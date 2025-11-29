What Channel? Here’s Where To Watch Today’s College Football
November 29, 2025
Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.
All times are Central.
Saturday, November 29
11 a.m. | Toledo at Central Michigan | ESPN+
11 a.m. | No. 5 Texas Tech at West Virginia | ESPN
11 a.m. | Kentucky at Louisville | ACC Network
11 a.m. | Ball State at Miami (Ohio) | CBSSN
11 a.m. | No. 12 Miami (Fla.) at No. 22 Pitt | ABC
11 a.m. | Colorado at Kansas State | FS1
11 a.m. | No. 1 Ohio State at No. 15 Michigan | FOX
11 a.m. | Iowa State at Oklahoma State | ESPNU
11 a.m. | Houston at Baylor | TNT/HBO Max
11 a.m. | Clemson at South Carolina | SEC Network
11 a.m. | East Carolina at Florida Atlantic | ESPN+
11 a.m. | Yale at Youngstown State (FCS First Round) | ESPN+
11 a.m. | Harvard at Villanova (FCS First Round) | ESPN+
11 a.m. | Central Connecticut State at Rhode Island (FCS First Round) | ESPN+
11 a.m. | Assumption at Kutztown (DII Second Round) | ESPN+
11 a.m. | Randolph-Macon at John Carroll (DIII Second Round) | ESPN+
11 a.m. | Wisconsin-La Crosse at Hope (DIII Second Round) | ESPN+
11 a.m. | Eastern at Franklin & Marshall (DIII Second Round) | ESPN+
11 a.m. | Endicott at Salisbury (DIII Second Round) | ESPN+
11 a.m. | Muhlenberg at Mount Union (DIII Second Round) | ESPN+
11 a.m. | LaGrange at Berry (DIII Second Round) | ESPN+
11 a.m. | Susquehanna at Christopher Newport (DIII Second Round) | ESPN+
11 a.m. | Springfield at Johns Hopkins (DIII Second Round) | ESPN+
11 a.m. | Frostburg State at California (PA) (DII Second Round) | ESPN+
12 p.m. | No. 11 BYU vs. UCF | ESPN2
12 p.m. | UTEP at Delaware | ESPN+
12 p.m. | Florida International at Sam Houston | ESPN+
12 p.m. | Lamar at Abilene Christian (FCS First Round) | ESPN+
12 p.m. | Illinois State at SE Louisiana (FCS First Round) | ESPN+
12 p.m. | North Dakota at Tennessee Tech (FCS First Round) | ESPN+
12 p.m. | New Hampshire at South Dakota State (FCS First Round) | ESPN+
12 p.m. | Drake at South Dakota (FCS First Round) | ESPN+
12 p.m. | Ashland at Ferris State (DII Second Round) | ESPN+
12 p.m. | Benedict at Albany State (DII Second Round) | ESPN+
12 p.m. | Hardin-Simmons at Trinity (TX) (DIII Second Round) | ESPN+
12 p.m. | Alma at Wisconsin-Platteville (DIII Second Round) | ESPN+
12 p.m. | DePauw at Wisconsin-Whitewater (DIII Second Round) | ESPN+
12 p.m. | Monmouth (IL) at Saint John’s (MN) (DIII Second Round) | ESPN+
12 p.m. | Wheaton (IL) at Wartburg (DIII Second Round) | ESPN+
12 p.m. | Hanover at North Central (DIII Second Round) | ESPN+
12 p.m. | Coe at Bethel (MN) (DIII Second Round) | ESPN+
12 p.m. | Newberry at West Florida (DII Second Round) | ESPN+
12 p.m. | Chapman at Wisconsin-River Falls (DIII Second Round) | ESPN+
12:30 p.m. | Georgia Southern at Marshall | ESPN+
1 p.m. | Western Kentucky at Jacksonville State | ESPN+
1 p.m. | Louisiana Tech at Missouri State | ESPN+
1 p.m. | Georgia State at Old Dominion | ESPN+
1 p.m. | Grambling vs. Southern (in New Orleans) | SWAC TV
1 p.m. | Pittsburg State at Harding (DII Second Round) | ESPN+
1 p.m. | Minnesota State at UIndy (DII Second Round) | ESPN+
1:30 p.m. | Arkansas State at Appalachian State | ESPN+
2 p.m. | UL Monroe at Louisiana | ESPN+
2 p.m. | Middle Tennessee at New Mexico State | ESPN+
2 p.m. | Boston College at Syracuse | The CW Network
2 p.m. | South Alabama at Texas State | ESPN+
2 p.m. | UAB at Tulsa | ESPN+
2 p.m. | Florida A&M at Mississippi Valley State | SWAC TV
2 p.m. | UT Permian Basin at Western Colorado (DII Second Round) | ESPN+
2:30 p.m. | No. 6 Oregon at Washington | CBS
2:30 p.m. | No. 8 Oklahoma vs. LSU | ABC
2:30 p.m. | No. 14 Vanderbilt at No. 19 Tennessee | ESPN
2:30 p.m. | No. 22 Missouri at Arkansas | SEC Network
2:30 p.m. | Wake Forest at Duke | ACC Network
2:30 p.m. | Kennesaw State at Liberty | CBSSN
2:30 p.m. | Wisconsin at Minnesota | FS1
2:30 p.m. | Penn State at Rutgers | Big Ten Network
2:30 p.m. | Cincinnati at TCU | FOX
2:30 p.m. | Troy at Southern Miss | ESPN+
2:30 p.m. | Army at UTSA | ESPN+
2:45 p.m. | James Madison at Coastal Carolina | ESPNU
3:30 p.m. | Florida State at Florida | ESPN2
5:30 p.m. | Oregon State at Washington State | The CW Network
6 p.m. | No. 18 Virginia vs. Virginia Tech | ESPN
6 p.m. | Maryland at Michigan State | FS1
6 p.m. | Rice at South Florida | ESPN+
6:30 p.m. | No. 10 Alabama at Auburn | ABC
6:30 p.m. | UCLA at No. 17 USC | NBC
6:30 p.m. | Northwestern at Illinois | FOX
6:30 p.m. | No. 24 Tulane vs. Charlotte | ESPNU
6:30 p.m. | North Carolina at NC State | ACC Network
6:30 p.m. | No. 17 Southern California vs. UCLA | NBC
7 p.m. | No. 21 SMU at Cal | ESPN2
8 p.m. | UNLV at Nevada | CBSSN
9:30 p.m. | Fresno State at San Jose State | FS1
9:30 p.m. | No. 9 Notre Dame at Stanford | ESPN
10 p.m. | Hawaii vs. Wyoming | Spectrum Sports
