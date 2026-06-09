Day One: Here’s Who Qualified To Run For Office
June 9, 2026
Monday was the first day of qualifying for candidate to be on the 2026 ballot in Escambia County.
Candidates must qualify noon on Friday.
The following candidates have qualified as of 5 p.m., June 8:
Escambia County Commissioner (Partisan)
- District 2 – Glenn Dorsey (REP)
- District 2 – Mike Kohler (REP)
- District 2 – EErica King (Write-In)
- District 4 – Ashlee Hofberger (REP)
Emerald Coast Utilities Authority (Partisan)
- District 2 – Lois Benson (REP)
Escambia County School Board (Nonpartisan)
- District 1 – Kevin Adams
- District 1 – Erin Toler
- District 2 – Paul H. Fetsko
- District 3 – David Williams
- District 3 – Isaac L. Williams
City of Pensacola, Mayor (Nonpartisan)
- Ann Hill
- D.C. Reeves
- Jermaine J. Williams
Pensacola City Council (Nonpartisan)
- District 2 – Charles Bare
- District 2 – Sherri Myers
- District 4 – Brian Cole
- District 4 – Boyce White
- District 6 – Allison Patton
Santa Rosa Island Authority (Nonpartisan)
- Steven Luppert
The following candidate pre-filed on Monday, June 8:
Century Town Council (Nonpartisan)
- Seat 4 – John Bass
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