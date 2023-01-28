Tate Lady Aggies Name 2023 Varsity, JV Teams
January 28, 2023
The Tate High School Lady Aggies have named their 2023 varsity and junior varsity teams.
Varsity
- Mackenzie Cook
- Charli Vinson
- Kate Balagbagan
- Kylea Gibbs
- Olivea Latner
- Elizabeth McVay.
- Blakely Campbell
- Miranda Gaut
- Amburleigh Laird
- Tristen Showalter
- Jordan Smith
- Lacy Wilson
- Kara Wine
- Peyton Womack
JV
- Carlyn Ham
- Aubree Jordan
- Caidance Peterson
- Abby Ward
- Jordan Banks
- Kinzlee Biggs
- Aubree Gorum
- Carmen Morris
- Madison Smillie
- Gracelyn Smitherman
- Kacie Tolbert
- Peyton Wilson
- Tatianna Yahle
File photo.
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