Students Of Year Honored From Each Escambia District School By ECCPTA

The Escambia County Council of PTAs and PTSAs held their Student of the Year Awards Tuesday night at Washington High School.

The following students were recognized:

ELEMENTARY SCHOOLS

A.K. Suter — Alexa Brooks

Bellview — Elliott Crocker

Beulah — Morgan Fuqua

Blue Angels — Abel Brown-Adams

Bratt — Jeremy Lane Lisenby

Brentwood — Ananda Hall

C.A. Weis — Skylah Jones

Cordova Park — Aaliyah Smith

Ensley — Eva Estrup

Escambia Westgate — Jubal Johnson

Ferry Pass — Aden Khan

Global Learning — Journee Williams

Helen Caro — Xavier Blacksher

Jim Allen — Maddox Mims

Kingsfield — Shaelyn Salter

L.D. McArthur — Jasmine Evans

Lincoln Park — Aiden Major

Longleaf — Kiptyn Crosby

Molino Park — Zanylah Staten

Montclair — Morgan Burnette

Myrtle Grove — Lynx Powell

N.B. Cook — Sklyer Chiasson

Navy Point — Grettel Centeno

O.J. Semmes — Kamiaz Randall

Oakcrest — Thomas Joseph Musick

Pensacola Beach — Lauren Kalb

Pine Meadow — Caleb McCraney

Pleasant Grove — Braiden Morin

R.C. Lipscomb — Carver Quinn

Reinhardt Holm — Derenya Griffin

Scenic Heights — Ma’lik Lee

Sherwood — Cristian West

Warrington — Alyana Pugh

West Pensacola — Keria Nolan

MIDDLE SCHOOLS, HIGH SCHOOLS, SPECIAL CENTERS

Bellview Middle School — Nhu Hoang

Beulah Academy of Science — Brooklyn Carmack

Beulah Middle — Eleazar East

Brown Barge Middle — Sammy Sells

Ernest Ward Middle — Dallas McCarthy

Escambia Westgate — Elizabeth Jackson

Ferry Pass Middle — Me-Kayla Dixon

J.H. Workman Middle — Addison Cook Rayauna Stokes

Bailey Middle — Isabella Kirk

Ransom Middle — Aveononna Shatina Powe

Warrington Middle — J’Kyla Huff

Success Academy — (did not participate)

Washington High — Shayla Griffin

Henry McMillan School — Marvin Eugene Watts, Jr.

Escambia High — James Wheeler

Escambia Westgate — Aryauni Moultrie

Northview High — Michael Odell Bowen

Pace Center for Girls — Avery Jones

Pensacola High — Nataniel Agustin

Pine Forest High — Amanda Taylor

Tate High — Carter Pitts

West Florida High — Devin Lowell