High School Football Playoffs Scoreboard
November 15, 2025
Here are Thursday and Friday night playoff scores from the North Escambia area:
FLORIDA
Region 1-6A Quarterfinals
Pace 20, Evans 6
Region 1-5A Quarterfinals
Beachside 23, Milton 7
Region 1-4A Quarterfinals
Ed White 41, Pine Forest 20
Choctawhatchee 49, Washington 6
Region 1-3A Quarterfinals
West Florida 24, Yulee 16
Region 1-2A Quarterfinals
Pensacola Catholic 48, Bozeman 0
Rural Regional Semifinals
Blountstown 38, Jay 0
4A-7A FIT Regional Semifinals
Tate 35, First Coast 14 (Thursday) [Story, photos...]
1A-3A FIT Regional Semifinals
Dunnellon 35, Pensacola High 6 (Thursday)
Rural FIT Regional Semifinals
Central 28, Wewahitchka 20 (Thursday)
ALABAMA
AISA Semifinals
Escambia Academy 27, Cornerstone Christian 14 (Thursday)
AHSAA 4A Second Round
W.S. Neal 35, American Christian Academy 7
Pictured: The Tate Aggies beat First Coast 35-14 on Thursday night. NorthEscambia.com photo, click to enlarge.
Comments