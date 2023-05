Tate High Class Of 2023 Graduates (With Complete Graduate List, Gallery)

Over 400 members of the Tate High School Class of 2023 graduated Thursday morning at the Pensacola Bay Center.

Valedictorian of the Class of 2023 is Chloe Elizabeth Cole; salutatorian is Rebekah Lynn Kelly.

“The measure of success is based on the happiness and joy you wake up with, and the feeling of passion you have while doing what you do whether it’s work or school,” Cole said. “When working to accomplish your future goals, make sure you’re living with purpose, and when you obtain your goals know that you truly succeeded. Class of 2023, live a life with purpose from here on out.”

Collectively, the Tate High School Class of 2023 earned $5.1 million in scholarships and performed 14,600 hours of community service. Thirty-one percent of the class has a GPA of 4.0 or higher.

Honors and early graduates are noted as follows:

* With Honors

** With High Honors

*** With Highest Honors

²³ Early Graduate Class of 2023

Top 10 Percent:

Chloe Elizabeth Cole ***

Rebekah Lynn Kelly ***

Anthony Eugene MacWhinnie ***

Alahna Danielle Erd ***

Olivia Kate Sarikaya ***

Matthew Allen Josephs ***

Aniyjah Breon Hooker ***

Annalisa Marion Pusateri ***

Casey Ryan Adams ***

Adriana Faith Guthrie ***

Margaret Elizabeth Shaffer ***

Samantha Nichols LeTourneau ***

Ian Alexander DeLay ***

Caleb William Feliciano Rodriguez ***

Angel Noelle Pittman ***

Gabriel Allen Josephs ***

Anna Riley Jackson ***

Kalysta Nicole Brown ***

Luke Wesley Lentz ***

Stephen Michael Byrd ***

Raegan Renee’ Kimbro-Cothron ***

Evan Isaiah Graves ***

Sandra Lee Guarino ***

Krista Brooke Boyington ***

Ayden Scott Palmer ***

Paige Madison McKinney ***

Ashlie Nicole Houdashelt ***

Ellee Grace Adams ***

Baylor Austin Locke ***

Jacob Alexander Bures ***

Ryleigh Nicole Maxwell ***

Emily Helene Sanders ***

Ethan Sanz ***

Anthony Andrew Erie ***

Callie Michelle Gunter ***

Gianni Paolo Carollo ***

Karigan Mikel Kowal ***

Savannah Grace Guilford ***

Tori Riley King ***

Michael Chase Moulton ***

Taylor Marie Walker ***

Ava Elizabeth Mabry ***

Isabella Lovisa Borg ***

Complete list in alphabetical order:

