Tate High Class Of 2025 Graduates (With Complete Graduate List, Gallery)

Over 500 members of the Tate High School Class of 2025 graduated Tuesday morning at the Pensacola Bay Center.

Valedictorian of the Class of 2024 is Talia Bethany Smith, and salutatorian is Kaylyn Alyssa Weiss.

“Class of 2025, I want you to truly embrace what is ahead, not with fear but with courage and curiosity.” Smith said. “The pen is your hand now, and you have the power to write the next chapter in your life. Create your story, one that you will be proud to tell one day.”

“Dream big, and whatever you do, don’t let anybody else hold that pen,” she added.

According to Principal Laura Touchstone, 23 seniors had a GPA of 5.0 or higher; 28% has a GPA of 4.0 or higher; 50% has a GPA of 3.5 or higher and 62% of the class has a GPA of 3.0 or higher. Collectively, the class earned 1,348 industry certifications and over $5.7 million in scholarships.

The Top 10% graduates, in order of rank, are:

Talia Bethany Smith Kaylyn Alyssa Weiss Skylah Makenzy Miles Lilia Marie Treick S. Hardnack Calum John Bruce Sarfert Hayden Matthew Graybill Jordan Mackenzie Smith Carlyn Elizabeth Ham Leslye Dolores Hardnack Tristan Ray Dykes Eli Christopher Whitton Emma Nguyen Bui Autumn Raye Nelson Reagan Ilynn Hatcher Courtney Noel Reichard Lily Annette McArthur Haylee Renee Skelton Kristopher Todd Kelley Madalyn Olivia Jarman Carson Bennett White Maria Weaver Murphy Joseph Blanchard Elizabeth Merrian Branch Shacora Elaine Caldwell Kaleb Steven Posta Hannah Elisabeth Teague Aubree Marie Jordan Jordan Jeffrey Porter Kara Grace Wine Tyler Jacob Camacho Brock Ostin Moore Kayleigh Ann Clark Liam Edward Montgomery Emma Elizabeth Nigam Zachary James Rogers Christopher Tyler Ingram Collin Raymond Brady Alexis Elaine Brigham Christian Jon Hollingsworth Elizabeth Grace Seale Kadyn Brett Jones Teagan Caylinn Brown Jayda Denise Hendricks Brycen Scott Kircharr Gabrial Olivia Potts Christian Decatur Daigle Savannah Marie Turner Lana Elyse Carter Dalila Gabrielle Whalen

