Tate High Class Of 2026 Graduates (With Complete Graduate List, Gallery)
May 27, 2026
About 485 members of the Tate High School Class of 2026 graduated Wednesday morning at the Pensacola Bay Center.
The valedictorian of the Class of 2026 is Willow Allyn Beachner, and the salutatorian is Lawson Grey Killingsworth.
“Class of 2026, I encourage you to continue your journey, through the good and the bad, and create as much laughter as you can along the way,” Beachner said.
“Now, as we go on to the next chapter, it’s time to take control of our lives and build a future that we want to live,” Killingsworth said.
According to Principal Laura Touchstone, 22 seniors had a GPA of 5.0 or higher; 27% had a GPA of 4.0 or higher; 51% had a GPA of 3.5 or higher; and 71% of the class had a GPA of 3.0 or higher. Collectively, the class earned 692 industry certifications and over $5.3 million in scholarships. The class also completed over 27,000 hours of community service.
The top 10% of graduates, in order of rank, are:
Willow Beachner
Lawson Killingsworth
Lauren Armstrong
James Treick
Lena Litton
Kaylie Mitchell
Carson Hindsman
Nicholas Kontek
Carter Hayden
Caidyn Medeiros
Emily Dunlap
Rieslin Colvin
Nathan Nichols
Rubing Wu
Sara Shannon
Ava Jacobi
Conner Bignell
Alyssa Hullett
Tre Wells
Sean Cassidy
Elijah Agcaoili
Emma Kendrick
Brylin Bussey
Collin Scott
Walker Culver
Jane Ruggerio
Carly Gray
Taylor Anderson
Jasmine Dillard
Linh Tran
Peyton Elliott
Amber Coleman
Christian Price
Rhiannon Harpe
Aubree Gorum
Luke Estes
Soraya Calkins
Jasmyne Hicks
Claire Kersey
Maegan Coleman
Alysen Garske
Dakota Vann
Stephen Schubert
Claire Keene
Brooklyn Iversen
Garrett Groff
Tristan Crumm
Tatianna Yahle
The complete graduate list:
Lillian Marie Abner
Kaleb Jones Addison
Elijah James Agcaoili
Jadid Hasan Mohammed Akther
Jacob Jadad Alcala
Raevyn Lynne Aldridge
Keyonna Jabrya Allen
Omar Nader Al-Selwady
Diego Enrique Amaya
Hannah Renee Amos
Taylor Joy Anderson
Jayda Simone Andrews
Natalie McKayla Andrews
Allison Antonio-Jimenez
Steven Bradley Anza
Lauren Grace Armstrong
Taylor Emily Arnold
Ava Atiyeh
Ja’Myiah Deariel Autrey
Isabelle Maria Aviles
Jackson Robert Ballinger
Jordyn Nicole Banks
Kylie Denise Barnes
Liliana India Grace Barnes
John Lee Barnett
Saphirra Orene Barnett
Colten Barrett
James Lee Bateman
Willow Allyn Beachner
Mya Addison Beane
Keelan Jayce Beasley
Jordan Andrew Beck
Ryleigh Ashlynn Beck
Hayden Patrick Becks
Richard Austin Beecher
Ahzyria Cori’Anna Bell
Christian Dakota Bell
Dustin Edward Bell
Alyssa Ann Bello
Lena Elizabeth Benfatto
Gregory Thomas Benoit
Rowan Gene Benson
Alejandro Israel Berrios-Morales
Kinzlee Ann Biggs
Conner Jayden Bignell
La’quarius Devon Bradford
Aiden Isaiah Bramblett
Emily Nicole Brewton
Allen Thomas Bridgers Jr.
