2025 Tate Baseball Rosters, Diamond Girls Announced
February 13, 2025
Tate High School Baseball has named their 2025 teams and Diamond Grils. They are:
VARSITY
- Brayden Beck
- Aiden Bramblett
- Nathan Connors
- Griffin Cook
- Taite Davis
- Connor Dethlefs
- Shepphard Edgar
- Cal Foxworth
- Logan Kimmons
- Bryton McClellan
- Nathan Ozuna
- Jackson Peterson
- Kaleb Posta
- Kaden Posta
- Cohen Rush
- Landon Stoos
- Evan Taylor
- Zane Warrington
JUNIOR VARSITY
- Lance Brady
- Beau Bryant
- Mason Bryant
- Hunter Clayton
- Dylan Dirks
- Jonathan Flynn
- Kannon Ham
- Cooper Halfacre
- Cade McNair
- Aydan Nigam
- Ethan Priest
- Levi Reed
- Chandler St. Amant
- Brody White
FRESHMAN
- Bryson Adams
- Kash Brown
- Tanner Clark
- Jordan Edmond
- Trenton Godwin
- Carter Petero
- Camden Siefert
- Falcon Sidner
- Hunter Taylor
- Cayden Thompson
- Parker White
- Elijah Wilbanks
- Mason Williams
DIAMOND GIRLS
- Brooke Alvare
- Kadyn Austin
- Callen Beaty
- Mya Beane
- Abigail Blackburn
- Rieslin Colvin
- T’Niyah Denson
- Jocelyn Hawkins
- Kyra Hawk
- Ashton Helton
- Shelby Holden
- McKenna Hughes
- Olivia Johnson
- Maddie Jarman
- Savana Lowery
- Addy Lynn
- Adrianna Middleton
- Olivia Noble
- Laila O’Neal
- Caidance Peterson
- Courtney Reichard
- Kaylee Ramey
- Cherish Simpkins
- Falcon Sidner
- Jasmine Stanger
- Kacie Tolbert
- Marcia Tolbert
- Beatrice Tosi
- Lillian Vige
- Savanna Wadsworth
- Kylie Williams
- A’Miyah Williams
- Madison Wise
- Lauren Womack
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