Ashley Danielle Abney ***

Casey Ryan Adams ***

Ellee Grace Adams ***

Kamron Albaniel

Emalee Grace Albritton

McKenzie Rae Alfred ***

Camille Noelle Anderson

Haley Michelle Anderson ***

Haylee Marie Andrews **

James Edward Andrews

Johnathan Eugene Ard

Eric Arguelles

Kaleb Atreyu Arnold

Carlos Austin

Maxwell Kody Avant

Mariah Lynn Baculi

Hayden Frances Ballinger *

Tobias Logan Banks ***

Devan Michael Barone

David Alexander Barrera ***

Madison Elise Barrett

Kaleb Alexander Bates ***

Lucas Andrew Baxter

Amelia Ann Beaulieu

Caleb Michael Bell *

Gabrielle Lucille Bella *

Landry Kate Bellard *

Frederick Mekhi Benjamin ***

Darien Christopher Bennett

Kyle Lloyd Bennett

Chad Christian Bettis

Tristan Wayne Bird

Madison Mae Blackwell

Trinity Faith Blackwell

Ayden Matthew Blair ²⁴

Lavarion James Blanton

Raelyn Paige Blocker *

Jacoby Keith Bolden

Javaun Rashad Bolden ***

Thomas Paul Bond ***

Collin James Boothe

Isabella Lovisa Borg ***

Kayla Nicolle Boyanowski *

Krista Brooke Boyington ***

Emily Noelle Brabner **

Kassidy Leigh Brantley ²⁴

Katelynn Ann Brasch

Calvin Douglas Brewer ***

Jade Walkeyin Brewer ***

Alexis Leilani Brightley

Kaylen Joy Brock **

Derek Jermaine Brooks

Ansli Lynn Brown ***

Kalysta Nicole Brown ***

Naishawn Isaiah Brown

Tyler Matthew Brown *

Katelynn Brownworth *

James Michael Bryan

Brady Ashton Bryant

Tess Ryann Buehler

Michael Le Bui ***

Jacob Alexander Bures ***

Chloe Nicole Burton

Kelly Marie Buzbee *

Isaiah Ezekiel Bynum *

Aidan C Byrd **

Destiny Elisa Byrd ***

Serenity Rayne Byrd

Stephen Michael Byrd ***

Kyle Wade Cagle ***

Evan Caldwell ***

Carmelo Marcellus Campbell

Gianni Paolo Carollo ***

Jayden Dakota Carter

Victor Alexis Ceniceros

Hannah Elizabeth Cerverizzo

Jacob Michael Chaney

Ethan Scott Chavers *

Davian Calimlim Christian

Evan Lee-Ellis Clapper

Jamilee Michelle Clark ²⁴

Zyrell Jerome Clay-Simmons

Dakotah Zachary Clayton

Aletheia Marie Clevenger ***

Chloe Elizabeth Cole ***

Riley Nicholas Coleman ***

Anthonie Colon ***

Jobey Piper Conrad ***

Justin Dane Cook

Landon Parker Cook

Mackenzie Caroline Cook

Latavious Devon Cooks

Ethan Linnwood Corker

Amara Kailene Cormier

Benjamin Craig Creech

Spencer Ling Cristofoletti ***

Kierstin Nikole Crooke *

Nia’ Nicole Crystal Croom *

Riley Payton Crosby

Ava Claire Culbertson ***

Phoenix Barrett D’Alemberte

Audra Kathryn Davis ***

Caroline Elizabeth Davis ***

Darren D Davis

James Blake Davis

James Michael Dean

Sabianna Mariah Dean

Ian Alexander DeLay ***

Jordan Lee DeLong **

Jacob Scott Demmon ***

Haley Paige Denham ***

Mykayla Derouin *

Claire Rose Diamond *

Christopher Ryan Doss

Makayla Lorin Dove *

Riley Elise Dufour

Bayle Cile Dunn *

Blake James Dunn

Treveon Lavon Durant

K’lahni Dyer

John Earl Edlund

Darius Robert Ehresman

Conner Edwin Engle

Kareem Waleed Eqab *

Alahna Danielle Erd ***

Anthony Andrew Erie ***

Cameron Evans *

Olivia Evans ***

Trinity Imani Fairley ***

Joseph Michael Farina **

Caleb William Feliciano Rodriguez ***

Kaleb Cane Fincher

Madison Mae Flannigan ***

Adam Gage Fleshner

Jada Elizabeth Floyd

Jala Michelle Floyd

Jalen Isaiah Floyd

Javin Clinton Floyd

Tyler James Fortson

Elijah Ivan Clay Fowler

Nathan Isaah Fowler

Nicklas Allen Fowler *

Savanna Jahan Freeman

Emalee Carrel Ann French

Aubriana Rose Frick

McKenzie Jean Froman **

Maryah Patrice Frye *

Jace Truett Fryman **

Gabriel Fuentes

Alicia Lillian Garcia ***

