What Channel? Here’s Where To Watch Today’s College Football
November 8, 2025
Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.
All times are Central.
Saturday, November 8
11 a.m. | No. 5 Georgia at Mississippi State | ESPN
11 a.m. | No. 7 BYU at No. 8 Texas Tech | ABC
11 a.m. | No. 2 Indiana at Penn State | FOX
11 a.m. | SMU at Boston College | ACC Network
11 a.m. | Colorado at West Virginia | TNT/truTV
11 a.m. | James Madison at Marshall | ESPN2
11 a.m. | Southern Miss at Arkansas State | ESPNU
11 a.m. | Temple at Army | CBSSN
12 p.m. | No. 1 Ohio State at Purdue | Big Ten Network
12 p.m. | The Citadel at No. 6 Ole Miss | SECN+
12 p.m. | Missouri State at Liberty | ESPN+
12 p.m. | Bowling Green at Eastern Michigan | ESPN+
1 p.m. | UAB at Rice | ESPN+
1:30 p.m. | Maryland at Rutgers | FS1
2 p.m. | Louisiana Tech at Delaware | ESPN+
2 p.m. | Florida International at Middle Tennessee | ESPN+
2 p.m. | Jacksonville State at UTEP | ESPN+
2 p.m. | Charlotte at East Carolina | ESPN+
2 p.m. | Tulsa at Florida Atlantic | ESPN+
2:30 p.m. | No. 9 Oregon at No. 20 Iowa | CBS
2:30 p.m. | No. 3 Texas A&M at No. 22 Missouri | ABC
2:30 p.m. | Syracuse at No. 18 Miami (Fla.) | ESPN
2:30 p.m. | Duke at UConn | CBSSN
2:30 p.m. | Kansas at Arizona | ESPN2
2:30 p.m. | Iowa State at TCU | FOX
3 p.m. | Auburn at No. 16 Vanderbilt | SEC Network
3 p.m. | Kennesaw State at New Mexico State | ESPN+
3 p.m. | Georgia State at Coastal Carolina | ESPN+
3:30 p.m. | No. 23 Washington at Wisconsin | Big Ten Network
3:30 p.m. | Stanford at North Carolina | The CW Network
4 p.m. | Texas State at Louisiana | ESPN+
5 p.m. | Air Force at San Jose State | FS1
6 p.m. | Wake Forest at No. 14 Virginia | ESPN
6 p.m. | Cal at No. 15 Louisville | ESPN2
6 p.m. | Florida State at Clemson | ACCN
6:30 p.m. | LSU at No. 4 Alabama | ABC
6:30 p.m. | Navy at No. 10 Notre Dame | NBC/Peacock
6:30 p.m. | Florida at Kentucky | SEC Network
6:30 p.m. | Nevada at Utah State | CBSSN
8 p.m. | Nebraska at UCLA | FOX
8:30 p.m. | UNLV at Colorado State | FS1
9 p.m. | Sam Houston at Oregon State | The CW Network
10 p.m. | San Diego State at Hawaii | Mountain West Network
