More Rain Likely For Saturday

December 6, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Saturday: Rain, mainly before 3pm. High near 53. Calm wind becoming northeast around 5 mph. Chance of precipitation is 80%. New precipitation amounts between a tenth and quarter of an inch possible.

Saturday Night: A 20 percent chance of rain before midnight. Mostly cloudy, with a low around 47. East wind around 5 mph becoming calm.

Sunday: A 30 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 65. Calm wind becoming northeast around 5 mph in the afternoon.

Sunday Night: A 40 percent chance of showers, mainly before midnight. Mostly cloudy, with a low around 48. East wind 5 to 10 mph becoming northwest after midnight.

Monday: Mostly sunny, with a high near 57. North wind around 10 mph.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 35. North wind around 5 mph.

Tuesday: Sunny, with a high near 58. Northeast wind around 5 mph becoming calm in the afternoon.

Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 37. Calm wind.

Wednesday: Sunny, with a high near 66.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 47.

Thursday: Mostly sunny, with a high near 65.

Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 47.

Friday: Mostly sunny, with a high near 64.