Jamya Zyaisia Broughton
Traevarius Marquiese Broughton
Bria Riley Brown
Kaitlyn Grace Buck
Matthew Cole Burdess
Payten Aydn Burdette
Kayleigh Marie Burt
Janea Dawn Burton
Max Christopher Busbee
Brylin Taylor Bussey
William Andres Kayden Calderon
Soraya Navallia Calkins
Hayden Lilia Candelaria
Caleb Elijah Carroll
Tristan Glen Turner Carruthers
Sean Palmer Cassidy
Judah Alexander Chaffee
Logan Alexander Chaffee
Steven Joseph Chapman
Terrance Malachi Chatman
Julien Caine Chavers
Edwin Scott Ciesla
Alyssa Kathryn Clarke
Tyler Lawrence Clarke
Conner Bradley Clemmons
Jonni Marie Cliff
Gage Morgan Coates
Malcolm Stanley Coburger
Amber Grace Coleman
Maegan Elise Coleman
Daniel Dean Collins
Rieslin Claire Colvin
Nathan Morris Connors
Lalah Marie Conyers
Marcus Raymond Cooper
Mason Cheree’ Cornelius
Dyllan Trace Courtney
Jadyn Emily Courtney
Ian Harley Cozart
Garrett Trey Crabtree
Kaden Wayne Craig
Angel Cimone Crenshaw
Jasmine Luna Crochet
Tristan Daniel Crumm
Walker O’Neal Culver
Kira Lynn Curran
Tripp Ryan Daughtry
Canon Nehemiah Davis
Caridyn Leigh Davis
Ka’hari Coteal Davis
Jonathan J Deloach
Tyler Duane Dennis
Haley Mae Deviney
Jaiden Leigh Devries
Jasmine Renee’ Dillard
Sera Marisa Dillie
Kaleb Brandon Dimmitt
Aidyn Thomas Doherty
Gabrielle Jade Donson
Caysen Slade Doyle
Kayla Ann Ngoc Draime
Katelyn Marie Drennen
Ayrleigh Hazel Druhl
Mailyn Nicole Duke
Emily Grace Dunlap
Gwendolyn Anne Dunlop
Taylor Lyn Dyer
Abigail Reese Edwards
Peyton Christine Elliott
Andrew Skyler Ellison
Alyssa Caylee Erd
Alex Michael Espinosa
Luke Flynn Estes
Cayden Pearce Evans
Camdyn Thomas Fick
Derrick James Fields
Ryan Vega Jones Figueroa
William Tucker Firth
Hailey Renee Floyd
Jonathan David Flynn
Addison Rebecca Fowler
Scarlett Ruth Fowler
Princess Bre’na Frierson
Peyton Tyler Fuqua
Olivia Paige Gammon
Martha Lee Garner
Ivan Emmanuel Garrido Pujols
Alysen Leigh Garske
Kai Jacob Gaukel
Janiya Annette Gibbs
Daniya Inora-Mari Gibson
Ani-Jay Marshawn Gideon
Isabella Sky Gilliard
Colten Bradley Glass
Austin Chase Godwin
William Patrick Goforth
Issac Alejandro Gomez
Kailey Renee Gooch
Ava Rae Goodwin
Aubree Lana Gorum
Anthony Gottilla
Carly Elizabeth Gray
Ronald Dewayne Gray
Amari Prince Green
Madison Nicole Green
Aiden Joseph Grey
Alphonso Leon Griffin
Garrett Richard Groff
Jude Nicholas Grubbs
Paul Joseph Guarino
Courtney Lynn Gunter
Samuel Gutierrez
Bella Marie Hadley
Nicholas Aiden Hall
Eugene David Ham IV
Murphy Everitt Hamblin
Kayla Lynn Hammac
Haley Grace Hanna
Zion Dereon Hardaway
Kylee Elizabeth Harigel
Rhiannon Frances Harpe
Aiden Cole Harrell
Justin Tavonn Harris
Tabitha Lainla Harris
Tatum Marhay Harris
Kailei Alyssa Hart
David Randolph Hartsaw II
Trevin Lerrell Harvey II
Madison Danielle Hatcher
Mary Jessica Hauck
Richard Van Hawkins II
Leah McKinley Hay
Carter Jace Hayden
Kori McKenzie Hayes
Kiari Jeanette Healey
Allie Lynn Helton
Gordon Kody Doyle Henderson
Brogan Gearoid Liam Henley
Dominick Sean Henneinke
Halley Joan Hesselgesser
Conner Reed Hetherington
Kennedi Rae Hewlett
Jasmyne Marie Hicks
Richard Allen Hicks Jr.
