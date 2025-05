Tate High School Names 2025 Valedictorian, Salutatorian And Top 10% Graduates

Tate High School has named their Class of 2025 valedictorian, salutatorian, and Top 10% graduates.

They are valedictorian Talia Bethany Smith (pictured left) and salutatorian Kaylyn Alyssa Weiss.

The Top 10% graduates, in order of rank, are:

Talia Bethany Smith Kaylyn Alyssa Weiss Skylah Makenzy Miles Lilia Marie Treick S. Hardnack Calum John Bruce Sarfert Hayden Matthew Graybill Jordan Mackenzie Smith Carlyn Elizabeth Ham Leslye Dolores Hardnack Tristan Ray Dykes Eli Christopher Whitton Emma Nguyen Bui Autumn Raye Nelson Reagan Ilynn Hatcher Courtney Noel Reichard Lily Annette McArthur Haylee Renee Skelton Kristopher Todd Kelley Madalyn Olivia Jarman Carson Bennett White Maria Weaver Murphy Joseph Blanchard Elizabeth Merrian Branch Shacora Elaine Caldwell Kaleb Steven Posta Hannah Elisabeth Teague Aubree Marie Jordan Jordan Jeffrey Porter Kara Grace Wine Tyler Jacob Camacho Brock Ostin Moore Kayleigh Ann Clark Liam Edward Montgomery Emma Elizabeth Nigam Zachary James Rogers Christopher Tyler Ingram Collin Raymond Brady Alexis Elaine Brigham Christian Jon Hollingsworth Elizabeth Grace Seale Kadyn Brett Jones Teagan Caylinn Brown Jayda Denise Hendricks Brycen Scott Kircharr Gabrial Olivia Potts Christian Decatur Daigle Savannah Marie Turner Lana Elyse Carter Dalila Gabrielle Whalen

The Tate High School Class of 2025 will graduate at 9 a.m. on Tuesday, May 27 at the Pensacola Bay Center.