Bodie Wyatt Adams

Julian Isaiah Agosto

Mohammad Amjed Alkhraibat

Stephen Hunter Allen

Ayham Mohammed Alselwadi

Zahia Ahmad Al-Selwadi

Brooke Danielle Alvare

Tori Jade Alvarez

Logan Ryan Amerson

Mason Jacob Anderson

Marco Daniel Angel

Nicole Adelle Ard

Trae Ryan Ardeneaux

Lisa Marie Argueta Quan

Mia Marie Argueta Quan

Lydiah Arwine

Mason Munoz Ashton

Kadyn Mattiegail Austin

Elijah Ivan Aviles

Dolon Zachary Babcock

Kaylenia Rae Bailey

Madison Laine Ball

Jordan Kali Banta

Tucker Dean Barnes

Jaylin O’Neal Barnett

Abigail Kathleen Barone

Sydney Marie Barrett

Brianna Laurel Barlow

Jaydin Antes Bartholomew

Ellason Rayne Barton

Andre Batts

Camden Evans Beaty

Brayden Michael Beck

Kevin Tyler Beddell

Bryanna Angelicia Benefield

William Patrick Bennett

Benjamin Arthur Bentley

Adelyn Michelle Bethune

Kaydon Chad Biggs

Trenton Grant Bird

Braxton Jace Bishop

Cianna Marie Bissonette

Aaron Macoy Blackburn

Murphy Joseph Blanchard

James Edward Blount

Tanner Matthew Boatman

Keira Elizabeth Bogni

Justin Rayshaun Bolden

Conner Michael Bradley

Collin Raymond Brady

Elizabeth Merrian Branch

Brayden Grant Bray-Hasty

Susan Breanna Brazwell

Jason William Bridges

Layla Danielle Briese

Alexis Elaine Brigham

Nicholas Kameron Brock

Hayden Nichole Brojanac

Jayden Jean Brojanac

Teagan Caylinn Brown

Charlie Francis Bryan

Emma Nguyen Bui

Souphon Caiou Bunroeun

Dustin Ashton Burdette

Nicholas Zachariah Calderon

Shacora Elaine Caldwell

Tyler Jacob Camacho

Blakely Reed Campbell

Brenden Joshua Carpenter

Emani Marie Carpenter

Leslie Zarza Carrera

Matthew Andre Carroll

Lana Elyse Carter

Savannah Leigh Carter

Brodie Cooper Cartwright

Nathan Cole Case

Lauren Elizabeth Casey

Daryan Derae Casillas

Naylia Alexa Castillo Gonzalez

Cheyenne Bree Caylor

Aaliyah Nashae Cheeks

Stephy Chen

Ella Grace Cherry

Noah Benjamin Chromik

Kayleigh Ann Clark

Lillian Aspen Clark

Alec Lamar Clarke

Demorion Lee Clay

Terrance Lamar Clay

Xavier Christopher Cody

Radience Mae Colon

Jose’ Xavier Colon Torres

Julian Aaron Constantine

Jaycee Olivia Cook

Mya Star Cook

Julianne Marie Cowley

Jonathon Lane Cranford

Katie-John Elizabeth Crow

James Foster Cunningham

Matthew Maka Koa Cuppernoll

Christian Decatur Daigle

Abigail Amal Davis

Brandon Wyatt Davis

Jace Anthony Davis

Kimberlee Paige Davis

Owen Marshall Davis

Taite Quinton-Mills Davis

Cahjae Malika Day

Krystina Nicole De Alba

Cheyenne Adilan Dean

Allyson Rae Dees

Isabelle Alice Dehaan

Nicholas Michael Deleon

T’niyah Irene Denson

Gianna Nicole Di Bella

Austin James Dickens

Adalynn Michelle Druhl

Gael Conde D’Sola

Tristan Ray Dykes

Josiah Keyshawn Myles East

William Sheppard Edgar

Taylee Sue Edwards

Andrew William Eilertsen

Alyssa Paige Elliott

Juayreaa Mohamady Elnahrawy

Keondre Latrelle Elrod

Faith Anniston Etheridge

John Raymond Etheridge

Hailie Rae Everitt

Brody David Faison

Kodi Malia Farias

Tristen Shane Faulkner

Liberty Bleu Fernandez

Elicia Siada Fernandini

Jayda Lynn Fillingim

Cherry Briana Romero Fillion

Collin Michael Finley

Hannah Elizabeth Flannigan

Tom Jeff Fleming

Shilah Ann Fletcher

Phillip Tyler Folmar

Abigail Kaylin Foshee

Dalton Michael Foucha

Abigale Marie Fowler

Colton Frazier

Hayden Justin Freeman

Tyler Benjamin Frost

Kadenyce Fuqua

Faith Danielle Garrett

Ryan Warner Gates

Sumerlyn Marie Gaugler

Faith Aliyah Gaulden

Alyssa Rose Gay

Elizabeth Leshai Gay

