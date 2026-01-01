Here’s Where To Watch The College Football Bowl Games
January 1, 2026
Here is where to watch the remaining college football bowl games.
All times are Central.
Thursday, Jan. 1
11 a.m. | No. 4 Texas Tech vs. No. 5 Oregon | Orange Bowl (CFP Quarterfinal) (Miami, Fla.) | ESPN
3 p.m. | No. 1 Indiana vs. No. 9 Alabama | Rose Bowl (CFP Quarterfinal) (Pasadena, Ca.) | ESPN
7 p.m. | No. 3 Georgia vs. No. 6 Ole Miss | Sugar Bowl (CFP Quarterfinal) (New Orleans, La.) | ESPN
Friday, Jan. 2
12 p.m. | Rice vs. Texas State | Armed Forces Bowl (Fort Worth, Texas) | ESPN
3:30 p.m. | Navy vs. Cincinnati | Liberty Bowl (Memphis, Tenn.) | ESPN
7 p.m. | Wake Forest vs. Mississippi State | Duke’s Mayo Bowl (Charlotte, N.C.) | ESPN
7 p.m. | SMU vs. Arizona | Holiday Bowl (San Diego) | FOX
Thursday, Jan. 8
6:30 p.m. | Fiesta Bowl (CFP Semifinal) (Glendale, Ariz.) | ESPN
Friday, Jan. 9
6:30 p.m. | Peach Bowl (CFP Semifinal) (Atlanta, Ga.) | ESPN
Monday, Jan. 19
6:30 p.m. | College Football Playoff National Championship Game (Miami, Fla.) | ESPN
Comments