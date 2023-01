Tate Lady Aggies Name 2023 Varsity, JV Teams

The Tate High School Lady Aggies have named their 2023 varsity and junior varsity teams.

Varsity

Mackenzie Cook

Charli Vinson

Kate Balagbagan

Kylea Gibbs

Olivea Latner

Elizabeth McVay.

Blakely Campbell

Miranda Gaut

Amburleigh Laird

Tristen Showalter

Jordan Smith

Lacy Wilson

Kara Wine

Peyton Womack

JV

Carlyn Ham

Aubree Jordan

Caidance Peterson

Abby Ward

Jordan Banks

Kinzlee Biggs

Aubree Gorum

Carmen Morris

Madison Smillie

Gracelyn Smitherman

Kacie Tolbert

Peyton Wilson

Tatianna Yahle

File photo.