Rhianne Gail Gayagoy

Burl Clabo Gehris

Natalie Faye George

Hannah Marie Godwin

Makayla Thriza Jean Godwin

Nolan Blake Goetter

Shauna Naomi Golden

Enrique Marco Gonzalez

Shylo Marie Goodale

Jaida Alexis Goodyear

Deina Marie Gopaul

Joshua Michael Graves

Hayden Matthew Graybill

Brayden Vincent Gryskiewicz

Austin Lee Gudmunson

Brian Zani Fonseca Guedes

Rebecca Anna Marie Guerrero

Alesia Danielle Haber

Naomi Shadevia Habersham

Connor Matthew Hall

Carlyn Elizabeth Ham

Trace Jackson Ham

Trevor Cole Hammac

Leslye Dolores Hardnack

S. Hardnack

Waylon Tate Hardy

Avery Lilyann Harper

William Trey Harrell

Sean Mitchell Harte

Jamir Kordell Hartley

Christian Arian Hasdorff

Reagan Ilynn Hatcher

Kyra Laniece Hawk

Ava Nichole Hayes

Vivienne Rose Hayes

Ramon Orlando Hearn

Bradley James Henderson

Jayda Denise Hendricks

Carlyn Terese Henley

Aubri Brooke Henson

Ismene Paige Herrin

Conner Lee Higgins

Annahbella Alese Hill

Jonathan Sherrod Hill

Kingston Douglas Hirsch

Wyatt Oliver Hodges

Shelby Hannah Holden

Evan Andrew Holland

Christian Jon Hollingsworth

John Lewis Hooker III

Brooke Ashlyn Hoomes

Conner Wayne Houchens

Peyton Allan Howell

Alexis Lizanne Hudson

Katelynn Elaine Hudson

James Coltin Huff

McKenna Paige Hughes

Emmanuel Lanier Hurry

Joshua Paul Hutson

Aiden Charles Iglesias

Christopher Tyler Ingram

Damien Derik Jablonski

Matthew Phillip Jackson

Sariya Chardae James

Kayla Marie Jarman

Madalyn Olivia Jarman

Noah Jacob Javier

Braeden Earl De’ra Jay

Jade Alayni Jemison

Ava Beth Jenkins

Olivia Reese Johnson

Rayne Michael Johnson

Kaylee Anne Joiner

A’myriah Deshawntay Jones

Caleb Jeremiah Jones

Kadyn Brett Jones

Shelby Barbara Jones

Aubree Marie Jordan

Dawson Kanoa Kahiapo

Braylon Christopher Kane

Hannah Alexandria Keeler

Kristopher Todd Kelley

Ciara Skye Kendrick

Malak Mamoun Khader

Wyatt Lamar Kimbro

Chaz Preston Kincade

Alejandro Scott King

Austin Ray King

Bryce Claiborne King

Brycen Scott Kirchharr

Bailey Rose Kizziah

Alexa Noel Klampfer

Baylen William Kroll

Jonah Joaquin Lacario

Amburleigh Alise Laird

Kristin Paige Lapeyrouse

Jayce Collin Latzer

Devin Scott Leatherwood

Elizabeth Victoria LeDuc

Armond Ke’anthony Legrant

Christina Alexis Lett

Tristan Thomas Leverette

Alexandra Deryn Lewis

Heather Michelle Lewis

Nicholas Grant Lilly

Hailey Grace Locke

Elorah Hope Long

Tomas Lopez

McKinley Nichole Love

Kadence Olivia Lovelace

Brooklyn Diem Loveland

Savana Lilee Lowery

Addyson Kendall Lynn

Jackson Harris Mabry

Jonathan Esteban MacPartland

Aiden Thomas Maher

Xander Wayne Manoso

Gabryell Archie Jamero Manuel

Maria Isabel Martinez Santos

Clifton Eugene Mathis

Nicholas Michael Maum

Jonathan Michael McArthur

Lily Annette McArthur

Jacob Nasim McBride

Marie McCabe

Isaiah Jeremiah McCants

Parker Ryan McCombs

Brayden Andrew McCormick-Magana

Jaquan Xiaxon McDonald

Alora Danielle McGowan

Isabella Rochelle McKamie

Alysa Morgan Diane McKinney

Sarai Laura Jaclyn McKinney

Daniel Keith McLean

True Baxter McNally

Najai Davon McPherson-Mcaroy

Santiago Cano Medina

Gabriella Christine Memenga

Talia Rae Mendiola

Mario Hernandoz Mendoza

Nathaniel Austen Meyer

Adrianna Noel Middleton

Skylah Makenzy Miles

John Daniel Minton Jr.

Bella Grace Mitchell

Aubrey Nevaeh Mitton

De’nayla Leeshay Mobley

Keontrez Xavier Montgomery

Liam Edward Montgomery

Adrianna Elizabeth Moore

Brock Ostin Moore

Dautriel Samone Moore Jr.

