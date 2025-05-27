Tate High Class Of 2025 Graduates (With Complete Graduate List, Gallery)
May 27, 2025
Over 500 members of the Tate High School Class of 2025 graduated Tuesday morning at the Pensacola Bay Center.
Valedictorian of the Class of 2024 is Talia Bethany Smith, and salutatorian is Kaylyn Alyssa Weiss.
“Class of 2025, I want you to truly embrace what is ahead, not with fear but with courage and curiosity.” Smith said. “The pen is your hand now, and you have the power to write the next chapter in your life. Create your story, one that you will be proud to tell one day.”
“Dream big, and whatever you do, don’t let anybody else hold that pen,” she added.
According to Principal Laura Touchstone, 23 seniors had a GPA of 5.0 or higher; 28% has a GPA of 4.0 or higher; 50% has a GPA of 3.5 or higher and 62% of the class has a GPA of 3.0 or higher. Collectively, the class earned 1,348 industry certifications and over $5.7 million in scholarships.
The Top 10% graduates, in order of rank, are:
- Talia Bethany Smith
- Kaylyn Alyssa Weiss
- Skylah Makenzy Miles
- Lilia Marie Treick
- S. Hardnack
- Calum John Bruce Sarfert
- Hayden Matthew Graybill
- Jordan Mackenzie Smith
- Carlyn Elizabeth Ham
- Leslye Dolores Hardnack
- Tristan Ray Dykes
- Eli Christopher Whitton
- Emma Nguyen Bui
- Autumn Raye Nelson
- Reagan Ilynn Hatcher
- Courtney Noel Reichard
- Lily Annette McArthur
- Haylee Renee Skelton
- Kristopher Todd Kelley
- Madalyn Olivia Jarman
- Carson Bennett White
- Maria Weaver
- Murphy Joseph Blanchard
- Elizabeth Merrian Branch
- Shacora Elaine Caldwell
- Kaleb Steven Posta
- Hannah Elisabeth Teague
- Aubree Marie Jordan
- Jordan Jeffrey Porter
- Kara Grace Wine
- Tyler Jacob Camacho
- Brock Ostin Moore
- Kayleigh Ann Clark
- Liam Edward Montgomery
- Emma Elizabeth Nigam
- Zachary James Rogers
- Christopher Tyler Ingram
- Collin Raymond Brady
- Alexis Elaine Brigham
- Christian Jon Hollingsworth
- Elizabeth Grace Seale
- Kadyn Brett Jones
- Teagan Caylinn Brown
- Jayda Denise Hendricks
- Brycen Scott Kircharr
- Gabrial Olivia Potts
- Christian Decatur Daigle
- Savannah Marie Turner
- Lana Elyse Carter
- Dalila Gabrielle Whalen
The Top 10% graduates, in order of rank, are:
- Bodie Wyatt Adams
- Julian Isaiah Agosto
- Mohammad Amjed Alkhraibat
- Stephen Hunter Allen
- Ayham Mohammed Alselwadi
- Zahia Ahmad Al-Selwadi
- Brooke Danielle Alvare
- Tori Jade Alvarez
- Logan Ryan Amerson
- Mason Jacob Anderson
- Marco Daniel Angel
- Nicole Adelle Ard
- Trae Ryan Ardeneaux
- Lisa Marie Argueta Quan
- Mia Marie Argueta Quan
- Lydiah Arwine
- Mason Munoz Ashton
- Kadyn Mattiegail Austin
- Elijah Ivan Aviles
- Dolon Zachary Babcock
- Kaylenia Rae Bailey
- Madison Laine Ball
- Jordan Kali Banta
- Tucker Dean Barnes
- Jaylin O’Neal Barnett
- Abigail Kathleen Barone
- Sydney Marie Barrett
- Brianna Laurel Barlow
- Jaydin Antes Bartholomew
- Ellason Rayne Barton
- Andre Batts
- Camden Evans Beaty
- Brayden Michael Beck
- Kevin Tyler Beddell
- Bryanna Angelicia Benefield
- William Patrick Bennett
