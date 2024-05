Rotary Academic All-Stars Named From Northview, ECHS, Escambia Academy, Atmore Christian

The Atmore Rotary Club has named 168 area high school students as Academic All-Stars.

The Academic All-Star program is open to students who attend Northview High School, Escambia Academy, Atmore Christian School, or Escambia County High School. To be named an Academic All-Star, a student must have maintained at least a B average in every subject for each grading period of the school year.

The Rotary Club presented nearly $34,000 in scholarships this year to 44 seniors, including 20 four-year Academic All-Stars. The program excludes Northview students that are full-time dual enrolled.

Those honored as Atmore Rotary Club Academic All Stars were:

(Four-Year Academic All-Stars are denoted with asterisks.)

NORTHVIEW HIGH SCHOOL

Freshmen

Camden Reed Borelli

Alivia Lynne Brinkman

Christian John-Ayden Callender

Christian Noelle Caraway

James Lee Connors

Asher Lin Creighton

Caley Tristine Daharsh

Crimson Leigh Davis

Morgan Elizabeth Driver

Annberly Grace Dunn

Hallie Christine Emmons

Kobi Drake Fiorenti

Amy Lynn Floyd

Maria Valeria Franco

Brielle Tiffany Garcia

Hayden Ally Gipson

Ashley Marie Gleason

Michael David Griffis

Lori Madelyn Hall

Olivia Delaney Hall

Presley Malese Johnson

Lacie Anne Kittrell

Kylee Emerson Langham

Caleb Alton Levins

Kaylee Brett Long

Xyria Henry Martin

Mikayla Grace McAnally

Makayla Luree Plato

Dawson Jase Portwood

Daviona Leeshay Randolph

Kira Beth Reed

Anna Claire Sanspree

Lexi Elizabeth Smallwood

William Garland Strawbridge

Avery Mycaela Stuckey

Julianna Elise Tidwell

Raleigh Cheryl Warr

Allison Kate Yoder

Sophomores

Lauren Gabrielle Abbott

Ellie Sophia Adkins

Claire Marie Amerson

Wade Allen Bailey

Kathryn Abagail Beasley

Jackson Baker Bridges

Leah Riley Brooks

Tyler Benjamin Carach

Luke Davison Chavers

Addison Alaina Classen

Stevi Nicole Cofield

Elizabeth Faith Coleman

Talaysha Sherry Curry

Kylie Ranae Davis

Olivia Evelyln Doyle

Addison Faith Eicher

Savannah Jean Hudson

Keeli Victoria Knighten

Kinley Michelle Knowles

Anna Kunkel

Mary Elizabeth Oliver

Braylan Hope Shelly

Jackson Cade Simmons

Bryce Rohlings Stabler

Maggie Suzanne Stewart

Grecia Viera

Tierney Grace White

Juniors

Ayden William Atallah

Madeleine Reem Atallah

Ashton Connor Covan

Colton Ray Criswell

Payton Kathleen Daw

Maddie Mae Driskell

Cody Allen Geneux

Jamison Abigail Gilman

Mary Catherine Hughes

Kyrie Elizabeth King

Laura Hope Laborde

Kamryn Elizabeth Langham

Evin Alexander Matlock

Colby Alexander Pugh

Brianna Grace Reynolds

Ally Bama Richardson

Lilly Grace Smallwood

Kate Ashley Stinson

Lauren Ashley Stinson

Jayden Kenneth White

Brian James Yoder

Seniors

Rabekah Danielle Abbott *

Kendall Anne Alvare

Sarah Elaine Bailey *

Doria Beach *

Chloe Faith Criswell *

Carsyn Laine Dortch *

Emma Lynn Doyle

Mayson Claire Edwards *

Raleigh Sienna Gibson *

Makayla Jane Golson *

Ava Kate Gurganus *

Ja’Niya I’Yonna Hooks

Allyson Breanna Jones

Darrin Thomas Leatherberry

Sarah Kate Long *

Leila Ann Mason

Austin Minchew

Jaquez Keyshaun Moorer

Jackson Johnny Parker *

Chloe Adele Ragsdale

Daniel Tyler Riggs *

Wyatt Alexander Scruggs *

Dequan Rashad Shabazz *

Mandell Levan Smith

Julius Christian St. Louis

Skyler Marie Williams *

ESCAMBIA ACADEMY

Freshman

Asher Covington

Kate Davis

Danny Doerr

Marshall Gandy

Traegan James

Aleah Livingston

Derreanna Lyons

Elizabeth Madden

Hayden Sheets

Aidan Thomas

Sophomores

Allison Flowers

Raelynn Manac

Ronta Watson

Juniors

Griffin Davison

Eli McElhaney

Ana Chesley Robinson

Justin Wedel

Seniors

Patrick Byrd *

Eli Covington *

Timmy Doerr *

Mary Dortch

Tava Johnson

Hannah Johnson

Zeke McElhaney

Quinton Odom

Makaila Rodriguez

Charlie Reid Sasser

Scottia Williams

ATMORE CHRISTIAN SCHOOL

Freshmen

Ricardo Ixmatlahua

Jordan Overton

Sophomores

Jovanny Ixmatlahua

Tyson Kennell

Isaiah Smoker

Juniors

Luke Amerson

Daniel Overton

Senior

Elizabeth Terry *

ESCAMBIA COUNTY HIGH SCHOOL

Freshmen

Zy’Kenzia Dailey

Xamiria English

Jacques Judd

Juliana Miller

Alyssia Nelson

Khloe Sanders

Sophomores

Trinity Gray

Amarion Lemon

Imari Lemon

Caleb Shoemaker

Juniors

Chloe Dawson

Braleigh Lambert

Jacob Page

Ashley Parra

Seniors

Evereona Jackson *

Sasha Kidd

Paul Martin

Ava Penner

NaAsia Reynolds

Stephen Williams