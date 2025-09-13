Sunny Skies And Warm For The Weekend
September 13, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Saturday: Sunny, with a high near 89. Northeast wind around 5 mph.
Saturday Night: Clear, with a low around 61. Northeast wind around 5 mph becoming calm.
Sunday: Sunny, with a high near 89. Northeast wind 5 to 10 mph.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 62. Northeast wind around 5 mph becoming calm.
Monday: Sunny, with a high near 91. Northeast wind around 5 mph.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 63. East wind around 5 mph becoming calm.
Tuesday: Sunny, with a high near 90. Northeast wind around 5 mph.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 63. Northeast wind around 5 mph becoming calm in the evening.
Wednesday: Sunny, with a high near 90.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 65.
Thursday: Sunny, with a high near 91.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 66.
Friday: Sunny, with a high near 92.
