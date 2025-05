Rotary Academic All-Stars Named From Northview, ECHS, Escambia Academy, Atmore Christian

The Atmore Rotary Club has named 190 area high school students as Academic All-Stars during their 40th annual program on Thursday night.

Over $30,000 in scholarships were awarded to high school seniors based on the number of years they have been an Academic All-Star.

In addition, the Rotary Club presented merit scholarships to three seniors:

Little John Memorial Scholarship ($2,000) — Madison Freeman, Escambia Academy

William and Mary Grissett Memorial Scholarship ($1,000) — Ana Chesley Robinson, Escambia Academy

Randolph B Luttrell, Sr. Memorial Scholarship ($1,000) — Colton Cristwell, Northview High School

Those honored as Atmore Rotary Club Academic All-Stars were:

(Four-Year Academic All-Stars are denoted with asterisks.)

NORTHVIEW HIGH SCHOOL

Freshmen

Aadan Glen Adams

Jaxon Cole Anderson

Kayde Roy Boettger

Addysen Hope Bolen

Madelyn Grace Calloway

Hailey Rae Carrillo

Kenley Denise Clayton

Logan Michael Diller

Santiago Espinoza Jr.

Parker Wilson Ganey

Carmen Isabela Garcia

Nicole Natalie Garcia

Sawyer Evan Gilmore

William Richard Gilmore

Emma Claire Godwin

Michael Thomas Greenwell

Brody Stephen Hall

Camden Brody Jacobson

Meeyah Rebekah Lassitter

Richard Warner Maxwell

John Tyler McAnally

Mason Neil McKinnon

Hunter Jamal Parker

Allison Kenleigh Penton

Bentley Isaiah Wesley Reeme

Emma Brooke Reynolds

Makinzi Layne Roley

Jackson Wade Salter

Katelyn Nicole Sanchez

Isabella Dawn Sanspree

Tucker Cade Scully

Avery Kate Trawick

Asiria Viera

Kaylee Nichole Wilson

Sophomores

Aunaleah Noel Arredondo

Jayden Luis Arredondo

Camden Reed Borelli

Alvia Lynne Brinkman

Christian Noelle Caraway

William Scott Classen

James Lee Connors II

Asher Lin Creighton

Caley Tristine Daharsh

Morgan Elizabeth Driver

Annberly Grace Dunn

Hallie Christine Emmons

Kobi Drake Fiorenti

Maria Valeria Franco

Brielle Tiffany Garcia

Hayden Ally Gipson

Ashley Marie Gleason

Micheal David Griffis

Lori Madelyn Hall

Olivia Delaney Hall

Cara Danielle Johnson

Presley Malese Johnson

Wesley Ryan Lambeth

Kylee Emerson Langham

Caleb Alton Levins

Kaylee Brett Long

Derreanna Monae Lyons

Mikayla Grace McAnally

Ryan Matthew Neal

Grace Abigail Oliver

Makayla Plato

Daviona Leeshay Randolph

Dakota Wayne Richardson

Lexi Elizabeth Smallwood

Alexis Jacqueline Strength

Julianna Elise Tidwell

Raleigh Cheryl Warr

Allison Kate Yoder

Juniors

Lauren Gabrielle Abbott

Claire Marie Amerson

Wade Allen Bailey

Kathryn Abagail Beasley

Cameron Edward Bodiford

Jackson Baker Bridges

Alyssa Danielle Brooks

Leah Riley Brooks

Cinseirr Rain Burgess

Tyler Benjamin Carach

Kenselee Savannah Chavira

Addison Alaina Classen

Mileigh Elizabeth Clifford

Stevi Nicole Cofield

Elizabeth Faith Coleman

Ayden Brice Crabtree

Talaysha Sherry Curry

Aakira Nichelle Davis

Olivia Evelyn Doyle

Addison Faith Eicher

Lucas Wade Godwin

Shelby Lynn Greenwell

Fallon Christina Hubbard

Keeli Victoria Knighten

Kinley Michelle Knowles

Anna Kunkel

Makenzie Lynn Levins

Julinna Paige Little

Macy McKayla Miller

Carley Ruth Moore

Braylan Hope Shelly

Jackson Cade Simmons

Liam Patrick Simonson

Ona Lee Spinks

Maggie Suzanne Stewart

Grecia Viera

Seniors

Ayden William Atallah

Destiny Alexis Burt

Ashton Connor Covan *

Colton Ray Criswell *

Benjamin Luke Diamond

JaCee Leigh Dortch

Maddie Mae Driskell *

Alysia Renee Enfinger

Delina Jolie Garcia

Cody Allen Geneux

Tyler Matthew Gilmore

Noah Webster Goslee

Mary Catherine Hughes

Matthew Daniel Hunter

Kelan Davis Jurey

Laura Hope Laborde

Kamryn Elizabeth Langham

Madison Ann Levins

Kaitlin Rena Lloyd

Brandon Latrell Odom

Ally Bama Richardson *

Naoki Cassandra Rogers

Lilly Grace Smallwood *

Mallory Kaitlyn Smith

Bryce Rolhings Stabler

Kate Ashley Stinson

Lauren Ashley Stinson *

Jayden Kenneth White *

Brian James Yoder *

ATMORE CHRISTIAN SCHOOL

Freshmen

Jenna Kennell

Elizabeth Landis

Sophomores

Ricardo Ixmatlahua

Jordan Overton

Jordan Salter

Juniors

Jovanny Ixmatlahua

Tyson Kennell

Senior

Daniel Overton

ESCAMBIA ACADEMY

Freshmen

Leah Elizabeth Baggett

Kimorah Patrice Goldsmith

Izabella Hadley

Cleria Lanice McCants

Jackson Bennett Sellers

Jett Tillery

Sophomores

Asher Covington

Kate Davis

Marshall Gandy

Traegan James

Aleah Livingston

Elizabeth Madden

Clinton Grant Sasser

Hayden Sheets

Aidan Thomas

Juniors

Brilee Handley

Raelynn Manac

Ronta Watson

Seniors

Madison Elizabeth Freeman

Cade Leachman

Logan Madden

Eli McElhaney

Jamison Keith McGhee

Reiley Morgan

Ana Chesley Robinson *

Daygen Slate

Bryce Anthony Stevens

ESCAMBIA COUNTY HIGH SCHOOL

Freshmen

Jaliyah KingJyshaviah Knight

LaRodshia Lee

Omari McCorvey

Timothy Melvin

Sophomore

Zyneria McNeal

Khloe Sanders

Juniors

Sara Embley

Zyriah Finklea

Amarion Lemon

Imari Lemon

Demyia Munlyn

Seniors

Enaf Almatari

Keegan Davis

Chloe Dawson *

Labrice Johnson

Jacob PageAshley Parra Cerritos *