Joy DonNE Morgan

Zakary Adamjustus Morgan

Ceth Ezekiel Morris

Xavier Tymaine Moultrie

Xzmaron Tyere Moultrie

Kevin Conner Munn

Luisa Fernanda Munoz Castrillion

Marlon Yuciel Munoz

Phoenix Ellis Myrick

Ethan Jeremy Neal

Autumn Raye Nelson

Anthony Alexander Neptune

Christian Alexander Neptune

Kaitlynn Claire Nichols

Armando Alexander Nieto

Emma Elizabeth Nigam

Steven Max Nikritin

Olivia Grace Noble

Bryant Matthew Norton

Nu Nu

Kierra Antawnette Odom

Laila Marie O’Neal

Mikayla Faith O’Neill

David Lee Ormand

Elexio Tiago Osuna

Kaleah Vanessa Outen

Isabella Taylor Owens

Madison Grace Oxendine

Nathan Joaquin Ozuna

Timothy Dewayne Pac

Zamanta Christian Pace

Noah Paddock

Sage Devine Papillion

Nikolas John Paravalos

Danielle Yvonne Parker

James Pellet

Miranda Taryn Pels

Caidance Aspen Peterson

Jackson Fisher Pettey

Wil’niya Brianna Pettway

Kimberly Phan

Olivia Victoria Phillips

Shaun Dieter Phillips

Keasia Moniquina Philyaw-Roland

Kevin Talen Pilgrim

Aidan Paul Pittman

Jordan Jeffrey Porter

Kaleb Steven Posta

Gabrial Olivia Potts

River Thomas Powell

Caleb Zander Puckelwartz

Alexander Rafael Pugh

Emalie Kate Purser

Evan Bryant Pylant

Camiya Qualls

Laiana Donyelle Qualls

Ashley Anais Quezada

Isabella Rose Rahmlow

Paige Alyvia Raiter

KayLee Ann Ramey

Tyler Anthony Reece

Courtney Noel Reichard

Cole Miller Repine

Jazariah Ni’jera Rich

Emmah Marieghlyn Richardson

Kileigh Alynn Richardson

Ellen Grace Rigby

Laila Alexis Ritchey

Jeremiah Devon Rivers

Zachary James Rogers

Sophia Elizabeth Root

Kalisha Marie Ross Brown

Edgar Rubio

Moira Corrine Rutherford

Jaxson Alan Rutherford-Pagador

Cody Jensen Rzepka

Judas J Salazar

Morgan Nicole Salmon

Emma Grace Salter

William Joseph Salvaggio

Markell Jameer Sanders

Hannah Santiesteban

Aamir Sardar

Calum John Bruce Sarfert

Natalie Nevaeh Saucier

Leila Katherine Scapecchi

Jackson Oliver Schiewe

Kaleb James Schultz

Rebecca Irene Scileppi

Elizabeth Grace Seale

Jacelyn Janae Seals

Carson Anthony Secchiari

Benjamin Carter Shaffer

Finley Renay Sheffield

Dillon Manassah Shelton

Sagan Guy Sherman

Logan Maxwell Shoffner

Tristen Jewel Showalter

Austin Elijah Silcox

Ronte Marquis Simpson

Haylee Renee Skelton

Sidney Marcelous Slack

Gabriella Rose Smart

Chase Michael Smith

Devin Lee Smith

Jordan Mackenzie Smith

Talia Bethany Smith

Gage Henry Sorenson

Aimee Leigh Sorrells

Julius Soto

Makayla Lynn Spears

Tatum Riley Spears

Destaney Rose Spence

Carsyn Leigh Spurlock

Jordan Kevell Stallworth

LiLi-Kate Gabriella Stalnaker

Jasmine Elise Stanger

Gage Randall Startzell

Jasmine Ashley Steen

Sophia Michelle Stewart

Sydney Leighana Stewart

Gabriella Claire Stillings

Hannah Grace Story

Andrew Alan Stough

Aiden Garret Strickland

Braydon Russell Stringer

Destiny Celina Summerlin-Villeda

Brooklyn Skye Summerlin

Carson David Swindell

Zoe Lea Taber

David Russell Tanner

Eva Josaline Taylor

Jacob Allen Taylor

Hannah Elisabeth Teague

Austin Rilee Thomas

Tyler Fitzpatrick Thomas

Melvin Terrance Thompkins

Logan Christopher Thorson

Marcia Maria Tolbert

Addison Faith Towns

Brighton Tyler Trahan

Kim My Tran

Lilia Marie Treick

Jadence Elizabeth Trevino

Kayla Aeris Trevino

Kayleigh Gabrielle Trincher

Savannah Marie Turner

Peyton Fletcher VanDyk

Johnnie Wilson Velez

Dasia Zhane Vickers

Jocelyn Villeda Navarro

Izabella jgordon Vogel

Savanna Lynn Wadsworth

William Brayden Walker

Jacob Joseph Wallace

Bryant John Walsh

Caelynne Renae Walter

Abby L Ward

Zane Oliver Warrington

Genevieve Denaige Washington

Porter Dashawn Washington

Taylor Keith Watley

Maria Weaver

Kaylyn Alyssa Weiss

Zoe Madison Welch

DeAnne Yvonne Wells

Dalilah Gabrielle Whalen

Preston Blake Wheeler

Jaanai Jordan Whitaker

Carson Bennett White

Nicolas Christopher White

Tristan Walton Whitson

Eli Christopher Whitton

Kailyn Lee Wiggins

Keeley Michele Wiggins

Paslay Alayna Wilkins

Hayden Scott Willard

Beatrice Monea Williams

Chloe Nicole Williams

Isaiah Paul Williams

Kylie Marie Williams

Mia Renee Williams

Sean Alexander Williams

Tresean Nyree Williams-Roper

Taqwan Phillip Willis

Aleigha Cheyenne Wilson

Brooke Nichole Wilson

Lacy Leigh-Ann Wilson

Kara Grace Wine

Landon Chandler Wise

Kevin Wayne Wolever

Tiffany Elisabeth Wolfe

Lauren Alise Womack

Dymond Monique Wright

Jaylen Darnell Wright

Kristyne Annise Yelverton

Alysun Mae Young

Julie Rain Young

NorthEscambia.com photos, click to enlarge.