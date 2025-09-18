Tate High School Names 2025 Homecoming Court
September 18, 2025
Tate High School has named their 2025 Homecourt Court.
The homecoming queen will be crowned during Friday night’ game, and the homecoming king will be crowned at Saturday night’s dance.
The court members are:
9th Grade Girls
- Kelsey Austin
- Brynn Donado
- Emma Dubuc
- Kelly McCabe
- Yaretzy Sandoval-Bocanegra
- Jordan Suarez
10th Grade Girls
- Gracyn Campbell
- Ella Frank
- India Jackson
- Nadia Mitchell
- Kinsley Powell
- Andrea Yalch
11th Grade Girls
- Zaria Cannon
- Livi Cherry
- Victoria Friedman
- Bristol Guy
- Brooklyn Ray
- Lillian Vige
- Kingsley Wann
12th Grade Girls
- Lillian Abner
- Mya Beane
- Caridyn Davis
- Sera Dillie
- Taylor Dyer
- Olivia Liv Gammon
- Kati Ingram
- Macy Jensen
- McKenna Lister
- Destiny Moorer
- Riley Phelps
- Emma Touchstone
12th Grade Boys
- Connor Clemmons
- Luke Estes
- Gene Ham
- Carson Hindsman
- Lawson Killingsworth
- Nicholas Kontek
- Trace Madden
- Khalil Moftaqir
- Kaven Powell
- Evan Robinson
- Brodie Smith
- Lawson Theisen
Pictured top: 2024 Tate High School Homecoming Queen Hailey Locke. NorthEscambia.com file photo.