Josie Jewel Hill
Carson Everett Hindsman
Evan Todd Hofstetter
Brooke Madison Holland
Emily Kate Holmes
Ryleigh Brooke Holmquist
Taelyn Mykel Hubbard
Nikolaus Alexander Huber
Alyssa Michelle Hullett
Kati Lynn Ingram
Brooklyn Nicole Iversen
Addison Brooke Jackson
Ava Claire Jacobi
D’Shayla De’sire James
Margaret Rose Jaquess
Emily Grace Jarvis
La’reginald Isaiah Jenkins
Macy Jayne Jensen
Jonathan Jiang
Timothy Bryce Joachimi
Chaise Jameson Johnson
Maci Katelyn Johnson
Marjaverri Tobias Johnson
Isabella Rose Joiner
Marin Elizabeth Jones
Sarrah Marie Jones
Tristian Odee Jones
Allen Caro Jones III
Wyatt Nolan Joyner
Claire Morgan Keene
Emma Danielle Kendrick
Claire Riley Kersey
Wyatt Damion Michael Kervin
Elijah Xavier Kidd-Rice
Lawson Grey Killingsworth
Logan Alexander Kimmons
Ace Xavier King
Avery Madison King
William Austin King
Walker Trey Knauer
Ryker Aidean Knudsen
Nicholas Xavier Kontek
Sophia Rose Krouse
Allayah Jenee Lacey
Ashton Parker LaCoste
Nyah Joyce LaFleur
Ava Grace Lafferry
Alexander Shawn Lakian
Lelah Michelle Landey
Zandria Laqueen Landrum
Haley Jane Langton
Christian Michael Lavender
London Lawrence
Savannah Parker Layfield
Gia Hoang Le
Jejoan Le
Ethan David Leate
Austin Page Ledbetter
Ty’shon Jermaine Lee
Curran Nicholas Lehman
Yadayyah Adanaya Leo
Durell Jasma Lett Jr.
Madeline Marie Lewis
Anna Lynn Lippitt
McKenna Grace Lister
Lena Lynn Litton
Chloe Beth Lofton
Diego Isidro Lopez
Kyleigh Jolin Lovelace
Anh An Phuong Luc
Lilian Michaela Lyons
Brooke Ashley Macaluso
Seth William Macpherson
Trace Cameron Madden
Taylor Kristen Malone
Patrick Duffy Martin
Shai Skyeliv Martin
Zion Luke Martin
A’Mya Martinez
Delaney Ann McAnally
Ciara Monique McCants
Jymon Eugene McCaster
Sean Andrew McClary
Ryanna Menikos McClung
Antonio Leon McDowell
Chloe Faye McDowell
Bryton Avery McLellan
Charlie Malando Mcmillian
Jocelyn Danielle McNeill
Trysten Anthony McVoy
Caidyn Nichole Medeiros
Brock Alexander Melvin
Brooklin Faith Metcalf
Matthew Neil Metzger
Ellison Kennedy Middleton
Austin Miller
Landen Rex Bradley Mills
Elijah Greydin Mitchell
Kaylie Barrett Mitchell
Mackenzie Sherrice Mitchell
Jykeese Aquaize Mixon
Mitchell Dean Moen III
Khalil Joseph Moftaqir
Connor James Mold
Madison Nicole Moore
Destiny Sharvinea Moorer
Deivi Mora
Jesse Jose Moreno
Carmen Nicolette Morris
Drake Hartley Morris
Bailey Megan Morse
Samir Nikhil Muhammad
Alexa-Ann Mullins
Ricardo Alonso Munoz
Boris Borisovich Musaev
Hannah Nichole Neal
Nicholas Robert Nelson
Earl Leonard Nelson II
Audrey Grace Newborn
Haleah Lexie Newbold
Tam Nguyen
Nathan Blake Nichols
Andrew Edward Norris
Maliek De’andre North
Bethanie LeeAnn Northcutt
Alina Ariel Ojeda
Cayden William Olin
Mallarie Sue Orcino
Oliver Joseth Ortez
Brenda Ortiz
Ashlar Dean Pack
Dorian Ray Pack
Raylyn Andie-Jean Pagador
Jack Edward Paravicini
Alyssa Michelle Pardue
Wyatt Thomas Parker
Noah Allen Parnell
Rebecca Eve Parsons
William Edward Parsons
Gabriel Kylen Patterson
Madison Garrett Payne
Kylie Marin Pelt
Briana Leigh Perkins
Mireya Samira Persad
Mya Patrice Pert
Jackson Dean Peterson
Katelyn Danielle Pettway
Riley Ann Phelps
Dean Lee Phillips
Sarabelle Kate Piar
Dominic Ethan Picheo
Hannah Elise Pittman
Jaevon David-Ray Pleasant
Luis Felipe Portal Rodriguez
Callum Charles Posey
Ronan Nathaniel Potter
Angelo Deontrez Powe
Kaven Matthew Powell
Mackenzie Nichole Powell
Christian Ethan Price
Kali Lynn Pritchett
Jayden Deontay Pugh
Jourdan Chauncey Purifoy
Gabriel Ramos Quinones
Jeremy Isaiah Randall
Kenneth Edward Rathel Jr.