Caden Mark Garcia

Mia Emmarie Garrido Pujols *

Isziah Gabrielle Gary

Elijah Gaston

Kathryn nichole Geisler

Landen Clayton George

Nicholas Caden Godwin

Sarrah Makayla Goodyear ***

Evan Isaiah Graves ***

Mckenzie Lee Gray *

Harry Charles Green

Jonathan Drake Greitzer *

Madison Nicole Grimm **

Bela Ryanne Groce

Brennen Taylor Grubbs

Justin Eugene Grzywa

Sandra Lee Guarino ***

Gavin W Gudmunson

Owen Nathaniel Guilford *

Savannah Grace Guilford ***

Callie Michelle Gunter ***

Miah Mykaela Guntner

Adriana Faith Guthrie ***

Christian Raymond Hadder

Gabrielle Marie Hadder

Qimerra Nydia Hall

Di-Anna Grace Hare

Ethan John Harper

Jaiden Tyler Harris

Joshua Harris III

Makiya Adriel Harris ***

Hunter Rose Hartjen ***

Emily Hope Hartsaw ***

Alyse Ariana Hayes ***

Morgan Renea Helms ***

Amee Rose Hendrix

Apricio Kimani Henry

Dakoda Ryan Hill

Karson Lane Hill

Natasha Eliazbeth Bauer Hillman

Caitlyn Amanda Hindsman

Justice Ann Hinkson

Alyson Nichole Hintz *

Dylan Mackenzie Hodges

Aniyjah Breon Hooker ***

Aiden Michael Hotchkiss **

Ashlie Nicole Houdashelt ***

Carly Ann House

Tonyzha Nichelle Hudson

Morganne Elizabeth Hunter-Jones

Tyler Edward Hurley

Adyson Sarah Illian

Maleigha Lynn Irwin ***

Samuel Chet Ishee ***

Alberto Izaguirre-Munoz

Anna Riley Jackson ***

Cassandra Leigh Jackson *

Shaikel Lashawn Jefferson

Aleya Tatianna Jenkins

Ashanti Shania Jenkins

Grace Jenkins ***

Sean Patrick Jensen

Noah Michael Jerkins *

Analise Jean Johnson

Autum Lee Johnson

Leterrianna Danyell Johnson *

Ryan Lamar Johnson

Clarice Johnston

Benjamin Reese Jones

Kamden Tanner Jones **

Savionne Keante Jones **

Rodney James Jordan ***

Gabriel Allen Josephs ***

Matthew Allen Josephs ***

Catherine Elizabeth Keeler ***

Caden Kelly *

Rebekah L Kelly ***

Cameron Graham Kent *

Nathan Daniel Killingsworth ***

Raegan Renee’ Kimbro-Cothron ***

Riley Michael Kimmons

Ambreesia Jewel Jaylien King ***

Kyre Daniel King

Tori Riley King ***

Kacy Lee Knable

Karigan Mikel Kowal ***

Isabella Deborah Kramer ***

Avery Elizabeth Kreiser

Kaitlyn Anne Kuehmeier ***

Colin Edward Wayne Lamica

Erica Renee Langton

Brittney Rae Larrington

Madison Marie Lascell *

Jasmin Alanah Lawrence

Doanh Trung Le ***

Gary Patrick Lee *

Luke Wesley Lentz ***

Julia Renee Lepley ***

Samantha Nichols LeTourneau ***

Avery Renee’ Leventhal ***

Jonathan Levin

Celtin Gage Lidard *

Neyanie Jaleen Linares ***

Lucas Preston Litchfield

McKenzie Nicole Little ***

Baylor Austin Locke ***

Ethan Tyler-Ivan Loenichen

Calandria La’Ren Long ***

Antonio Ray Lopez

Rilee David Lowery ***

Aleigha Mervine Lowry ***

Haylie Ann Luberti

Tristin Brice Lynn

Ava Elizabeth Mabry ***

Anthony Eugene MacWhinnie ***

Kaela Breanne Makris

Heidy M Maldonado Perez

Sha’Corey Joseph’nek Marioneaux

Lelane James Marshall-Gilley

Cameron K Martin

Connor Reid Mason

Natalie Christine Massie

Ryleigh Nicole Maxwell ***

Aynjel Nevaeh McAdams

Ethan Dacoda McAnally *

Aidan Jonathan McCabe

Marcell Devion McCants

Hunter Gauge McDonald

Kaden Lee McDonald *

Jayden Timothy McGatha

Reagan Brenna McGee ***

Abigail Nichole McGlamery

Aidan Mose McKinney ***

Paige Madison McKinney ***

Jacob Dylan McLemore

Darrell Wayne McMann

Brian Keith McManus ***

Arianah Desiree McNeil ²⁴

Aspen Rhea Meadows *

Korbin Skylar Menser ***

Lileah Jade Messick

Zedian Dayvon Middlestadt

Eddie Miller

Zachary Michael Milstead

Aaron Brody Minnick

