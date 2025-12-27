Here’s Where To Watch College Football Bowl Games Through New Year’s Eve

December 27, 2025

Here is where to watch college football bowl games through New Year’s Eve.

All times are Central.

Saturday, Dec. 27

10 a.m. | East Carolina vs. Pitt | Military Bowl (Annapolis, Md.) | ESPN
11 a.m. | Clemson vs. Penn State | Pinstripe Bowl (Bronx, N.Y.) | ABC
1:15 p.m. | UConn vs. Army | Fenway Bowl (Boston, Mass.) | ESPN
2:30 p.m. | No. 12 BYU vs. No. 22 Georgia Tech | Pop-Tarts Bowl (Orlando, Fla.) | ABC
3:30 p.m. | Miami (OH) vs. Fresno State | Arizona Bowl (Tucson, Ariz.) | The CW Network
4:45 p.m. | UNT vs. San Diego State | New Mexico Bowl (Albuquerque, N.M.) | ESPN
6:30 p.m. | No. 19 Virginia vs. Missouri | Gator Bowl (Jacksonville, Fla.) | ABC
8:15 p.m. | No. 21 Houston vs. LSU | Texas Bowl (Houston, Texas) | ESPN

Monday, Dec. 29

1 p.m. | Georgia Southern vs. App State | Birmingham Bowl (Birmingham, Ala.) | ESPN

Tuesday, Dec. 30

1 p.m. | Louisiana Tech vs. Coastal Carolina | Independence Bowl (Shreveport, La.) | ESPN
4:30 p.m. | Tennessee vs. Illinois | Music City Bowl (Nashville, Tenn.) | ESPN
8 p.m. | No. 16 Southern Cal. vs. TCU | Alamo Bowl (San Antonio, Texas) | ESPN

Wednesday, Dec. 31

11 a.m. | No. 14 Vanderbilt vs. No. 23 Iowa | ReliaQuest Bowl (Tampa, Fla.) | ESPN
1 p.m. | Duke vs. Arizona State | Sun Bowl (El Paso, Texas) | CBS
2 p.m. | No. 13 Texas vs. No. 18 Michigan | Citrus Bowl (Orlando, Fla.) | ABC
2:30 p.m. | No. 15 Utah vs. Nebraska | Las Vegas Bowl (Las Vegas, Nev.) | ESPN
6:30 p.m. | No. 2 Ohio State vs. No. 10 Miami (Fla.) | Cotton Bowl (CFP Quarterfinal) (Arlington, Texas) | ESPN