Landon Matthew Ray
Levi Thomas Reed
Ethan Amir Rezaie
Robert Hunter Rhodes
Jayquan Kaleigh Rich
Miller Houston Richards
Emmah Marieghlyn Richardson
Brooklyn Ann Marie Rigby
Emily Grace Ring
Phoenix Kane Rinker
Logan Bryce Robbins
Evan Lauritz Robinson
Zarah Danella Robinson
Anaya Nicole Rodriquez
Jaydien Clayton Rogers
Daniel Alonso Romero Hernandez
Riley Nicole Rudd
Jane Cleo Ruggerio
Colton Eli Rutherford
Michael Arthur Ruzicka III
Starr Noelle Salter
Ehren Maddox Mendoza Salvadora
Jasmine Renee’ Salvaggio
Alejandra Sandoval-Bocanegra
Becker Gael Sarmiento-Sorto
Nolan Billy Satterwhite
Finnegan Wade Schachle
Richard Daniel Holland Schauer
Alexis Leeann Schmelzle
Gage Schneweis
Reagan Marie Schoonover
Jackson Alan Schrock
Blake Anthony Schroeder
Stephen Michael Schubert Jr.
Collin Joseph Scott
Elijah Brayden Scott
Kale William Seado
Sean Paul Anthony Seals
Reese Elizabeth Serley
Jazlyn Carrie Severs
Sara Bre Shannon
Raegan Anne Sidler
Cherish Sha’mya Simpkins
Hannah Elizabeth Sipes
Gianna Marie Smart
Madison Kay Smillie
Alysia Bree Smith
Brady Matthew Smith
Brodie Kyle Smith
Bryce Paul Smith
Dakota Vincent Smith
Jamari Jayvian Smith
Paisley Jaymes Smith
Maria Pinky Rose Barilla Solo
Christopher Joseph Sparks Jr.
Annika Rae Spiekermann
Terra Helen Sprung
Alaina Makenzie Stackpole
Lillian Jean Startzell
Gavin Steadham
Leigha Grace Stephens
Nessa Aileen Stewart
Ian Patrick Stinnett
Kyra Jasmine Ariana Stokes
Landon Cole Stoos
Braden Strohl
Larry Wayne Strother III
Evan Christopher Taylor
Lawson Ronald Theisen
Amy Nicole Thomas
Caleb Scott Thomas
Davion Jahid Thompson
Hannah Rose Tilley
Kacie Elyse Tolbert
Madison Rose-Lee Tolbert
Emma Grace Touchstone
Logan Garrett Towns
Linh Mai Tran
Connor Joseph Travis
James Treick
Dalton Michael Tucker
Pandora Danielle Tucker
Amariah Nalaya Turner
Ava Brooke Vanase
Cheyenne Autumn Vance
Gavin Alexander Vanlandingham
Dakota Quinn Vann
Jaden Tyler Vicoli
Jensser Omarium Villanueva Calderon
Quy Tam Vo
Jhaidyn Lee Wade
Kaitlin Ruth Waggoner
Grayson Tucker Walker
Jayce Ryan Walker
Shaun Alex Wall
Emily Grace Walson
Zealand Wann
Alannah Zahara Jazlyn Ward
Xavier Charles Ward
Anabell Elaine Warrington
Abigail Elizabeth Washington
Demetric Terrell Washington
Devyn Barbara Wells
Tre Burton Wells
Elijah Robert West
Keon Whaley
Bryce Phillip White
Emma Elizabeth White
Shania La’Trese White
Kaliyah Racquel Whiting
Elix Ernest Wilder
A’myiah Ela’jiah Williams
Brennen Daniel Williams
Genesis Aleja Williams
Kameron Lamar Williams
Milon Jacob Williams
Randy Randel Williams Jr.
Liam Wyatt Williamson
Peyton Lynn Wilson
Madison Marie Wise
Allesha Shanaye Woods
Nicholas Evan Work Jr.
Rubing Wu
Tatianna Lorraine Yahle
Christopher Jordan Yates
