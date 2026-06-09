Day One: Here’s Who Qualified To Run For Office

June 9, 2026

Monday was the first day of qualifying for candidate to be on the 2026 ballot in Escambia County.

Candidates must qualify noon on Friday.

The following candidates have qualified as of 5 p.m., June 8:

Escambia County Commissioner (Partisan)

  • District 2 – Glenn Dorsey (REP)
  • District 2 – Mike Kohler (REP)
  • District 2 – EErica King (Write-In)
  • District 4 – Ashlee Hofberger (REP)

Emerald Coast Utilities Authority (Partisan)

  • District 2 – Lois Benson (REP)

Escambia County School Board (Nonpartisan)

  • District 1 – Kevin Adams
  • District 1 – Erin Toler
  • District 2 – Paul H. Fetsko
  • District 3 – David Williams
  • District 3 – Isaac L. Williams

City of Pensacola, Mayor (Nonpartisan)

  • Ann Hill
  • D.C. Reeves
  • Jermaine J. Williams

Pensacola City Council (Nonpartisan)

  • District 2 – Charles Bare
  • District 2 – Sherri Myers
  • District 4 – Brian Cole
  • District 4 – Boyce White
  • District 6 – Allison Patton

Santa Rosa Island Authority (Nonpartisan)

  • Steven Luppert

The following candidate pre-filed on Monday, June 8:

Century Town Council (Nonpartisan)

  • Seat 4 – John Bass

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Written by William Reynolds · Filed Under TOP STORIES 

 