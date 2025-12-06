More Rain Likely For Saturday
December 6, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Saturday: Rain, mainly before 3pm. High near 53. Calm wind becoming northeast around 5 mph. Chance of precipitation is 80%. New precipitation amounts between a tenth and quarter of an inch possible.
Saturday Night: A 20 percent chance of rain before midnight. Mostly cloudy, with a low around 47. East wind around 5 mph becoming calm.
Sunday: A 30 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 65. Calm wind becoming northeast around 5 mph in the afternoon.
Sunday Night: A 40 percent chance of showers, mainly before midnight. Mostly cloudy, with a low around 48. East wind 5 to 10 mph becoming northwest after midnight.
Monday: Mostly sunny, with a high near 57. North wind around 10 mph.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 35. North wind around 5 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 58. Northeast wind around 5 mph becoming calm in the afternoon.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 37. Calm wind.
Wednesday: Sunny, with a high near 66.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 47.
Thursday: Mostly sunny, with a high near 65.
Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 47.
Friday: Mostly sunny, with a high near 64.