- Benjamin Arthur Bentley
- Adelyn Michelle Bethune
- Kaydon Chad Biggs
- Trenton Grant Bird
- Braxton Jace Bishop
- Cianna Marie Bissonette
- Aaron Macoy Blackburn
- Murphy Joseph Blanchard
- James Edward Blount
- Tanner Matthew Boatman
- Keira Elizabeth Bogni
- Justin Rayshaun Bolden
- Conner Michael Bradley
- Collin Raymond Brady
- Elizabeth Merrian Branch
- Brayden Grant Bray-Hasty
- Susan Breanna Brazwell
- Jason William Bridges
- Layla Danielle Briese
- Alexis Elaine Brigham
- Nicholas Kameron Brock
- Hayden Nichole Brojanac
- Jayden Jean Brojanac
- Teagan Caylinn Brown
- Charlie Francis Bryan
- Emma Nguyen Bui
- Souphon Caiou Bunroeun
- Dustin Ashton Burdette
- Nicholas Zachariah Calderon
- Shacora Elaine Caldwell
- Tyler Jacob Camacho
- Blakely Reed Campbell
- Brenden Joshua Carpenter
- Emani Marie Carpenter
- Leslie Zarza Carrera
- Matthew Andre Carroll
- Lana Elyse Carter
- Savannah Leigh Carter
- Brodie Cooper Cartwright
- Nathan Cole Case
- Lauren Elizabeth Casey
- Daryan Derae Casillas
- Naylia Alexa Castillo Gonzalez
- Cheyenne Bree Caylor
- Aaliyah Nashae Cheeks
- Stephy Chen
- Ella Grace Cherry
- Noah Benjamin Chromik
- Kayleigh Ann Clark
- Lillian Aspen Clark
- Alec Lamar Clarke
- Demorion Lee Clay
- Terrance Lamar Clay
- Xavier Christopher Cody
- Radience Mae Colon
- Jose’ Xavier Colon Torres
- Julian Aaron Constantine
- Jaycee Olivia Cook
- Mya Star Cook
- Julianne Marie Cowley
- Jonathon Lane Cranford
- Katie-John Elizabeth Crow
- James Foster Cunningham
- Matthew Maka Koa Cuppernoll
- Christian Decatur Daigle
- Abigail Amal Davis
- Brandon Wyatt Davis
- Jace Anthony Davis
- Kimberlee Paige Davis
- Owen Marshall Davis
- Taite Quinton-Mills Davis
- Cahjae Malika Day
- Krystina Nicole De Alba
- Cheyenne Adilan Dean
- Allyson Rae Dees
- Isabelle Alice Dehaan
- Nicholas Michael Deleon
- T’niyah Irene Denson
- Gianna Nicole Di Bella
- Austin James Dickens
- Adalynn Michelle Druhl
- Gael Conde D’Sola
- Tristan Ray Dykes
- Josiah Keyshawn Myles East
- William Sheppard Edgar
- Taylee Sue Edwards
- Andrew William Eilertsen
- Alyssa Paige Elliott
- Juayreaa Mohamady Elnahrawy
- Keondre Latrelle Elrod
- Faith Anniston Etheridge
- John Raymond Etheridge
- Hailie Rae Everitt
- Brody David Faison
- Kodi Malia Farias
- Tristen Shane Faulkner
- Liberty Bleu Fernandez
- Elicia Siada Fernandini
- Jayda Lynn Fillingim
- Cherry Briana Romero Fillion
- Collin Michael Finley
- Hannah Elizabeth Flannigan
- Tom Jeff Fleming
- Shilah Ann Fletcher
- Phillip Tyler Folmar
- Abigail Kaylin Foshee
- Dalton Michael Foucha
- Abigale Marie Fowler
- Colton Frazier
- Hayden Justin Freeman
- Tyler Benjamin Frost
- Kadenyce Fuqua
- Faith Danielle Garrett
- Ryan Warner Gates
- Sumerlyn Marie Gaugler
- Faith Aliyah Gaulden
- Alyssa Rose Gay
- Elizabeth Leshai Gay
- Rhianne Gail Gayagoy
- Burl Clabo Gehris
- Natalie Faye George
- Hannah Marie Godwin
- Makayla Thriza Jean Godwin
- Nolan Blake Goetter
- Shauna Naomi Golden
- Enrique Marco Gonzalez
- Shylo Marie Goodale
- Jaida Alexis Goodyear
- Deina Marie Gopaul
- Joshua Michael Graves
- Hayden Matthew Graybill
