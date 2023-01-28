Tate Lady Aggies Name 2023 Varsity, JV Teams

January 28, 2023

The Tate High School Lady Aggies have named their 2023 varsity and junior varsity teams.

Varsity

  • Mackenzie Cook
  • Charli Vinson
  • Kate Balagbagan
  • Kylea Gibbs
  • Olivea Latner
  • Elizabeth McVay.
  • Blakely Campbell
  • Miranda Gaut
  • Amburleigh Laird
  • Tristen Showalter
  • Jordan Smith
  • Lacy Wilson
  • Kara Wine
  • Peyton Womack

JV

  • Carlyn Ham
  • Aubree Jordan
  • Caidance Peterson
  • Abby Ward
  • Jordan Banks
  • Kinzlee Biggs
  • Aubree Gorum
  • Carmen Morris
  • Madison Smillie
  • Gracelyn Smitherman
  • Kacie Tolbert
  • Peyton Wilson
  • Tatianna Yahle

File photo.

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Written by William Reynolds · Filed Under FRONT FEATURE, Sports, TOP sports 

 