Jaxson Bryce Mobley ***

Juho Moon ***

Olivia Lee Morehouse ***

Grace Nicole Moseley

Michael Chase Moulton ***

Mason Jeremiah Mulholland ***

Saniyah Akai Muse

Maecy Ann Mysak

Juan Felipe Navarrete **

Connor Jackson Neel

Jackson Lewis Nelson *

Mia Grace Nelson

Nokomis Leigh Netzer

Brayden Christopher Noble

Alexis Jennifer Obert

Joseph Cameron Obregon

Morgan Ann Marie Odom **

Tanner Troy Odom *

Alyssa Bernice Oesterreich **

Brandon Charles O’Gwynn

Evan Tyler O’Neal *

Leila McKenzie Owens ***

Madison Lynn Owens

Ayden Scott Palmer ***

Sydney Danielle Panici *

Caroline Banks Paravicini *

Cameron Riley Partrick ***

Alyssa Kay Pearson ***

Levi Cole Penfold ***

Jackson William Perreyclear

Gabriel Alexander Perry *

Triston Perry

Angel Noelle Pittman ***

Emma Grace Pittman

Brayden Monroe Powell

Brody Jackson Preston

Alexis Sierra Price

Rylee Christophe Pritchett

Kornesha Santoria Purifoy

Annalisa Marion Pusateri ***

Wesley Jordan Rabago ***

Briana Kathleen Ragan

Alyssa Rahmlow *

Leilani Ramos ***

Melanie D Ramos *

Frank William Randall

Drew Aaron Reaves ***

Lexus Lynn Reaves

Jaxon Quinn Reedy

Lakelon Renaud ²⁴

Elise Gabrielle Renshaw

Logan Todd Rines *

Dylan Parker Robinson

Kaleb Chandler Robinson ***

Shalaia My’lee Robinson *

Des’Tynie Marie Robinson-Brightwell

Jinald Trent Rodgers

Roy Rodriguez ***

Nathan James Roehrig

Payton Michael Ronnolof

Lucas Jack Rudd **

Tanner Lenn Runnels

Nathan Martin Rupert

Audree Russell *

Pattylind King Sablan *²⁴

Madison Raine Salter ***

Emily Helene Sanders ***

Ethan Sanz ***

Ilyas Michael Sardar **

Jamil Sardar ***

Olivia Kate Sarikaya ***

Victoria K Satterwhite *

Lainey Marie Sayre ***

Celeste Marie Scapecchi

Abigail Joan Scileppi ²⁴

Matthew Lee Sedlak

Myah Vay Sellars

Jason Ibrahim Semaan

Jayde Leia Seward

Kal’el Luke Seward

Margaret Elizabeth Shaffer ***

Presley Ryan Sheffield **

Rasheed Mohammad Shublaq

Joshua Edward Shuff

Derick Luciano Sierra

Michael Thomas Silcox ***

Caleb Lee Simmons

Kimberly Anne Simon **

Sydney Danielle Singleton

Alexis Marie Smart ***

Donovan Matthew Smith **

Hannah Faith Smith **

Joseph Anthony Smith

Mariah Lashay Smith

Maxwell Alexander Smith ***

Peyton William Souza

Gianna Demari Stallworth

Marek William Stephen

Savannah Nicole Stephens ***

Caiden Matthew-River Stone ***

Jordyn Tymar Straughn

Barrett Matson Swindell

Cheyenne Tacy

Brianna Ali Taft

Natalya Alina Tag

Alice Josephine Thibodeaux

Devante Michael Thomas

Ariel Rebecca Thrasher

Elise Zaniah Turner ***

Jacob Morgan Turner **

Nicholas Uelman

Ta’niya Ki’ara-Cherri Underwood

Stephen Michael Vance

Lauren Alexandra Vaughn **

Nathan Carlos Ventura

Diago Villarente

Charli Elizabeth Vinson ***

Quyen Kim Vo

Taylor Marie Walker ***

Destiny Mariah Ward

Katey Marie Warne

Edward Joseph Wason

Delaney Grace Weaver ²⁴

Jaxson Rielly Weinman

Ethan Xander West **

Caleb Michael Westergreen

Taylor Paige Whalen ***

Lyllian Lily Wheeler

Anna Marie Whetzel ***

Analiese Marie White

Brianna Lynn White ***

Jaimie Addison White

Katelyn Frances White

Caitlin Marie Wickham

Brooklyn Paige Wilcox ***

Courtney Anna Williams ***

Hunter Shane Williams

Joshua Emmanuel Williams

Taylor Renee Williams *

Cara Lynn Willis ***

James Michael Willis *

Maurice Antonio Willis

Elisa Jean Wilson

Caleb Shane Wise ***

James Darren Wright ***

Mark Anthony Yuhasz

Giselle Francoise Zayszly ***

Loghan Montana Zellers

