniors:

Little John Memorial Scholarship ($2,000): Luke Chavers, Northview High School
William and Mary Grissett Memorial Scholarship ($2,000): Tyler Carach, Northview High School

Those honored as Atmore Rotary Club Academic All-Stars were:
(Four-Year Academic All-Stars are denoted with asterisks.)

NORTHVIEW HIGH SCHOOL

Freshmen

Alexa Beasley
Brooklynn Bowen
Hartlie Bowman
Forester Bryan
Mazie Burkett
Presley Davey
Nathan Davis
Lillyth Dekker
Maggie DeVries
Aubrey Flowers
Olivia Garrett
Nathan Gilmore
Kyndal Hadley
Kaylee Harris
Sophia Ikner
Olivia Levins
Jeremy Lisenby
Annabelle Lynd
Jacob Marcum
Ava McCann
Camden Miller
Ryan Reynolds
Natalie Rogers
Curtis Smith
Kaden Smith
Summer Weaver
Kinley White
Bryce Yoder
Bailey Yuhasz

Sophomores

Aadan Adams
Jaxon Anderson
Kayde Boettger
Addysen Bolen
Kyleigh Brinkman
Madelyn Calloway
Hailey Carrillo
Kenley Clayton
Logan Diller
Santiago Espinoza Jr.
Parker Ganey
Carmen Garcia
Nicole Garcia
Sawyer Gilmore
William Gilmore
Emma Godwin
Michael Greenwell
Brody Hall
Camden Jacobson
Richard Maxwell
John McAnally
Hunter Parker
Allison Penton
Riley Phillips
Madalynn Pittman
Emma Reynolds
Makinzi Roley
Jackson Salter
Katelyn Sanchez
Avery Trawick
Eli Wiggins
Kaylee Wilson

Juniors

Jayden Arredonda
Camden Borelli
Alvia Brinkman
Asher Creighton
Caley Daharsh
Crimson Davis
Annberly Dunn
Hallie Emmons
Kobi Fiorenti
Amy Floyd
Maria Franco
Brielle Garcia
Hayden Gipson
Ashley Gleason
Lori Hall
Olivia Hall
Presley Johnson
Wesley Lambeth
Kylee Langham
Kaylee Long
Mikayla McAnally
Grace Oliver
Makayla Plato
Daviona Randolph
Dakota Richardson
Lexi Smallwood
Alexis Strength
Raleigh Warr
Allison Yoder

Seniors

Lauren Abbott
Claire Amerson *
Wade Bailey *
Kathryn Beasley
Cameron Bodiford
Jackson Bridges *
Alyssa Brooks
Leah Brooks
Tyler Carach *
Luke Chavers
Kenslee Chavira
Elizabeth Coleman *
Ayden Crabtree
Talaysha Curry *
Aakira Davis
Olivia Doyle
Shelby Greenwell
Kaiden Hall
Keeli Knighten *
Anna Kunkel *
Makenzie Levins
Bryant Mason
Samantha Minchew
Andrew Plant
Braylan Shelly *
Jackson Simmons *
Liam Simonson
Ona Spinks
Maggie Stewart *
Amie Weaver
Peyton Womack

Atmore Christian School

Freshmen

Kendall Harper
Riley Tate

Sophomores

Jenna Kennell
Elizabeth Landis

Juniors

Jordan Overton
Jordan Salter

Senior

Tyson Kennell*

Escambia Academy

Freshmen

Ensley Boykin
Bella Covington
Megan Harter
Marshall Lassiter
Camille Nichols
Athena Wilson

Sophomores

Leah Baggett
Poarcha Bailey
Mara Camp
Kimorah Goldsmith
Izabella Hadley
Cleria McCants
Cameron Perkins
Jackson Sellers
Jett Tillery

Asher Covington
Mary Davis
Marshall Gandy
Traegan James
Aleah Livingston
Lillian Manac
Courtney Richardson
Clinton Sasser

Seniors

Raelynn Manac
Kyler Williams

Escambia County High School

Freshmen

Jayleigh Brown
Diana Garcia
Laya George
Heaven Hartley
Aryanna Jones
Nicholas Sasser

Sophomores

Jyshaviah Knight
LaRodshia Lee
Di’Shaye Richardson
Gabriel Richardson
Ezekiel Riley

Juniors

Janae Dillard
Xamiria English
Khloe Sanders

Seniors

Shaleah Bright
Jalayah Bright-Alexander
Kydajah Brown
Trinity Gray
Amarion Lemon *
Imari Lemon *
Demyia Munlyn
Robert Smith

Pictured: Four-year Atmore Rotary Academic All-Stars. Photo by Andrew Garner/Atmore Advance for NorthEscambia.com, click to enlarge.

Have a comment on this story?

