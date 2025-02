2025 Tate Baseball Rosters, Diamond Girls Announced

Tate High School Baseball has named their 2025 teams and Diamond Grils. They are:

VARSITY

Brayden Beck

Aiden Bramblett

Nathan Connors

Griffin Cook

Taite Davis

Connor Dethlefs

Shepphard Edgar

Cal Foxworth

Logan Kimmons

Bryton McClellan

Nathan Ozuna

Jackson Peterson

Kaleb Posta

Kaden Posta

Cohen Rush

Landon Stoos

Evan Taylor

Zane Warrington

JUNIOR VARSITY

Lance Brady

Beau Bryant

Mason Bryant

Hunter Clayton

Dylan Dirks

Jonathan Flynn

Kannon Ham

Cooper Halfacre

Cade McNair

Aydan Nigam

Ethan Priest

Levi Reed

Chandler St. Amant

Brody White

FRESHMAN

Bryson Adams

Kash Brown

Tanner Clark

Jordan Edmond

Trenton Godwin

Carter Petero

Camden Siefert

Falcon Sidner

Hunter Taylor

Cayden Thompson

Parker White

Elijah Wilbanks

Mason Williams

DIAMOND GIRLS