Thursday Night Playoff Scoreboard And Friday Night Matchups
November 21, 2025
Here are Thursday playoff scores and Friday night matchups from around the North Escambia area.
FLORIDA
Region 1-6A
No. 3 Pace at No. 2 Mandarin (Jacksonville) — Friday, 6:30 p.m. EST
Region 1-3A
No. 5 West Florida at No. 1 Raines (Jacksonville) — Friday, 6:30 p.m EST.
Region 1-2A
No. 3 South Walton at No. 2 Pensacola Catholic — Friday, 7:30 p.m. CST
FIT 4A-7A Regional Final
Tate 21, Bartram Trail 19 (Thursday) [Read more, photos...]
FIT Rural Regional Final
Port St. Joe 37, Central 0
ALABAMA
AISA State Championship
Macon-East Montgomery Academy 34, Escambia Academy 14 (Thursday)
AHSAA 4A Third Round
W.S. Neal at Jackson — Friday, 7 p.m. CST
Pitured: The Tate Aggies beat Bartram Trail 21-19 Thursday night. NorthEscambia.com photo, click to enlarge.