- Brayden Vincent Gryskiewicz
- Austin Lee Gudmunson
- Brian Zani Fonseca Guedes
- Rebecca Anna Marie Guerrero
- Alesia Danielle Haber
- Naomi Shadevia Habersham
- Connor Matthew Hall
- Carlyn Elizabeth Ham
- Trace Jackson Ham
- Trevor Cole Hammac
- Leslye Dolores Hardnack
- S. Hardnack
- Waylon Tate Hardy
- Avery Lilyann Harper
- William Trey Harrell
- Sean Mitchell Harte
- Jamir Kordell Hartley
- Christian Arian Hasdorff
- Reagan Ilynn Hatcher
- Kyra Laniece Hawk
- Ava Nichole Hayes
- Vivienne Rose Hayes
- Ramon Orlando Hearn
- Bradley James Henderson
- Jayda Denise Hendricks
- Carlyn Terese Henley
- Aubri Brooke Henson
- Ismene Paige Herrin
- Conner Lee Higgins
- Annahbella Alese Hill
- Jonathan Sherrod Hill
- Kingston Douglas Hirsch
- Wyatt Oliver Hodges
- Shelby Hannah Holden
- Evan Andrew Holland
- Christian Jon Hollingsworth
- John Lewis Hooker III
- Brooke Ashlyn Hoomes
- Conner Wayne Houchens
- Peyton Allan Howell
- Alexis Lizanne Hudson
- Katelynn Elaine Hudson
- James Coltin Huff
- McKenna Paige Hughes
- Emmanuel Lanier Hurry
- Joshua Paul Hutson
- Aiden Charles Iglesias
- Christopher Tyler Ingram
- Damien Derik Jablonski
- Matthew Phillip Jackson
- Sariya Chardae James
- Kayla Marie Jarman
- Madalyn Olivia Jarman
- Noah Jacob Javier
- Braeden Earl De’ra Jay
- Jade Alayni Jemison
- Ava Beth Jenkins
- Olivia Reese Johnson
- Rayne Michael Johnson
- Kaylee Anne Joiner
- A’myriah Deshawntay Jones
- Caleb Jeremiah Jones
- Kadyn Brett Jones
- Shelby Barbara Jones
- Aubree Marie Jordan
- Dawson Kanoa Kahiapo
- Braylon Christopher Kane
- Hannah Alexandria Keeler
- Kristopher Todd Kelley
- Ciara Skye Kendrick
- Malak Mamoun Khader
- Wyatt Lamar Kimbro
- Chaz Preston Kincade
- Alejandro Scott King
- Austin Ray King
- Bryce Claiborne King
- Brycen Scott Kirchharr
- Bailey Rose Kizziah
- Alexa Noel Klampfer
- Baylen William Kroll
- Jonah Joaquin Lacario
- Amburleigh Alise Laird
- Kristin Paige Lapeyrouse
- Jayce Collin Latzer
- Devin Scott Leatherwood
- Elizabeth Victoria LeDuc
- Armond Ke’anthony Legrant
- Christina Alexis Lett
- Tristan Thomas Leverette
- Alexandra Deryn Lewis
- Heather Michelle Lewis
- Nicholas Grant Lilly
- Hailey Grace Locke
- Elorah Hope Long
- Tomas Lopez
- McKinley Nichole Love
- Kadence Olivia Lovelace
- Brooklyn Diem Loveland
- Savana Lilee Lowery
- Addyson Kendall Lynn
- Jackson Harris Mabry
- Jonathan Esteban MacPartland
- Aiden Thomas Maher
- Xander Wayne Manoso
- Gabryell Archie Jamero Manuel
- Maria Isabel Martinez Santos
- Clifton Eugene Mathis
- Nicholas Michael Maum
- Jonathan Michael McArthur
- Lily Annette McArthur
- Jacob Nasim McBride
- Marie McCabe
- Isaiah Jeremiah McCants
- Parker Ryan McCombs
- Brayden Andrew McCormick-Magana
- Jaquan Xiaxon McDonald
- Alora Danielle McGowan
- Isabella Rochelle McKamie
- Alysa Morgan Diane McKinney
- Sarai Laura Jaclyn McKinney
- Daniel Keith McLean
- True Baxter McNally
- Najai Davon McPherson-Mcaroy
- Santiago Cano Medina
- Gabriella Christine Memenga
- Talia Rae Mendiola
- Mario Hernandoz Mendoza
- Nathaniel Austen Meyer
- Adrianna Noel Middleton
- Skylah Makenzy Miles
- John Daniel Minton Jr.
