Sunny Fall Saturday, High In The Upper 60s
November 1, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Saturday: Sunny, with a high near 68. Calm wind becoming east around 5 mph.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 46. Calm wind.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 69. Light north wind becoming northwest 5 to 10 mph in the morning.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 41. North wind 5 to 10 mph.
Monday: Sunny, with a high near 66. North wind 5 to 10 mph.
Monday Night: Clear, with a low around 44. North wind around 5 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 72. Northeast wind around 5 mph.
Tuesday Night: Clear, with a low around 44. North wind around 5 mph becoming calm.
Wednesday: Sunny, with a high near 76.
Wednesday Night: Clear, with a low around 48.
Thursday: Sunny, with a high near 76.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 53.
Friday: Mostly sunny, with a high near 77.
