High School Football Playoffs Scoreboard

November 15, 2025

Here are Thursday and Friday night playoff scores from the North Escambia area:

FLORIDA

Region 1-6A Quarterfinals
Pace 20, Evans 6

Region 1-5A Quarterfinals
Beachside 23, Milton 7

Region 1-4A Quarterfinals
Ed White 41, Pine Forest 20
Choctawhatchee 49, Washington 6

Region 1-3A Quarterfinals
West Florida 24, Yulee  16

Region 1-2A Quarterfinals
Pensacola Catholic 48, Bozeman 0

Rural Regional Semifinals
Blountstown 38, Jay 0

4A-7A FIT Regional Semifinals
Tate 35, First Coast 14 (Thursday) [Story, photos...]

1A-3A FIT Regional Semifinals
Dunnellon 35, Pensacola High 6 (Thursday)

Rural FIT Regional Semifinals
Central 28, Wewahitchka  20 (Thursday)

ALABAMA

AISA Semifinals
Escambia Academy 27,  Cornerstone Christian 14 (Thursday)

AHSAA 4A Second Round
W.S. Neal 35, American Christian Academy 7

Pictured: The Tate Aggies beat First Coast 35-14 on Thursday night. NorthEscambia.com photo, click to enlarge.

Comments





Have a comment on this story?

We welcome your comments on this story, but there are some rules to follow::

(1) Be Nice. No comments that slander another, no racism, no sexism, no personal attacks.

(2) No Harrassing Comments. If someone says something bad about you, don't respond. That's childish.

(3) No Libel. That's saying something is not true about someone. Don't do it.

(4) Keep it clean. Nothing vulgar, obscene or sexually related. No profanity or obvious substitutions. Period.

(5) NorthEscambia.com reserves the right to remove any comments that violate our rules or we think to be inappropriate. We are not responsible for what is posted. Comments may not appear right away until they are approved by a moderator.

(6) Limit your comments to the subject in this story only, and limit comments to 300 words or less. Do not post copyrighted material. Comments will not be added to stories that are over 30 days old.

(7) No posts may advertise a commercial business, political candidate or political group, or link to another commercial web site or political site of any kind.

Written by William Reynolds · Filed Under FRONT FEATURE, Sports, TOP sports 

 