- Bella Grace Mitchell
- Aubrey Nevaeh Mitton
- De’nayla Leeshay Mobley
- Keontrez Xavier Montgomery
- Liam Edward Montgomery
- Adrianna Elizabeth Moore
- Brock Ostin Moore
- Dautriel Samone Moore Jr.
- Joy DonNE Morgan
- Zakary Adamjustus Morgan
- Ceth Ezekiel Morris
- Xavier Tymaine Moultrie
- Xzmaron Tyere Moultrie
- Kevin Conner Munn
- Luisa Fernanda Munoz Castrillion
- Marlon Yuciel Munoz
- Phoenix Ellis Myrick
- Ethan Jeremy Neal
- Autumn Raye Nelson
- Anthony Alexander Neptune
- Christian Alexander Neptune
- Kaitlynn Claire Nichols
- Armando Alexander Nieto
- Emma Elizabeth Nigam
- Steven Max Nikritin
- Olivia Grace Noble
- Bryant Matthew Norton
- Nu Nu
- Kierra Antawnette Odom
- Laila Marie O’Neal
- Mikayla Faith O’Neill
- David Lee Ormand
- Elexio Tiago Osuna
- Kaleah Vanessa Outen
- Isabella Taylor Owens
- Madison Grace Oxendine
- Nathan Joaquin Ozuna
- Timothy Dewayne Pac
- Zamanta Christian Pace
- Noah Paddock
- Sage Devine Papillion
- Nikolas John Paravalos
- Danielle Yvonne Parker
- James Pellet
- Miranda Taryn Pels
- Caidance Aspen Peterson
- Jackson Fisher Pettey
- Wil’niya Brianna Pettway
- Kimberly Phan
- Olivia Victoria Phillips
- Shaun Dieter Phillips
- Keasia Moniquina Philyaw-Roland
- Kevin Talen Pilgrim
- Aidan Paul Pittman
- Jordan Jeffrey Porter
- Kaleb Steven Posta
- Gabrial Olivia Potts
- River Thomas Powell
- Caleb Zander Puckelwartz
- Alexander Rafael Pugh
- Emalie Kate Purser
- Evan Bryant Pylant
- Camiya Qualls
- Laiana Donyelle Qualls
- Ashley Anais Quezada
- Isabella Rose Rahmlow
- Paige Alyvia Raiter
- KayLee Ann Ramey
- Tyler Anthony Reece
- Courtney Noel Reichard
- Cole Miller Repine
- Jazariah Ni’jera Rich
- Emmah Marieghlyn Richardson
- Kileigh Alynn Richardson
- Ellen Grace Rigby
- Laila Alexis Ritchey
- Jeremiah Devon Rivers
- Zachary James Rogers
- Sophia Elizabeth Root
- Kalisha Marie Ross Brown
- Edgar Rubio
- Moira Corrine Rutherford
- Jaxson Alan Rutherford-Pagador
- Cody Jensen Rzepka
- Judas J Salazar
- Morgan Nicole Salmon
- Emma Grace Salter
- William Joseph Salvaggio
- Markell Jameer Sanders
- Hannah Santiesteban
- Aamir Sardar
- Calum John Bruce Sarfert
- Natalie Nevaeh Saucier
- Leila Katherine Scapecchi
- Jackson Oliver Schiewe
- Kaleb James Schultz
- Rebecca Irene Scileppi
- Elizabeth Grace Seale
- Jacelyn Janae Seals
- Carson Anthony Secchiari
- Benjamin Carter Shaffer
- Finley Renay Sheffield
- Dillon Manassah Shelton
- Sagan Guy Sherman
- Logan Maxwell Shoffner
- Tristen Jewel Showalter
- Austin Elijah Silcox
- Ronte Marquis Simpson
