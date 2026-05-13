Rotary Academic All-Stars Named From Northview, ECHS, Escambia Academy, Atmore Christian

The Atmore Rotary Club has named 175 area high school students as Academic All-Stars during their 41st annual program on Tuesday night.

Over $30,000 in scholarships was awarded to high school seniors based on the number of years they have been an Academic All-Star.

The program recognized outstanding students from Northview High School, Escambia Academy, Escambia County High School, and Atmore Christian School.

In addition, the Rotary Club presented Merit Scholarships to two seniors:

Little John Memorial Scholarship ($2,000): Luke Chavers, Northview High School

William and Mary Grissett Memorial Scholarship ($2,000): Tyler Carach, Northview High School

Those honored as Atmore Rotary Club Academic All-Stars were:

(Four-Year Academic All-Stars are denoted with asterisks.)

NORTHVIEW HIGH SCHOOL

Freshmen

Alexa Beasley

Brooklynn Bowen

Hartlie Bowman

Forester Bryan

Mazie Burkett

Presley Davey

Nathan Davis

Lillyth Dekker

Maggie DeVries

Aubrey Flowers

Olivia Garrett

Nathan Gilmore

Kyndal Hadley

Kaylee Harris

Sophia Ikner

Olivia Levins

Jeremy Lisenby

Annabelle Lynd

Jacob Marcum

Ava McCann

Camden Miller

Ryan Reynolds

Natalie Rogers

Curtis Smith

Kaden Smith

Summer Weaver

Kinley White

Bryce Yoder

Bailey Yuhasz

Sophomores

Aadan Adams

Jaxon Anderson

Kayde Boettger

Addysen Bolen

Kyleigh Brinkman

Madelyn Calloway

Hailey Carrillo

Kenley Clayton

Logan Diller

Santiago Espinoza Jr.

Parker Ganey

Carmen Garcia

Nicole Garcia

Sawyer Gilmore

William Gilmore

Emma Godwin

Michael Greenwell

Brody Hall

Camden Jacobson

Richard Maxwell

John McAnally

Hunter Parker

Allison Penton

Riley Phillips

Madalynn Pittman

Emma Reynolds

Makinzi Roley

Jackson Salter

Katelyn Sanchez

Avery Trawick

Eli Wiggins

Kaylee Wilson

Juniors

Jayden Arredonda

Camden Borelli

Alvia Brinkman

Asher Creighton

Caley Daharsh

Crimson Davis

Annberly Dunn

Hallie Emmons

Kobi Fiorenti

Amy Floyd

Maria Franco

Brielle Garcia

Hayden Gipson

Ashley Gleason

Lori Hall

Olivia Hall

Presley Johnson

Wesley Lambeth

Kylee Langham

Kaylee Long

Mikayla McAnally

Grace Oliver

Makayla Plato

Daviona Randolph

Dakota Richardson

Lexi Smallwood

Alexis Strength

Raleigh Warr

Allison Yoder

Seniors

Lauren Abbott

Claire Amerson *

Wade Bailey *

Kathryn Beasley

Cameron Bodiford

Jackson Bridges *

Alyssa Brooks

Leah Brooks

Tyler Carach *

Luke Chavers

Kenslee Chavira

Elizabeth Coleman *

Ayden Crabtree

Talaysha Curry *

Aakira Davis

Olivia Doyle

Shelby Greenwell

Kaiden Hall

Keeli Knighten *

Anna Kunkel *

Makenzie Levins

Bryant Mason

Samantha Minchew

Andrew Plant

Braylan Shelly *

Jackson Simmons *

Liam Simonson

Ona Spinks

Maggie Stewart *

Amie Weaver

Peyton Womack

Atmore Christian School

Freshmen

Kendall Harper

Riley Tate

Sophomores

Jenna Kennell

Elizabeth Landis

Juniors

Jordan Overton

Jordan Salter

Senior

Tyson Kennell*

Escambia Academy

Freshmen

Ensley Boykin

Bella Covington

Megan Harter

Marshall Lassiter

Camille Nichols

Athena Wilson

Sophomores

Leah Baggett

Poarcha Bailey

Mara Camp

Kimorah Goldsmith

Izabella Hadley

Cleria McCants

Cameron Perkins

Jackson Sellers

Jett Tillery

Asher Covington

Mary Davis

Marshall Gandy

Traegan James

Aleah Livingston

Lillian Manac

Courtney Richardson

Clinton Sasser

Seniors

Raelynn Manac

Kyler Williams

Escambia County High School

Freshmen

Jayleigh Brown

Diana Garcia

Laya George

Heaven Hartley

Aryanna Jones

Nicholas Sasser

Sophomores

Jyshaviah Knight

LaRodshia Lee

Di’Shaye Richardson

Gabriel Richardson

Ezekiel Riley

Juniors

Janae Dillard

Xamiria English

Khloe Sanders

Seniors

Shaleah Bright

Jalayah Bright-Alexander

Kydajah Brown

Trinity Gray

Amarion Lemon *

Imari Lemon *

Demyia Munlyn

Robert Smith

Pictured: Four-year Atmore Rotary Academic All-Stars. Photo by Andrew Garner/Atmore Advance for NorthEscambia.com, click to enlarge.