Tate High Names Girls Soccer Varsity, Junior Varsity Teams

The Tate High School Aggies have named their 2020-2021 varsity and junior varsity girls soccer teams.

Team members are:

Varsity

Jenna Banta

Kendall Blackmon

Claire Diamond

Aubrie Dillon

Izzy Ghiorso

Elise Grissom

Eva Grissom

Cora Helmig

Tiffany Inglett

Cassie Jackson

Cammie Kent

Emma Pasqualone

Faith Ranes

Danica Riddell

Emma Shelling

Izzie Shows

Sydney Singleton

Brynlee Skelton

Morgan Trombly

Junior Varsity

Hayden Ballinger

Kaypra Casillas

Haleigh Dove

Lilly Edgar

Madison Flannigan

Reese Forehand

Bailey Fowler

Delaney Hagan

Kelsey James

Brittney Larrington

Chloe Larrington

Nancy Mendez-Rostro

Kayla Reeves

Essence Rivera-Baker

Kimmie Simon

Lily Smith

Micah Weller

Gabrielle Wilstrup

Avery Wynder

Courtesy file photo.