- Haylee Renee Skelton
- Sidney Marcelous Slack
- Gabriella Rose Smart
- Chase Michael Smith
- Devin Lee Smith
- Jordan Mackenzie Smith
- Talia Bethany Smith
- Gage Henry Sorenson
- Aimee Leigh Sorrells
- Julius Soto
- Makayla Lynn Spears
- Tatum Riley Spears
- Destaney Rose Spence
- Carsyn Leigh Spurlock
- Jordan Kevell Stallworth
- LiLi-Kate Gabriella Stalnaker
- Jasmine Elise Stanger
- Gage Randall Startzell
- Jasmine Ashley Steen
- Sophia Michelle Stewart
- Sydney Leighana Stewart
- Gabriella Claire Stillings
- Hannah Grace Story
- Andrew Alan Stough
- Aiden Garret Strickland
- Braydon Russell Stringer
- Destiny Celina Summerlin-Villeda
- Brooklyn Skye Summerlin
- Carson David Swindell
- Zoe Lea Taber
- David Russell Tanner
- Eva Josaline Taylor
- Jacob Allen Taylor
- Hannah Elisabeth Teague
- Austin Rilee Thomas
- Tyler Fitzpatrick Thomas
- Melvin Terrance Thompkins
- Logan Christopher Thorson
- Marcia Maria Tolbert
- Addison Faith Towns
- Brighton Tyler Trahan
- Kim My Tran
- Lilia Marie Treick
- Jadence Elizabeth Trevino
- Kayla Aeris Trevino
- Kayleigh Gabrielle Trincher
- Savannah Marie Turner
- Peyton Fletcher VanDyk
- Johnnie Wilson Velez
- Dasia Zhane Vickers
- Jocelyn Villeda Navarro
- Izabella jgordon Vogel
- Savanna Lynn Wadsworth
- William Brayden Walker
- Jacob Joseph Wallace
- Bryant John Walsh
- Caelynne Renae Walter
- Abby L Ward
- Zane Oliver Warrington
- Genevieve Denaige Washington
- Porter Dashawn Washington
- Taylor Keith Watley
- Maria Weaver
- Kaylyn Alyssa Weiss
- Zoe Madison Welch
- DeAnne Yvonne Wells
- Dalilah Gabrielle Whalen
- Preston Blake Wheeler
- Jaanai Jordan Whitaker
- Carson Bennett White
- Nicolas Christopher White
- Tristan Walton Whitson
- Eli Christopher Whitton
- Kailyn Lee Wiggins
- Keeley Michele Wiggins
- Paslay Alayna Wilkins
- Hayden Scott Willard
- Beatrice Monea Williams
- Chloe Nicole Williams
- Isaiah Paul Williams
- Kylie Marie Williams
- Mia Renee Williams
- Sean Alexander Williams
- Tresean Nyree Williams-Roper
- Taqwan Phillip Willis
- Aleigha Cheyenne Wilson
- Brooke Nichole Wilson
- Lacy Leigh-Ann Wilson
- Kara Grace Wine
- Landon Chandler Wise
- Kevin Wayne Wolever
- Tiffany Elisabeth Wolfe
- Lauren Alise Womack
- Dymond Monique Wright
- Jaylen Darnell Wright
- Kristyne Annise Yelverton
- Alysun Mae Young
- Julie Rain Young
NorthEscambia.com photos, click to enlarge.
Comments
One Response to “Tate High Class Of 2025 Graduates (With Complete Graduate List, Gallery)”
Congratulations to each and every one of you and good luck.