2025 Tate Baseball Rosters, Diamond Girls Announced

February 13, 2025

Tate High School Baseball has named their 2025 teams and Diamond Grils. They are:

VARSITY

  • Brayden Beck
  • Aiden Bramblett
  • Nathan Connors
  • Griffin Cook
  • Taite Davis
  • Connor Dethlefs
  • Shepphard Edgar
  • Cal Foxworth
  • Logan Kimmons
  • Bryton McClellan
  • Nathan Ozuna
  • Jackson Peterson
  • Kaleb Posta
  • Kaden Posta
  • Cohen Rush
  • Landon Stoos
  • Evan Taylor
  • Zane Warrington

JUNIOR VARSITY

  • Lance Brady
  • Beau Bryant
  • Mason Bryant
  • Hunter Clayton
  • Dylan Dirks
  • Jonathan Flynn
  • Kannon Ham
  • Cooper Halfacre
  • Cade McNair
  • Aydan Nigam
  • Ethan Priest
  • Levi Reed
  • Chandler St. Amant
  • Brody White

FRESHMAN

  • Bryson Adams
  • Kash Brown
  • Tanner Clark
  • Jordan Edmond
  • Trenton Godwin
  • Carter Petero
  • Camden Siefert
  • Falcon Sidner
  • Hunter Taylor
  • Cayden Thompson
  • Parker White
  • Elijah Wilbanks
  • Mason Williams

DIAMOND GIRLS

  • Brooke Alvare
  • Kadyn Austin
  • Callen Beaty
  • Mya Beane
  • Abigail Blackburn
  • Rieslin Colvin
  • T’Niyah Denson
  • Jocelyn Hawkins
  • Kyra Hawk
  • Ashton Helton
  • Shelby Holden
  • McKenna Hughes
  • Olivia Johnson
  • Maddie Jarman
  • Savana Lowery
  • Addy Lynn
  • Adrianna Middleton
  • Olivia Noble
  • Laila O’Neal
  • Caidance Peterson
  • Courtney Reichard
  • Kaylee Ramey
  • Cherish Simpkins
  • Falcon Sidner
  • Jasmine Stanger
  • Kacie Tolbert
  • Marcia Tolbert
  • Beatrice Tosi
  • Lillian Vige
  • Savanna Wadsworth
  • Kylie Williams
  • A’Miyah Williams
  • Madison Wise
  • Lauren Womack

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Written by William Reynolds · Filed Under FRONT FEATURE, Sports, TOP sports 

 